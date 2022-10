La moda street style vista alla sfilata Comme des Garçons

Michele Lamy Street style da Comme des Garçons – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Lo stile del brand cult Comme des Garçons è unico, e così anche la moda street style vista alla sfilata Estate 2023 alla Paris Fashion Week. In questa occasione abbiamo fotografato il pubblico degli addetti ai lavori e i tanti fans che si erano radunati nella location della sfilata.

Comme des Garçons

Un brand noto ed affermato grazie allo stile sempre all’avanguardia e non convenzionale. La prima volta in cui il brand giapponese della stilista Rei Kawakubo da Tokyo – negli anni 80 – ha sfilato a Parigi ha scioccato il mondo (della moda). La prima reazione a tutto quel nero e ai capi non rifiniti è stata profondamente negativa. Ma Rei Kawakubo era semplicemente avanti, e lo dimostra il fatto che oggi il suo brand è un vero e proprio cult.

La moda street style da Comme des Garçons

Tra gli ospiti della sfilata lo stilista americano Rick Owens e la moglie Michele Lamy – ma chiaramente non erano solo loro al centro dell’attenzione. Ogni look di questo street style è una storia a sé. Alcuni look sono più gothic punk, altri gothic-chic… ma sono look difficili da etichettare. Il denominatore comune è che si tratta sempre di look unici che forse spesso rispecchiano uno stile di vita. Guardate il video per farvi un’idea.

Nella nostra scelta di look street style abbiamo lasciato da parte i look più estremi, ed abbiamo selezionati quelli più portabili, per ogni età. Chi si intende di moda riconoscerà anche qui molte tra le tendenze moda del momento.

Guardate le foto, fatevi ispirare.

