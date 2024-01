MM6 Maison Margiela herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Maison Margiela

Decifrare dove inizia un capo e dove finisce un altro non richiede di solito l’occhio di un detective. Ad esempio, un polsino di una felpa che spunta da una manica di un trench coat implicherebbe ragionevolmente due capi sovrapposti per contrastare il freddo invernale. Tuttavia, per AW23, MM6 Maison Margiela confonde le supposizioni proiettate sui capi più familiari, presentando una serie di contesti completamente nuovi in cui potrebbero essere visti e indossati.

Un gioco di superfici e percezioni, i look sono costruiti con la stessa metodologia di un cadavre exquis. Texture tessili inaspettate e trattamenti irriverenti vengono uniti in modo scombinato, interrompendo le associazioni preconcette di capi particolari, tessuti e sagome.

Una camicia con un corpo in tessuto sottile di rivestimento blu navy è abbinata a maniche voluminose in pelle; quelle di un blazer sartoriale in lana sono rifilate sulla parte anteriore, mentre il resto segue la linea della convenzione, tranne per l’indizio di una canottiera a coste che si piega sul rever. Un cappuccio che emerge dal colletto di un cappotto grande in lana di cammello è in realtà una sciarpa rimovibile, mentre il bordo della mutanda da pugile che spunta sopra i jeans blu a gamba dritta è incorporato in essi, fissandosi con un laccio.

Altrove, scelte di stile improbabili vengono realizzate attraverso metodi costruttivi ingannevoli. Un gilet in pelle si apre per rivelare le piste di una giacca imbottita da escursionismo e di un gilet sartoriale, mentre un cappotto di lana diviso a metà è composto da due pezzi: un sobrio blazer in lana cotta grigia indossato su un gilet allungato con un fondo abbinato e una parte superiore capovolta.

Tra i capi che fanno scontrare tropi disparati e quelli che sovvertono le prime impressioni ci sono quelli che invocano direttamente il ruolo dello stile. I segni distintivi visivi del Numero 6 e i trattamenti a maglia laminata che si estendono su maglioni e tuniche di jersey con scollatura a V profonda vengono interrotti da spazi vuoti quando lo strato inferiore viene rimosso; un twinset in denim blu è abbinato con una piega francese e una stampa grigia, con la tonalità originale del tessuto che spunta lungo tasche e piste, colorando il retro del capo.

Anche scarpe e accessori sono rifratti attraverso la sala degli specchi di questa stagione. Stivali sopra il ginocchio dal piede voluminoso sono realizzati in pelle scamosciata spazzolata a pannelli e camoscio usurato, con una zeppa di 7 cm per creare una sottile illusione di altezza. Una mules con tacco a spillo e stivaletto figurano in una finitura argentata che si ripercuote su jeans di questa stagione e su una borsa numerica di MM6 Maison Margiela costruita geometricamente in tre diverse dimensioni. Riprendendo l’interpretazione della collezione estetica modulare, l’iconica borsa giapponese torna in una versione con tre manici e come borsone da viaggio di dimensioni standard.