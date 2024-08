La nuova BMW M5

La nuova BMW M5 sfoggia una potenza impressionante e un forte impatto emotivo, sostenuti da una rivisitazione del design che contraddistingue le auto ad alte prestazioni della serie M. Elementi distintivi come le marcate estensioni dei passaruota, le profilate minigonne laterali, il design scultoreo del paraurti anteriore e i dettagli unici che circondano il montante C, incluso il logo “M5” inciso, conferiscono alla vettura un look sportivo che la distingue nettamente dalla berlina Serie 5 di BMW. Al contempo, l’ampio uso di superfici verniciate nello stesso colore della carrozzeria ne esalta l’aspetto sobrio, con tocchi di eleganza che rimandano alle sue eccezionali capacità dinamiche.

In perfetta armonia con la raffinatezza degli interni, arricchiti da finiture specifiche M, il design esterno enfatizza la versatilità della nuova BMW M5. Un senso di bilanciamento e sicurezza pervade la vettura, sostenuto da una potenza sempre disponibile al bisogno. Durante viaggi tranquilli in modalità elettrica, le performance restano discrete, pronte a esplodere in tutto il loro vigore quando la M5 svela il suo spirito di “berlina sportiva” su percorsi più esigenti, fino al pieno rilascio di energia nelle sessioni di guida in pista.

Il sistema M HYBRID, abbinato al cambio e alla tecnologia del telaio ottimizzati per le sue specifiche esigenze prestazionali, dota la nuova BMW M5 di una dinamica trasversale e longitudinale senza confronti nel suo segmento di mercato. Con un’eccezionale reattività, la nuova BMW M5 eleva le performance M a un livello superiore.

Il debutto mondiale della nuova BMW M5 si terrà al Goodwood Festival of Speed in Inghilterra nel luglio 2024, con la produzione che prenderà avvio nello stesso mese nello stabilimento BMW Group di Dingolfing. Il lancio globale della nuova M5 è previsto per novembre 2024, periodo in cui verrà introdotta anche la nuova BMW M5 Touring. I mercati principali per questa berlina ad alte prestazioni includono il Nord America e l’Europa, con gli Stati Uniti in testa come singolo mercato più rilevante, seguiti da Regno Unito, Germania, Corea

Il sistema di trazione M HYBRID della nuova BMW M5: prestazioni inebrianti, autonomia elettrica impressionante.

Il sistema di propulsione M HYBRID della nuova BMW M5 porta con sé un motore V8 da 4,4 litri con il classico carattere ad alta velocità, associato ad un motore elettrico, le cui caratteristiche prestazionali sono state messe a punto specificamente per la BMW M5 e che è integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti. Il motore a combustione beneficia della tecnologia all’avanguardia M TwinPower Turbo, di un collettore di scarico a bancate incrociate e di una separazione dell’olio ottimizzata. Sviluppa una potenza massima di 430 kW/585 CV e una coppia massima di 750 Nm. La potenza massima del motore elettrico è di 145 kW/197 CV. La coppia nominale è di 280 Nm (206 lb-ft), ma uno stadio di pre-ingranaggio consente di aumentare la coppia effettiva all’ingresso della trasmissione a 450 Nm (332 lb-ft).

La combinazione di motore a combustione e motore elettrico segue lo stesso principio del sistema di propulsione della macchina da corsa endurance BMW M Hybrid V8. La capacità del motore elettrico di generare istantaneamente la sua potenza e l’interazione controllata in modo intelligente del motore a combustione e del motore garantiscono che il sistema M HYBRID risponda senza ritardi a ogni movimento dell’acceleratore. L’erogazione lineare della potenza tipica dei modelli BMW M si ritrova qui in forma particolarmente convincente. Il motore a otto cilindri può girare fino a un massimo di 7.200 giri/min. e la nuova BMW M5 offre al suo guidatore la sensazione di uno sviluppo di potenza inarrestabile fino ai limiti superiori di carico e velocità. La velocità massima è limitata a 250 km/h (155 mph) di serie, ma il limite può essere innalzato a 305 km/h (189 mph) se viene specificato l’M Driver’s Package opzionale.

L’impianto di scarico sportivo della nuova BMW M5 sottolinea l’esperienza delle prestazioni con una nota del motore sfaccettata ed emotivamente coinvolgente. È dotato di flap a regolazione elettrica e continua e di due coppie di doppi terminali di scarico, già noti in altri modelli M, ciascuno con finiture da 100 millimetri in Black Chrome.

Ad accompagnare acusticamente l’erogazione di potenza del motore elettrico c’è il BMW IconicSounds Electric. Questo suono di trazione elettrica specifico per la M fornisce risposte autentiche ai movimenti dell’acceleratore quando l’auto funziona in modalità completamente elettrica. Con la relativa configurazione del sistema di trazione, genera anche una traccia coinvolgente per evidenziare l’arrivo della potenza elettrica supplementare in aggiunta alla potenza del motore V8.

In modalità completamente elettrica, la nuova BMW M5 può raggiungere una velocità di 140 km/h (87 mph). La batteria ad alto voltaggio situata nel pianale dell’auto dispone di 18,6 kWh di energia utilizzabile, consentendo un’autonomia elettrica di 67-69 chilometri (42-43 miglia) nel ciclo WLTP, ineguagliata da qualsiasi rivale. L’unità di ricarica combinata della nuova BMW M5 consente una ricarica in corrente alternata fino a 7,4 kW.

La potenza generata dal motore a combustione e dal motore elettrico viene convogliata sulla strada attraverso il sistema di trazione integrale M xDrive, la cui configurazione posteriore è particolarmente pronunciata nella modalità 4WD Sport. Tuttavia, il conducente può anche selezionare la modalità 2WD. Questa modalità invia la trazione esclusivamente alle ruote posteriori con il sistema DSC (Dynamic Stability Control) disattivato, che piacerà ai guidatori esperti che preferiscono un’esperienza di prestazioni di massimo livello. Questa iterazione ulteriormente sviluppata di M xDrive, come il differenziale attivo M a controllo elettronico sull’asse posteriore, è adattata in modo specifico alle caratteristiche prestazionali del sistema di trazione M HYBRID.

Sofisticata tecnologia del telaio con messa a punto specifica M.

Il telaio della nuova BMW M5 comprende un assale anteriore a doppio braccio e un assale posteriore a cinque bracci con cinematica ed elastocinematica su misura, oltre a una serie di altri componenti appositamente messi a punto. Lo sterzo a cremagliera assistito elettricamente con M Servotronic e rapporto di sterzata variabile è collegato rigidamente al sottotelaio dell’asse anteriore per garantire un feedback ottimale dalla strada e un’elevata precisione direzionale. Insieme alle carreggiate larghe e all’eccellente rigidità torsionale della carrozzeria e dei supporti del telaio, questa combinazione produce gli attributi di maneggevolezza per cui i modelli BMW M sono rinomati, caratterizzati da agilità, precisione e accumulo lineare delle forze laterali quando il guidatore spinge.

Di serie ci sono anche le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico e l’Integral Active Steering, che sterza le ruote posteriori fino a 1,5 gradi. La messa a punto specifica M, le impostazioni selezionabili individualmente e la possibilità di regolare singolarmente gli ammortizzatori di ogni ruota ottimizzano il legame della carrozzeria con la strada e massimizzano la diffusione delle doti dell’auto, dal comfort di guida di tutti i giorni alle prodezze dinamiche da gara. La rotazione delle ruote posteriori, a seconda delle esigenze, migliora la stabilità direzionale alle alte velocità, nonché l’agilità e il comfort nelle manovre.

La trazione, l’agilità e la stabilità direzionale traggono vantaggio dalla limitazione dello slittamento delle ruote quasi automatica e dal collegamento in rete di tutti i sistemi di controllo all’interno del sistema integrato di gestione della dinamica trasversale. I freni M Compound di serie e i freni ceramici M Carbon opzionali si combinano con un sistema di frenata integrato che offre al guidatore due impostazioni del pedale. I cerchi in lega leggera M (20 pollici sull’asse anteriore, 21 pollici al posteriore) sono di serie e sono dotati di pneumatici ad alte prestazioni.

Sistemi di assistenza per una guida sicura e confortevole.

Una selezione molto più ampia di sistemi standard e opzionali per la guida e il parcheggio automatizzati rispetto al modello precedente porta la sicurezza e il comfort nella guida quotidiana a un nuovo livello. La dotazione di serie della nuova BMW M5 comprende funzioni come l’avviso di collisione anteriore, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata con assistenza allo sterzo, l’assistente all’evasione, l’assistente all’attenzione e il sistema di informazione sui limiti di velocità. Il Driving Assistant Professional, disponibile come optional, aggiunge l’Active Cruise Control con funzione Stop & Go, oltre a tecnologie quali l’Assistente di sterzo e di controllo della corsia, il rilevamento dei semafori, l’assistenza automatica ai limiti di velocità e la Navigazione attiva.

La nuova BMW M5 è equipaggiata di serie con l’Assistente al parcheggio che include l’Assistente alla retromarcia. Il Parking Assistant Professional, disponibile come optional, consente di controllare il parcheggio e le manovre automatizzate fino a 200 metri di distanza dall’interno dell’auto o tramite smartphone dall’esterno.

Nuove possibilità di regolare l’esperienza di guida in base ai propri gusti.

Il pannello di controllo sulla console centrale della nuova BMW M5 ospita una composizione di pulsanti specifici per il modello che possono essere utilizzati per adattare l’esperienza di guida alle preferenze individuali in diversi modi. Il pulsante Setup consente di accedere direttamente alla configurazione del sistema di trazione, del Drivelogic, del telaio, dello sterzo, dell’impianto frenante e dell’M xDrive, nonché all’intensità del recupero dell’energia frenante. È possibile memorizzare e selezionare due configurazioni complessive del veicolo utilizzando i pulsanti M sul volante. La funzione Launch Control è disponibile in tutte le impostazioni del menu M Setup, a eccezione della modalità 2WD del sistema M xDrive.

Premendo il pulsante DSC si attiva la modalità M Dynamic, che innalza le soglie di intervento del DSC quando si tratta di azionare i freni e ridurre la potenza del motore. È anche possibile disattivare completamente il DSC. Un altro pulsante consente al conducente di selezionare la modalità M. Passando dall’impostazione predefinita ROAD a SPORT, gli interventi dei sistemi di assistenza alla guida si limitano alle funzioni essenziali necessarie per la guida sportiva, così come i contenuti visualizzati sul display informativo. Se il cliente sceglie l’opzione M Drive Professional, può utilizzare anche la modalità TRACK. Tra le altre caratteristiche dell’M Drive Professional figurano il Laptimer M e la funzione Boost Control, che massimizza la dinamica longitudinale durante gli scatti ai medi regimi e le manovre di sorpasso.

Anche la modalità di funzionamento del sistema M HYBRID può essere regolata a piacere. Il nuovo pulsante M Hybrid consente al guidatore di scegliere tra la modalità IBRIDO – per un’interazione controllata in modo intelligente tra il motore a combustione e il motore elettrico per massimizzare l’efficienza o le prestazioni, a seconda della situazione di guida – e l’impostazione ELETTRICO, in cui il motore a combustione entra in gioco solo con il kickdown dell’acceleratore o utilizzando i paddle del cambio. La modalità eCONTROL viene utilizzata per un efficace recupero dell’energia dei freni e per mantenere la carica della batteria a un livello costante. La modalità M Drive Professional aggiunge le modalità DYNAMIC e DYNAMIC PLUS, che stimolano il sistema di trazione e il sistema di raffreddamento a mantenere la potenza a un livello costantemente elevato o a generare brevi raffiche di potenza massima durante la guida su pista.

Cockpit da auto sportiva evoluta, display specifici M sul BMW Curved Display, ambiente esclusivo.

Oltre al pannello di controllo specifico M sulla console centrale, l’abitacolo sportivo progressivo della nuova BMW M5 contiene anche un volante in pelle M a fondo piatto di nuova concezione con pulsanti M illuminati, sedili multifunzione M con un’ampia gamma di regolazioni elettriche e il BMW Curved Display che, come l’Head-Up Display BMW di serie, include contenuti specifici M. Il BMW Live Cockpit Professional di serie offre anche il sistema di navigazione BMW Maps e la funzione Augmented View sul display di controllo.

Una versione aggiornata di BMW iDrive è di serie nella nuova BMW M5. Si basa sul sistema operativo BMW 8.5 ed è stato progettato per essere utilizzato tramite comandi tattili e voce naturale. La tecnologia digitale copre ora anche i comandi delle funzioni di climatizzazione. La selezione della temperatura, l’intensità del flusso d’aria, il riscaldamento dei sedili e, se specificato, il riscaldamento del volante possono ora essere controllati con il tatto attraverso una voce di menu nella sezione inferiore del display di controllo o con un comando vocale.

Fanno la loro parte nell’esclusivo ambiente interno anche i rivestimenti in pelle Merino di serie, la BMW Interaction Bar, il climatizzatore a quattro zone, i sedili anteriori riscaldati, l’illuminazione d’ambiente con luci interne specifiche M, compresa la Welcome Animation, e il tetto apribile panoramico in vetro. La dotazione di serie della nuova BMW M5 comprende anche l’impianto audio surround Bowers & Wilkins, la vaschetta di ricarica wireless, il Comfort Access, il sistema di allarme, l’azionamento automatico del portellone posteriore e il cavo di ricarica Professional.

Tra gli optional figurano il pacchetto esterno M Carbon, l’headliner in Alcantara, il riscaldamento del volante, la ventilazione attiva dei sedili e il gancio di traino. A partire dal lancio della nuova BMW M5 saranno offerti anche ricambi BMW M Performance specifici per il modello. La selezione comprende cerchi in lega leggera forgiati M Performance e componenti esterni realizzati in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP).