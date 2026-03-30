Tod’s collezione donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tod’s

In una stagione in cui l’autenticità diventa il vero lusso, Tod’s mette in scena molto più di una sfilata: un omaggio vivo all’artigianalità italiana. La collezione Autunno–Inverno 2026 2027 prende forma all’interno di un ambiente che celebra la ricchezza della tradizione artigianale, dove la creazione stessa diventa performance. Qui, il gesto è protagonista. Accanto agli artigiani Tod’s, maestri di diverse discipline lavorano dal vivo, trasformando lo spazio in un dialogo poetico fatto di mani, materiali e tecniche tramandate nel tempo. È un momento che va oltre lo spettacolo, rivelando l’essenza del Made in Italy: una dedizione profonda all’eccellenza, alla precisione e alla bellezza.

Tod’s collezione donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tod’s

Questo scambio immersivo tra arti costituisce il fondamento della filosofia Tod’s – quella che la maison definisce Artisanal Intelligence. Un patrimonio costruito nel tempo, radicato in un sapere meticoloso, in una qualità senza compromessi e in un’attenzione assoluta al dettaglio. In questo racconto, la collezione emerge non come una semplice sequenza di capi, ma come la continuazione di un’eredità in cui tradizione e innovazione convivono in perfetto equilibrio.

Sotto la direzione creativa di Matteo Tamburini, il guardaroba per l’Autunno–Inverno 2026 2027 si configura come un inno alla materia e alla maestria. Ogni pezzo riflette una profonda conoscenza dell’artigianato, esaltata dalla qualità straordinaria di materiali attentamente ricercati e selezionati. La pelle, protagonista indiscussa, costruisce la narrazione con discreta autorevolezza. Attraverso di essa, la collezione realizza una sintesi raffinata: l’eredità delle tecniche di selleria e delle finiture a mano incontra una sensibilità moderna fatta di leggerezza e profondità.

Tod’s collezione donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tod’s

Le silhouette parlano un linguaggio di contrasti ed equilibrio. Volumi ampi e avvolgenti dialogano con linee più strutturate e aderenti, dove maniche accorciate e vita definita introducono una precisione quasi architettonica. Capi iconici – come il trench e il peacoat – vengono reinterpretati con un taglio ispirato all’alta sartoria, carichi di una sofisticazione discreta. Un bomber trapuntato in morbido vitello invecchiato aggiunge un accento contemporaneo, mentre gli abiti foulard, definiti da patchwork grafici, portano movimento e ritmo visivo.

Tod’s collezione donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tod’s

Il colore si sviluppa come un’esperienza tattile, radicata in una palette di toni naturali intensi. Caramello bruciato, zenzero e cioccolato creano una base calda e avvolgente, interrotta dalla nitidezza grafica del bianco e nero. Il risultato è una narrazione cromatica equilibrata e d’impatto, che riflette l’incontro tra tradizione e modernità.

Al centro di questa ricerca materica si trova il Pashmy, espressione massima della selezione pelle di Tod’s. Questo vitello leggero e setoso, frutto di una lavorazione magistrale, rivela una morbidezza straordinaria e una profondità cromatica unica. Utilizzato per capispalla, gonne e pantaloni, il Pashmy incarna l’eccellenza artigianale della maison, unendo raffinatezza e funzionalità.

Tod’s collezione donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tod’s

Gli accessori amplificano questa visione di eleganza senza tempo. Il mocassino iconico viene reinterpretato con una punta arrotondata, proposto in pelle morbida o cavallino, tinta unita o animalier. Lo stivaletto, dal carattere deciso, è valorizzato da una fascia ispirata alla selleria, mentre la sneaker Gommino, realizzata in suede ultra-flessibile e materiali pregiati, incarna l’incontro tra tradizione e modernità.

Le borse iconiche rappresentano il vertice dell’eccellenza artigianale. La Wave Bag si arricchisce di cuciture selleria, la T Timeless Bag si rinnova in nappa, vitello invecchiato o cavallino, mentre la Di Bag ritorna in versione bowling, perfetto equilibrio tra funzionalità e raffinatezza formale.

Tod’s collezione donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tod’s

Un segno distintivo emerge nei dettagli: il Gommino si trasforma in elementi metallici che attraversano l’intera collezione di accessori. Il lettering diventa il filo conduttore, con piccole lettere preziose che decorano cinture sottili, permettendo di comporre le proprie iniziali. Una reinterpretazione contemporanea della personalizzazione, che richiama i monogrammi tradizionali e diventa espressione autentica di artigianalità su misura.

In questa collezione, Tod’s non presenta semplicemente un guardaroba, ma una visione. Una visione in cui il passato dialoga con il presente, dove l’artigianalità diventa linguaggio e ogni gesto racconta una storia.