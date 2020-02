La moda street style uomo 2020. Foto e news, i trend moda uomo di adesso

Durante la settimana della moda di Milano abbiamo potuto osservare da vicino il pubblico delle sfilate, e individuare le nuove tendenze della moda per la primavera e l’estate 2020 (parliamo chiaramente delle nuove tendenze moda uomo). Nonostante il freddo pungente, i fashionista’s erano già ispirati a seguire le ultime collezioni moda uomo per il 2020. Un must per la prossima stagione è sicuramente il BERMUDA!

Stiamo parlando di pantaloni al ginocchio classici abbastanza larghi.Questo capo diventerà senza dubbio un hype. Lo potete portate casual chic, con una camicia alla moda e una bella giacca corta.Date un’occhiata alle foto street style che pubblichiamo in questa pagina.

Fate bene attenzione anche a queste tendenze moda per la primavera estate 2020.

Bermuda! (Non importa quanto faccia freddo adesso)

Jeans bianchi (da indossare rigorosamente anche in inverno)

Scarpe rosse (non per tutti)

Scarpe e stivali con la punta quadrata

Combat boots con calze colorate

Completi che vanno indossati in modo casual (senza cravatta, con scarpe da ginnastica)

Tante righe

Toni di colore kaki e beige

Giacche corte (di cotone)

