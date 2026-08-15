Con quale frequenza dovremmo lavare i capelli? Dipende

Ogni uomo ha la sua regola personale per lavarsi i capelli. Qualcuno fa lo shampoo ogni mattina senza pensarci due volte. Altri hanno scelto la direzione opposta, lavandosi il meno possibile perché hanno sentito dire che lo shampoo elimina gli oli naturali. Entrambi gli schieramenti sono convinti di avere ragione. Entrambi sbagliano bersaglio. Non esiste una frequenza corretta. Quanto spesso si dovrebbero lavare i capelli dipende dal cuoio capelluto, dalla texture dei capelli, da quanto si suda, da quanti prodotti si usano, addirittura dal clima in cui si vive.

Quanto spesso bisognerebbe davvero fare lo shampoo

Il consiglio dell’American Academy of Dermatology (AAD) è semplice: lavarsi in base a quanto rapidamente il cuoio capelluto diventa oleoso o sporco, non seguendo un numero fisso di giorni. I capelli lisci con cuoio capelluto grasso spesso richiedono un lavaggio quotidiano: l’oleosità scende rapidamente lungo la fibra liscia, e già il giorno dopo i capelli possono apparire appiattiti e unti. I capelli spessi, ricci o strutturati sono tutta un’altra storia. Gli oli naturali impiegano più tempo a scendere lungo il fusto, quindi lavarsi troppo spesso rischia di eliminare proprio l’idratazione che tiene i ricci definiti e li protegge dalla rottura.

Fai lo shampoo nel modo giusto

La frequenza è metà della storia. La tecnica è l’altra metà, ed è qui che molti uomini sbagliano. Lo shampoo è pensato per pulire il cuoio capelluto – è lì che si accumulano davvero oli, cellule morte e residui di prodotto. Non è pensato per essere strofinato aggressivamente su tutta la lunghezza dei capelli. Concentralo sulle radici, massaggia delicatamente, poi lascia che la schiuma scivoli lungo le lunghezze mentre risciacqui. Questo pulisce il cuoio capelluto senza seccare le punte. Strofina lo shampoo su tutta la lunghezza di capelli lunghi o strutturati a ogni lavaggio, e otterrai secchezza e crespo di cui potevi volentieri fare a meno.

Gli uomini hanno davvero bisogno del balsamo?

Sì. È il passaggio che la maggior parte degli uomini salta, e si vede. Il balsamo idrata, districa e riduce l’attrito che causa la rottura dei capelli. Dove applicarlo dipende dal tipo di capello. Capelli fini o lisci: concentrarlo sulle punte, perché applicarlo troppo vicino alle radici lascia i capelli appesantiti e unti già a metà giornata. Capelli secchi o ricci: applicarlo dalla radice alle punte, perché questo tipo di capello ha generalmente bisogno di più idratazione lungo tutta la lunghezza. Saltare del tutto il balsamo, cosa che molti uomini fanno, rende spesso i capelli più difficili da gestire e più esposti al danno nel tempo.

Cosa comprare davvero

Non deve diventare un progetto di shopping. Comprare in base al problema che si vuole risolvere, non a quello che va di moda. Uno shampoo delicato, senza solfati, è un’ottima opzione quotidiana per la maggior parte degli uomini, specialmente per chi si lava spesso, perché le formule più aggressive seccano il cuoio capelluto se usate ripetutamente. Il balsamo va scelto in base al tipo di capello, seguendo la stessa logica radice-punte descritta sopra.

E i prodotti per lo styling?

Qui molti uomini lavorano contro se stessi senza rendersene conto. Pomata, cera, clay, paste, lacca – si accumulano tutti sul cuoio capelluto e sui capelli col tempo, e nessuno di questi si scioglie da solo con l’acqua. Chi usa due o tre prodotti al giorno potrebbe aver bisogno di lavarsi più spesso di chi non ne usa nessuno, anche se il proprio tipo di capello suggerirebbe altrimenti una frequenza minore. Quella sensazione pesante e appiccicosa alle radici a fine giornata? Di solito è accumulo di prodotto, non oleosità naturale.

Acqua calda e phon: attenzione

Il calore fa più danni di quanto la maggior parte degli uomini creda. Il consiglio è quello di limitare l’esposizione al calore e di usare, quando possibile, l’impostazione più bassa del phon, perché le temperature elevate indeboliscono il fusto del capello nel tempo. L’acqua calda della doccia produce un effetto simile: sottrae idratazione al cuoio capelluto e ai capelli se usata con regolarità. I capelli bagnati sono anche più fragili. Asciugarli energicamente con l’asciugamano o spazzolarli con foga subito dopo la doccia causa una rottura che con un trattamento più delicato – un asciugamano in microfibra, un pettine a denti larghi – non ci sarebbe.

E se stai perdendo i capelli?

La frequenza dello shampoo non ha nulla a che fare con la calvizie di tipo maschile. È una confusione comune tra gli uomini. La caduta fisiologica è di circa 50-100 capelli al giorno – parte normale del ciclo di crescita, indipendente da quanto spesso ci si lava. La caduta vera ha un aspetto diverso. Un’attaccatura che arretra. Una corona che si dirada. Una chiazza che prima non c’era. Una densità complessiva in calo. Lavarsi meno non la ferma. Lavarsi di più non la causa. Se noti questi segnali, parlane con un dermatologo per capire le cause reali – non modificare la routine sotto la doccia.

Niente di tutto questo vuole imporre una nuova regola rigida al posto della vecchia. L’obiettivo è capire cosa servono davvero al proprio cuoio capelluto e ai propri capelli – produzione di sebo, texture, abitudini di styling, quanto calore si usa. Per la maggior parte degli uomini, questa consapevolezza porta a qualcosa di più semplice di dove si era partiti. Meno improvvisazione. Una routine che funziona davvero.