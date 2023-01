FENDI Collezione Uomo Autunno/Inverno 2023-24

Fendi Uomo autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of FENDI

Un classicissimo rivoluzionario, intrinseco al nome FENDI, espressioni di luccichio e brillantezza sono incorporati in un panorama di sperimentazione sartoriale. Abiti trompe l’oeil sono il risultato di una lavorazione dinamica dove i codici della Maison vengono sovvertiti per creare nuove dinamiche di texture morbidissime e patinate. Esplorando la decadenza della città e le luci che risplendono all’imbrunire, la distinzione tra silhouette più mascoline e classiche tende a scomparire grazie ad un’allure onirica.

Asimmetrie e volumi infondono al guardaroba sartoriale motivi geometrici e movimento, svelando strati di artigianato e lampi di pelle nuda. Celebrando i tratti distintivi dei materiali FENDI, cashmere double face (e reversibile), pellami lavorati e sete jacquard sono illuminati da sfumature disco di argento, indaco e viola. Elevando così una palette sobria che si alterna tra sfumature di grigio tortora, avena, terra d’ombra, moka, malva, lavanda, blu scuro e nero.

Fendi Uomo autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of FENDI

Spiegandosi in gesti paralleli, capispalla avvolgenti si contrappongono alla sensualità della maglieria e della camiceria destrutturata, mettendo in discussione i confini tra utility e inganno. Cappotti coperta e poncho e completi leisure in cashmere a costine sono chiusi con zip O’Lock; gilet in maglia lasciano intravedere la spalla; pantaloni fluidi sono affiancati a gonne drappeggiate. Capispalla a doppio petto con revers in raso, orli frangiati o una serie di appliqué metalliche en tremblant offrono purezza e rigore tra silhouette stratificate. Le texture mélange abbondano, dal jersey in cammello alla flanella in lana Shetland, dal montone spruzzato al pile FF, mentre effetti chiaroscuro creano finiture antiche in pelle cerata o brunita, o in denim sovratinto. Sparendo in astrazione geometrica, la stampa FENDI Astuccio viene rivisitata come FENDI Shadow, un logo ingigantito ricamato su sciarpe mohair, coperte, fodere frangiate e abiti gessati. L’effetto è di una stravaganza discreta: l’uomo FENDI è nel suo elemento per strada, a casa o sulla pista da ballo.

Fendi Uomo autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of FENDI

La collezione FENDI Uomo autunno/inverno 2023-24 è pervasa da un fascino giocoso che esplora la formalità ibrida della stagione con grande precisione. La Peekaboo si evolve grazie a tracolle metalliche, montone spruzzato o dettagli di imbracatura, mentre la Baguette è rivisitata in pelle brunita con tasche utilitarie all-over. In un morbido gesto, la nuova hobo bag è rifinita in camoscio FENDI Shadow o pelle fiore, e le borse secchiello in cashmere ricamato FF contengono coperte frangiate. Sul nuovo zaino Chiodo tracolle ergonomiche fanno perno su leve metalliche creando uno statement di design futuristico quando affiancate al motivo FENDI Shadow in pella nera.

Fendi Uomo autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of FENDI

Ai piedi, il logo FF casellato sul tacco arricchisce stivali cubani, mocassini FENDI Frame e stringate, mentre le sneaker FENDI Flow tornano, questa volta con dettagli scuba, in rete o trasparenti.

Firmati da Delfina Delettrez Fendi, Direttore Artistico della linea Gioielli di FENDI, i gioielli della stagione interpretano il nuovo motivo FENDI Shadow in bracciali, collane e pendenti quadrati. Motivi FF intrecciati adornano orecchini pendenti e grafiche collane a catena, mentre l’ O’Lock abbellisce il nuovo orologio da polso tondo con doppio quadrante.

Fendi Uomo autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of FENDI

La sfilata FENDI Uomo autunno/inverno 2023-24 vede la sede della Maison a Milano trasformata in un gigantesco roller disco flipper, con una colonna sonora disco personalizzata, intitolata “After Dark”, creata ad hoc dal leggendario compositore e produttore musicale italiano Giorgio Moroder. Questa traccia unica include un nuovo mix che culmina nell’iconica disco hit di Moroder “I Feel Love” (1977, musica di Giorgio Moroder, testo di Donna Summer e Pete Bellotte) cantata da Donna Summer, perpetuando la tradizione di collaborazione tra FENDI e la scena musicale elettronica italiana.