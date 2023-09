Iniziate la nuova stagione con un nuovo look di capelli. In questo speciale trend capelli uomo vi proponiamo le nuovissime tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2023 2024.

Le nuovissime tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2023 2024 – Photo Charlotte Mesman

Manca poco e senza rendercene conto ci ritroveremo in pieno autunno e con la nuova stagione arriva il momento di pensare alle nuove tendenze per i capelli. Tendenze cappi uomo in questo caso. È arrivato il momento di aggiornare il nostro look capelli, e per aiutarvi nella scelta vi proponiamo le tendenze capelli uomo più trendy per l’autunno inverno 2023.

La tendenza: capelli più lunghi

Ma prima di iniziare con i trend specifici parliamo del mood generale. Nei backstage delle settimane della moda maschile abbiamo visto soprattutto tagli di capelli più lunghi. Si tratta della continuazione di tendenze come il mullet e lo shag già viste nelle stagioni passate. Questi look capelli hanno aperto la strada a ciocche più lunghe. Capelli più lunghi, quindi, per gli uomini per l’autunno inverno 2023 2024. Fino alle orecchie o oltre. E ancora, capelli belli lunghi dietro, in modo che scendano ben sotto la nuca.

Le nuovissime tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2023 2024 – Photo Charlotte Mesman

Tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2023 2024

1. Il taglio ‘Leonardo Di Caprio’. Dobbiamo questa acconciatura a Leonardo Di Caprio (quella vista in Titanic) e al ritorno degli anni Novanta. Il “Leo”, come viene anche chiamato questo taglio, è un’acconciatura leggermente più lunga con riga centrale e lunghe ciocche laterali. Questo hair look è anche chiamato “a tendina” per via delle ciocche laterali simmetriche.

2. I riccioli lasciati crescere. Negli ultimi anni abbiamo abbracciato sempre di più la nostra texture naturale. Una tendenza che va di pari passo è quella dei riccioli lasciati crescere lunghi. Lasciate che le onde naturali o il movimento dei vostri capelli facciano il loro corso. Invece di tagliare i ricci, lasciateli crescere. Per un tocco in più, potete dare ai vostri ricci cresciuti un effetto bagnato.

3. Classica riga al centro. La classica riga al centro non passerà mai di moda. Scegliete capelli più lunghi sulla sommità del capo e più corti ai lati e dietro. Potete portare questa acconciatura al naturale con movimento o volume, ma potete anche portare i capelli lisci intorno alla testa modellandoli con un gel o una cera.

4. Capelli pettinati all’indietro. Un altro look super cool che continuiamo a vedere sulle passerelle è quello dei capelli pettinati all’indietro. Anche in questo caso, potete optare per il volume o per un look liscio con gel o cera. Indipendentemente dal taglio dei capelli, questo look sarà sempre molto interessante.

Le nuovissime tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2023 2024 – Photo Charlotte Mesman

5. Il mullet moderno. I tagli di capelli piuttosto corti con i capelli più lunghi sulla nuca (il mullet!) sono ancora una tendenza. Abbiamo visto questo tipo di acconciatura maschile molto spesso negli anni passati. Ora sono questo taglio viene richiesto un po’ meno, ma questo non rende questo taglio di capelli meno cool.

6. Il capello raccolto alla francese. Anche il raccolto alla francese è ancora molto popolare. In questo hair look, i capelli sono più lunghi sulla parte superiore e piuttosto corti ai lati e dietro la testa. Caratteristica del raccolto alla francese sono i capelli più lunghi sul davanti, spesso lasciati scendere come frange scompigliate sulla fronte.

Le nuovissime tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2023 2024 – Photo Charlotte Mesman

7. Colori di capelli di tendenza. Un’altra tendenza per i capelli uomo per l’autunno inverno 2023 2024 è quella dei colori di tendenza. Pensate al biondo platino ma anche ai rossi accesi.

Per le tendenze capelli donna autunno inverno 2023 2024 fai click qui.

Charlotte Mesman per ADVERSUS