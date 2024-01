Guida efficiente e design espressivo: la nuova MINI Countryman C.

Con l’introduzione dei nuovi modelli, MINI descrive i livelli di prestazioni dei suoi motori a benzina per la MINI Countryman con C e, come modello più potente, con S. È disponibile anche una variante diesel. Con la MINI Countryman C, il marchio combina un elevato livello di comfort di guida e un ambiente spazioso con un efficiente motore a benzina a 3 cilindri.

Con una potenza di 125 kW/170 CV, il modello base accelera in 8,3 secondi da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 212 km/h. Con 280 Nm di coppia e l’efficiente tecnologia TwinPower Turbo, la vettura dispone della potenza e della spontaneità necessarie per il piacere di guida tipico del marchio. La tecnologia mild hybrid integrata viene utilizzata per recuperare l’energia di frenata e supporta il motore a combustione interna durante le accelerazioni con una potenza di trazione elettrica di 14 kW. Questo riduce il consumo e le emissioni della MINI Countryman C (consumo di carburante combinato: 6,5 – 6,1 l/100 km; emissioni combinate di CO 2 : 146 – 138 g/km secondo WLTP).

Gli esterni: un design puristico con maggior carattere.

La nuova MINI Countryman è più lunga di 13 centimetri e più alta di 8 centimetri rispetto al modello precedente. La silhouette con superfici chiaramente disegnate e la griglia anteriore ottagonale ridisegnata contribuiscono all’aspetto stagliante del modello. Il design ridotto della carrozzeria con contorni delicati conferisce al modello un aspetto elegante. Gli sbalzi corti, tipici del marchio, sottolineano il carattere agile del veicolo. I caratteristici fari e le luci posteriori a LED accentuano il design della carrozzeria con nuove firme luminose opzionali.

Il montante C, dal design elegante e conciso, si unisce al tetto allungato del veicolo a filo e nello stesso colore. Le barre sul tetto Piano Black sono ora di serie e massimizzano le possibilità di trasporto del modello crossover, ad esempio con un portapacchi o il box da tetto MINI.

Su strade sconnesse, l’altezza da terra di 202 mm e il telaio dinamico offrono ulteriore sicurezza e comfort. Per la nuova MINI Countryman C sono disponibili cerchi in lega leggera in diversi design e dimensioni da 17 a 21 pollici.

Gli interni: spaziosi e versatili con il tipico comfort MINI.

L’abitacolo spazioso della nuova MINI Countryman può ospitare fino a cinque adulti. Grazie al tetto panoramico in vetro, l’abitacolo gode di una maggiore luminosità e visibilità a 360°. I sedili sportivi di serie con tessuto multitono fantasia nell’abitacolo offrono ai passeggeri più spazio grazie a una larghezza aggiuntiva di tre centimetri nella zona delle spalle e dei gomiti. Lo schienale dei tre sedili posteriori può essere regolato individualmente in sei posizioni fino a 12°. Il sedile posteriore, che può essere spostato fino a 13 cm, crea ulteriore spazio per le gambe nella parte posteriore o ancora più spazio di carico. Grazie allo schienale del sedile posteriore, che può essere abbattuto con un rapporto di 40:20:40, il volume del bagagliaio, che va da 450 a 1460 litri, può essere facilmente e flessibilmente adattato alle esigenze personali.

Al centro del design minimalista degli interni si trova il display OLED rotondo con un diametro di 240 mm. Il nuovo strumento centrale con una superficie in vetro di alta qualità permette di gestire tutti i sistemi di infotainment e di assistenza in modo comodo e intuitivo attraverso il tocco o il comando vocale. Le MINI Experience Modes modificano l’aspetto dell’abitacolo con una combinazione di design visivo, illuminazione ambientale e sound design. Tutte le funzioni di guida possono essere controllate tramite la caratteristica barra di comando MINI.

Per la prima volta, il Driving Assistant Plus amplia la MINI Countryman con l’opzione di guida parzialmente automatizzata di livello 2 su percorsi di tipo autostradale. Ciò consente al guidatore di staccare le mani dal volante fino a una velocità di 60 km/h, purché continui a monitorare attentamente il traffico e sia pronto a intervenire in qualsiasi momento.

Quattro opzioni di allestimento per un’espressione individuale.

La struttura di prodotto della nuova MINI Family offre un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione con le nuove varianti di allestimento Essential, Classic, Favoured e JCW. A seconda dell’allestimento, sono disponibili diversi colori per la vernice e il tetto e varie finiture per gli interni. Il design del nuovo elemento del montante C cambia a seconda dell’allestimento scelto.

L’assetto Favoured, particolarmente espressivo, con il tetto a contrasto e la cornice della griglia anteriore in Vibrant Silver, crea accenti eleganti sul colore della carrozzeria Smokey Green. I cerchi da 20 pollici nel design Windmill Spoke 2-tone ottimizzato dal punto di vista aerodinamico accentuano l’aspetto sicuro della MINI Countryman C.

Nell’abitacolo, una sfumatura bicolore adorna la superficie tessile dal cruscotto ai pannelli delle porte. Il design innovativo è realizzato in poliestere riciclato con un processo di lavorazione a maglia appositamente sviluppato e contribuisce all’atmosfera confortevole dell’abitacolo. Oltre al volante sportivo riscaldato, l’allestimento Favoured è dotato di sedili sportivi Vescin perforati. Sono proposti in tre colori con cuciture tradizionali.