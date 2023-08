La nuova Mercedes-AMG GT. L’essenza del brand made in Affalterbach

La seconda generazione della Mercedes-AMG GT è un veicolo riprogettato da zero. L’architettura sportiva AMG, con la sua struttura di carrozzeria in alluminio composito sicura e torsionalmente rigida, ha permesso di progettare una vettura con una configurazione dell’abitacolo 2+2. Per un’auto sportiva di questo segmento significa spazio interno e spazio per i bagagli in abbondanza. Da un lato, la nuova AMG GT Coupé soddisfa perfettamente i requisiti di una Gran Turismo, dall’altro combina un’elevata praticità quotidiana con le caratteristiche di guida più sportive attualmente disponibili nella gamma Mercedes-AMG.

Il primo modello a debuttare sul mercato sarà la AMG GT 63 4MATIC+ Coupé (consumo combinato di carburante (WLTP) 14,1 l/100 km, emissioni combinate di CO2 (WLTP) 319 g/km). Il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri da 430 kW (585 CV) è abbinato al sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile per la prima volta in una AMG GT a due porte. Componenti high-tech come le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione semiattiva del rollio, l’asse posteriore sterzante e l’aerodinamica attiva sottolineano il ruolo di vertice della nuova GT nella gamma di auto sportive e ad alte prestazioni del marchio.

Highlights tecnici

Scocca: la struttura leggera in alluminio composito con la massima rigidità costituisce la base per una dinamica di guida precisa e un elevato comfort

Combinazione di spaceframe in alluminio con struttura autoportante.

Mix intelligente di materiali: alluminio, acciaio, magnesio e fibre composite.

Telaio del parabrezza in tubolare d’acciaio ad alta resistenza, formato a caldo.

Aerodinamica attiva per un equilibrio elevato e una maggiore efficienza. Tutti gli elementi che ottimizzano il flusso d’aria sono perfettamente integrati nel design esterno.

Sistema di controllo dell’aria AIRPANEL nella parte anteriore.

Profilo aerodinamico attivo nel sottoscocca anteriore.

Spoiler posteriore attivo con strategia di funzionamento intelligente

Cerchi in lega leggera ottimizzati dal punto di vista aerodinamico.

Ampie superfici di rivestimento del sottoscocca.

Pacchetto aerodinamico con deflettori d’aria aggiuntivi sulla grembiulatura anteriore, spoiler a labbro posteriore, diffusore posteriore ancora più efficace e alettone posteriore rigido.

Motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri con due turbocompressori twin-scroll.

Al debutto sul mercato disponibile la versione AMG GT 63 4MATIC+ Coupé (consumo combinato di carburante (WLTP) 14,1 l/100 km, emissioni combinate di CO2 (WLTP) 319 g/km), potenza massima di 430 kW (585 CV) e coppia massima di 800 Nm.

Seguirà la Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+ (consumo combinato di carburante (WLTP) 14,1 l/100 km, emissioni combinate di CO2 (WLTP) 319 g/km) per mercati selezionati, potenza massima di 350 kW (476 CV) e coppia massima di 700 Nm.