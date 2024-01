Issey Miyake Autunno Inverno 2023/24: il quadrato e oltre

Issey Miyake collezione donna autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

Presentata presso il Théâtre du Châtelet a Parigi, la collezione Autunno Inverno 2023/24 di Issey Miyake, intitolata “Il quadrato e oltre”, riconsidera la convenzione presente in molte professioni creative che si basa su un quadrato: una tela, una partitura musicale, un pezzo di stoffa… La collezione esplora questa forma razionale e va oltre, con idee e tecnologie originali, per sviluppare capi dalla forma sorprendente, introducendo un’estetica non convenzionale basata su una nuova interpretazione di ma (lo spazio non riempito) tra il vestito e chi lo indossa.

Basandosi sull’idea di quadrati in movimento e trasformazione, il modello SQUARE SCHEME è caratterizzato dalle forme ottenute mediante tecniche di maglia. Quadrati lavorati a maglia vengono creati organicamente dalla combinazione di strutture verticali ed orizzontali. Quando le strutture di maglia sono cucite con tessuti quadrati, si creano naturalmente queste silhouette irregolari. Il motivo quadrato viene quindi stampato sul tessuto per sottolineare ulteriormente il cambiamento di forma.

Questa serie presenta una forma simile ad un baldacchino che copre il corpo. La costruzione tridimensionale di CANOPY, che si inclina da un lato all’altro, è realizzata con un materiale morbido e stretch con cuciture ridotte al minimo, rendendo ancora più evidente la sua insolita struttura.

RHYTHM CHECK è ispirato al modo in cui un motivo a scacchi si alterna in un ritmo. L’aspetto morbido e tridimensionale del tessuto è il risultato di un ritiro intenzionale. Filati che si ritirano vengono tessuti nel tessuto seguendo un motivo a griglia prima di essere trattati in acqua ad alta temperatura, mentre il tessuto raddoppia di dimensioni. Questo processo conferisce al capo finale una texture unica di ritiro.

COUNTERPOINT è una serie di maglioni senza cuciture caratterizzata dalle sue forme irregolari create dalla differenza nelle strutture di maglia. Lavorando la parte anteriore e posteriore in direzioni diverse, queste si spingono e si tirano a vicenda, dando vita ad una forma contorta. Il motivo a righe sottolinea la direzione della maglia e accentua ulteriormente le torsioni che avvolgono il corpo.

RECTILINEAR presenta una composizione di rettangoli in colori contrastanti lavorati a maglia in modo orizzontale. La silhouette angolare del motivo si solleva e si abbassa con il movimento, aggiungendo un tocco di morbidezza alla maglia.

RECTILINEAR: MILLED è una serie di cappotti con lo stesso motivo, ma lavorati a maglia su una macchina Jacquard. Il design del cappotto mette in risalto le forti qualità della stampa. Nonostante il suo volume generoso, il capo è sorprendentemente leggero e confortevole.

SHAPED CANVAS è ispirato ad una tela di pittore dalla forma non convenzionale. Questa serie di maglioni senza cuciture utilizza una tecnica di maglia a doppio strato che unisce due pezzi di tessuto, con collo e corpo lavorati separatamente. La forma angolare della maglia conferisce al capo una silhouette unica con colori contrastanti, consentendo di indossare il capo sia sul davanti che sul retro.

SQUARE è una serie di borse progettate in modo tale che sembri che siano coperte delicatamente e in modo involontario da un pezzo di stoffa, creando drappeggi morbidi quando l’utente si muove.

SQUARE ONE è stato il punto di partenza del processo di realizzazione di questa collezione. L’approccio di stampare audacemente un quadrato sul tessuto simboleggia la fonte di ispirazione nelle prime fasi della creazione. Questa serie è caratterizzata dalla sua forma lineare con un tocco di fermezza, ottenuto tramite l’uso parziale di carta giapponese. Questi capi sono stati progettati e realizzati in modo tale da non produrre tessuto in eccesso durante la produzione.