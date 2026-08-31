Le 5 principali tendenze della moda uomo per l’autunno inverno 2026 2027

Tendenze moda uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2, Prada, Dior

Le tendenze della moda uomo per l’autunno/inverno 2026–2027 sono arrivate da Milano e Parigi con una chiarezza sorprendente. Dopo anni in cui il menswear sembrava deciso a rendere tutto più grande, più ampio e deliberatamente anonimo, la silhouette comincia a restringersi. Il tailoring torna al centro dell’attenzione. I capi diventano più precisi. Eppure, non si tratta di un ritorno a un modo di vestire conservatore.

Le migliori collezioni presentate a Milano e Parigi hanno mescolato il menswear classico con lo sportswear, i tessuti tecnici, i dettagli decorativi e una gradita dose di eccentricità. I maglioni da sci sono comparsi accanto a un tailoring elegante; i quadri Principe di Galles sono stati trattati con finiture high-tech; spille, foulard e cravatte skinny sono tornati nel guardaroba maschile. Il Dior di Jonathan Anderson, le proporzioni sempre più nette di Prada, i classici tecnologicamente ambiziosi di Louis Vuitton e la sicurezza impeccabile delle grandi maison milanesi indicavano tutti una direzione simile.

Per l’autunno e l’inverno, gli uomini avranno più occasioni per vestirsi in modo elegante, ma anche maggiore libertà nel decidere come farlo.

1. La silhouette slim è tornata

Tendenze moda uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Prada

Il cambiamento più importante nella moda uomo per l’autunno/inverno 2026–2027 riguarda le proporzioni.

Dopo un lungo regno di pantaloni oversize, giacche enormi e stratificazioni deliberatamente prive di forma, i designer stanno riportando il corpo al centro dell’equazione. La collezione milanese di Prada ha attirato particolare attenzione per le sue proporzioni ultra-slim, mentre Dior, Gucci e altre grandi maison hanno esplorato sempre più spesso pantaloni stretti, top corti o aderenti e giacche dalle linee nettamente definite.

Questo non significa necessariamente un ritorno al menswear attillato dei tardi anni Duemila. La nuova silhouette slim è più controllata che aggressiva. La versione più riuscita del look si basa sul contrasto: pantaloni stretti sotto un cappotto importante, una maglia aderente sotto una giacca sartoriale oppure un completo asciutto, ma con sufficiente libertà di movimento. Per gli uomini che hanno trascorso gli ultimi anni nascosti dentro pantaloni a gamba larga, questa sarà la stagione in cui la silhouette comincerà a muoversi nella direzione opposta.

2. Lo stile ski e après-ski scende dalla montagna

Tendenze moda uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Le recenti Olimpiadi invernali hanno fornito un evidente sfondo culturale alle sfilate uomo di Milano, e i designer hanno risposto con entusiasmo. Dsquared2 ha giocato con riferimenti olimpici e immagini legate agli sport invernali, mentre Ralph Lauren ha presentato maglieria a motivi, fleece, piumini e flanella con un’atmosfera distintamente da resort sciistico di lusso. I maglioni da sci e la maglieria ispirata allo sportswear sono comparsi anche tra le tendenze più ampie individuate nelle collezioni di Milano e Parigi. La versione più facile da indossare di questa tendenza non consiste nell’uscire per le strade di città in un completo tecnico da sci. Pensate ai maglioni Fair Isle, alla maglieria di lana a motivi, al fleece sotto capispalla sartoriali e a importanti stratificazioni invernali in colori intensi. L’importante è evitare di sembrare davvero diretti sulle piste.

3. Il menswear classico diventa più giocoso

Forse la lezione più importante arrivata da Parigi e Milano è che l’autunno/inverno 2026–2027 non mostra alcun interesse per categorie rigide. Il Dior di Jonathan Anderson ha mescolato riferimenti storici, tessuti decorativi e styling non convenzionali. Più in generale, la stagione ha combinato utility, sportswear e abbigliamento formale. Questo offre agli uomini maggiore spazio per sperimentare.

Tendenze moda uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

Una bella maglia jacquard può essere indossata sotto un cappotto severo. Una giacca formale può essere abbinata allo sportswear. Un foulard può sostituire una cravatta convenzionale. I gioielli possono essere indossati con un completo senza far sembrare l’outfit un abito da sera. Le vecchie regole restano utili, ma sempre più spesso sono lì per essere piegate.

4. I colori ricchi sostituiscono il beige infinito

Il modo di vestire neutro non sta scomparendo, ma l’autunno/inverno 2026–2027 è decisamente più colorato degli anni di beige, grigio e cammello discreti che lo hanno preceduto. La moda uomo non ha più paura di sperimentare con i colori: le collezioni milanesi hanno esplorato anche bordeaux profondi, ambra, castagna, verde bosco, blu notte e ardesia.

I colori più forti della stagione sono intensi piuttosto che fluorescenti. Il bordeaux è particolarmente utile perché in un guardaroba invernale funziona quasi come un neutro. Il verde bosco, il blu profondo e l’ambra dai toni bruni offrono una versatilità simile. Il rosa rimane la scelta più fashion-forward, soprattutto se indossato con il tailoring o con capispalla più scuri.

5. Torna la cravatta skinny

La cravatta sta tornando gradualmente nella moda uomo da diverse stagioni, ma l’autunno/inverno 2026–2027 le assegna una forma più precisa. La cravatta skinny è emersa ripetutamente dalle fashion week uomo, soprattutto come parte di un ritorno più ampio al tailoring e di un approccio leggermente rock’n’roll all’abbigliamento formale.

Non è la cravatta skinny aggressivamente corporate dei primi anni Dieci. La nuova versione funziona meglio con una camicia morbida, un nodo leggermente imperfetto e un tailoring che evita un’eccessiva formalità. Le versioni in pelle viste negli ambienti della moda suggeriscono inoltre che i designer siano interessati alla cravatta come accessorio, piuttosto che semplicemente come simbolo della vita d’ufficio. Indossatela con un completo dalla linea stretta, un capo in maglia o una giacca di pelle. L’obiettivo è l’eleganza con un pizzico di pericolo.

Il guardaroba autunno/inverno 2026–2027 premierà la precisione

Se una sola parola dovesse definire la moda uomo per l’autunno/inverno 2026–2027, potrebbe essere precisione. L’era oversize non è scomparsa dall’oggi al domani e ci sarà sempre spazio per pantaloni morbidi e cappotti dalle proporzioni generose. Ma Milano e Parigi hanno reso sempre più evidente che la moda si sta muovendo verso linee più nette, proporzioni più deliberate e capi con un punto di vista più deciso.

I look migliori della stagione combinano disciplina e personalità: un pantalone stretto con un cappotto ampio, quadri tradizionali declinati in tessuti tecnici, un completo dal taglio impeccabile con una spilla oppure una classica maglia invernale indossata in modo inatteso.

Per gli uomini, potrebbe essere questo l’aspetto più incoraggiante di tutti. L’autunno/inverno 2026–2027 non impone un’uniforme. Chiede di vestirsi con intenzione.