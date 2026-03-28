24 Ore di Courrèges: la visione Autunno Inverno 2026 2027 di Nicolas Di Felice

Alla Paris Fashion Week, Nicolas Di Felice ha presentato una collezione intensa e cinematografica per Courrèges Fall/Winter 2026–2027, intitolata…

Courrèges Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Courrèges

Alla Paris Fashion Week, Nicolas Di Felice ha presentato una collezione intensa e cinematografica per Courrèges Fall/Winter 2026–2027, intitolata “24 Hours in the Life of a Courrèges Woman.” Ispirata ai film di Chantal Akerman, la sfilata segue una moderna donna parigina nell’arco di un’intera giornata – dal risveglio all’alba, al movimento attraverso la città, al lavoro, alla vita notturna e al ritorno a casa. La collezione cattura questo ritmo attraverso un guardaroba che fonde intimità e realtà urbana, riferimenti d’archivio e sensualità contemporanea, struttura e libertà.

Courrèges Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Courrèges

Nel celebrare il suo quinto anniversario alla guida della maison, Di Felice distilla l’identità di Courrèges nei suoi elementi essenziali: precisione geometrica, rigore e una sicurezza silenziosa. Il risultato è un’estetica giovane e affilata che appare al tempo stesso protettiva e sottilmente rivelatrice. La collezione si sviluppa come un lungo piano sequenza, mettendo in risalto il movimento, la routine e l’interazione tra vita pubblica e privata in un mondo iperconnesso. Il finale presenta una sequenza interamente in bianco, simbolo di rinnovamento e tela neutra per il giorno successivo.

Courrèges Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Courrèges

La silhouette è centrale. Forme allungate e aderenti dominano la scena, creando un effetto seconda pelle che è insieme teso e fluido. Cappotti strutturati – spesso trapezoidali o leggermente svasati – si combinano con gonne ad A, pantaloni dritti e abiti dal taglio netto. Modelli pinafore, abiti a tubino con spacchi, capi serali tubolari e bodysuit con zip evocano funzionalità e sensualità. Colletti alti e scultorei e tagli asimmetrici aggiungono teatralità, mentre cut-out grafici e schiene scoperte introducono un’allure decisa e controllata.

Courrèges Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Courrèges

I dettagli restano precisi e misurati. Gonne plissettate, lavorazioni in vinile, zip e bottoni a pressione richiamano gli archivi del marchio, rafforzando al contempo un senso di movimento e praticità. Tasche applicate sul petto ed elementi drappeggiati – soprattutto nei look iniziali ispirati alle lenzuola – apportano una morbidezza tattile a un design altrimenti strutturato. L’equilibrio tra utilità e sensualità è mantenuto con attenzione in tutta la collezione.

Courrèges Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Courrèges

La palette cromatica è rigorosamente monocromatica, articolata tra bianco, grigio e nero come contrasti fotografici. Bianchi luminosi e satinati definiscono il mattino; i grigi neutri riflettono il paesaggio urbano diurno; i neri profondi dominano la sera. Il finale interamente in bianco enfatizza luce, purezza e continuità con l’eredità della maison.

Courrèges Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Courrèges

La scelta dei materiali è altrettanto centrale. Il vinile, firma della casa, appare in molteplici forme, da completi casual a abiti plissettati altamente strutturati. Satin e jersey creano capi fluidi e aderenti al corpo, mentre il denim trattato con texture simili all’asfalto richiama l’ambiente urbano. Organza ricamata con biglietti della metro e scontrini da guardaroba introduce una narrativa poetica e quotidiana, mentre le decorazioni in perline di vetro riflettono la luce della notte. Questi elementi creano un dialogo tra morbidezza e rigidità, opaco e lucido, intimità ed esposizione.

Courrèges Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Courrèges

Gli accessori estendono il concept con l’introduzione della borsa “Shadow”, un design minimalista e flessibile che si modella sul contenuto e ne conserva temporaneamente l’impronta, evocando il passare della giornata. Occhiali da sole essenziali e uno styling misurato rafforzano l’enfasi sulla forma piuttosto che sull’eccesso.

Courrèges Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Courrèges

Nel complesso, la collezione propone un guardaroba completo, radicato nella vita reale ma elevato dal design. Di Felice affina l’eredità space-age di Courrèges in chiave contemporanea e indossabile: un equilibrio tra rigore geometrico ed esperienza umana, in cui il movimento quotidiano diventa espressione di una modernità autentica.