Le tendenze della moda uomo per l’autunno inverno 2023 2024 che abbiamo visto in passerella alle sfilate di Milano e Parigi non hanno…

Tendenze moda uomo autunno inverno 2023 2024. Foto da sin a dx: Celine, Dior, Etro

Il mondo della moda uomo non manca mai di sorprendere, gli stilisti fanno a gara per proporre modelli originali e innovativi e ogni stagione è una nuova avventura. Le tendenze della moda uomo per l’autunno inverno 2023 2024 che abbiamo visto in passerella alle sfilate di Milano e Parigi non hanno fatto eccezione. La tendenza più importante, se vogliamo individuarne una su tutte, è forse l’allontanamento dalla tradizione, e un ritorno all’originalità ma anche alla praticità. Ecco le principali tendenze moda uomo autunno inverno 2023 2024, i trend che definiranno il guardaroba maschile per questo autunno e inverno.

Il ritorno del cappotto

Tendenze moda uomo autunno inverno 2023 2024. Photo courtesy Dior

Il cappotto ha fatto un ritorno trionfale sulle passerelle di Milano e Parigi. Stilisti come Prada, Gucci e Dior Homme hanno dato un tocco di classe nuova a questo capo classico, spaziando da tagli tradizionali fino a proporzioni oversize. L’accento è stato posto su materiali di alta qualità come il cachemire e la lana. Anche i cappotti dai colori vivaci e dalle fantasie audaci hanno avuto un ruolo di primo piano, strizzando l’occhio a stili più espressivi e personali.

Stampe originali e uniche

Un’altra tendenza che ha dominato le sfilate è stata l’uso di stampe molto originali. Versace e Saint Laurent hanno fatto da apripista con i loro disegni grafici e audaci su abiti, camicie e pantaloni. Dai motivi astratti ai più tradizionali plaid e quadretti, il messaggio era chiaro: è tempo di abbracciare le stampe. Questa tendenza permette agli uomini di esprimere il proprio stile individuale mantenendo un look sofisticato.

L’ascesa dell’athleisure

La tendenza athleisure continua ad evolversi, con una presenza evidente nelle collezioni autunno/inverno. Fendi e Louis Vuitton hanno presentato capi che hanno reso meno netto il confine tra abbigliamento sportivo e formale. Si pensi a pantaloni da tuta sartoriali, felpe con cappuccio di lusso e scarpe da ginnastica impreziosite da texture e colori unici. Questa tendenza riflette la crescente domanda di abbigliamento comodo ma elegante.

Pelle reinventata

Tendenze moda uomo autunno inverno 2023 2024. Photo courtesy Celine

La pelle era onnipresente nelle collezioni moda uomo, ma non come la conosciamo noi. Stilisti come Bottega Veneta e Hermès hanno reimmaginato questo materiale, mostrandolo in colori non convenzionali come il verde bosco, il bordeaux intenso e persino il giallo vibrante. I pezzi spaziavano da giacche e pantaloni ad accessori, a dimostrazione della versatilità e del fascino duraturo della pelle.

Maglieria

Tendenze moda uomo autunno inverno 2023 2024. Photo courtesy Etro

La maglieria oversize ha fatto un grande ritorno alle sfilate. Marchi come Dolce & Gabbana e Celine hanno sostenuto questa tendenza, presentando nelle loro collezioni maglioni e cardigan in maglia. Questa tendenza si allinea alla crescente preferenza per il comfort e il caldo, rendendola perfetta per i mesi più freddi.

Le tendenze della moda maschile per l’autunno/inverno 2023-2024 sono un mix di comfort ed espressione individuale. Che si tratti del ritorno del cappotto, dell’ascesa delle stampe eclettiche, dell’evoluzione dell’athleisure, della reinvenzione della pelle o del ritorno della maglieria, ogni tendenza offre un modo nuovo e unico per fare una dichiarazione di stile in questa stagione.

ADVERSUS