Tagli di capelli uomo autunno/inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Paul Smith

I tagli maschili mostrano un quadro contraddittorio. Sulle passerelle della prossima stagione fredda, le acconciature sono diventate sempre più sperimentali, con tagli punk, capelli decolorati, mullet vistosi e look volutamente teatrali. Fuori dalle passerelle, le tendenze capelli da uomo vanno invece nella direzione opposta. Nello street style vediamo spesso capelli più lunghi, morbidi e naturali, che si muovono con facilità e crescono bene mantenendo la propria forma. Non esiste quindi un unico taglio destinato a definire la stagione, ma una chiara tendenza verso l’individualità. Nei tagli da uomo dell’autunno/inverno 2026-2027, la questione non è tanto scegliere tra capelli lunghi o corti, quanto capire quanta personalità possa esprimere un taglio dall’aspetto apparentemente spontaneo.

I capelli lunghi conquistano terreno

Una delle tendenze più facili da portare quest’inverno è la lunghezza media. Al posto dei tagli lunghi estremamente curati degli ultimi anni, il nuovo approccio è più morbido e rilassato. Le scalature creano movimento intorno al viso e sulla parte posteriore della testa.

Tagli di capelli uomo autunno/inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dior

È così che la warrior cut, ispirata al Tyler Durden interpretato da Brad Pitt in Fight Club, viene reinterpretata con lunghezze medie, scalature irregolari e una texture volutamente imperfetta. Sui social questo taglio sta vivendo un nuovo momento di popolarità. E anche nei saloni sembra esserci una domanda crescente.

La hockey flow è un altro esempio importante. Questo taglio più lungo, nato originariamente nel mondo dello sport, è diventato sempre più fashion grazie alle celebrità, soprattutto all’attore Connor Storrie. A caratterizzarlo sono il movimento e quell’aspetto volutamente spettinato o disordinato: i capelli ricadono sulle orecchie e possono incorniciare naturalmente il viso oppure essere portati dietro le orecchie.

La stessa lunghezza e lo stesso movimento si ritrovano anche nel mullet più morbido e nella moderna shag. Al posto dei mullet volutamente appariscenti delle precedenti rivisitazioni, le versioni più facili da portare vengono accuratamente scalate, così che il passaggio dal corto al lungo risulti meno estremo.

Tagli di capelli uomo autunno/inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Il mullet in tutte le sue varianti

Del resto, il mullet è ormai troppo conosciuto per poter essere semplicemente definito un ritorno. Il taglio si è ulteriormente evoluto e oggi esiste in moltissime varianti: da versioni relativamente discrete e facili da portare ad alcune delle acconciature più estreme viste sulle passerelle.

Rick Owens si è spinto particolarmente lontano con questa idea, attraverso forme ‘skullet’ esasperate, parti rasate, extensions e capelli fortemente lavorati. Altre sfilate hanno proposto mullet geometrici, colori insoliti e proporzioni esasperate, trasformando il taglio quasi in una scultura di moda.

La maggior parte degli uomini non copierà letteralmente queste versioni viste in passerella. Eppure sono importanti, perché mostrano fino a che punto si sia evoluta la silhouette. Nella vita quotidiana, l’interpretazione sarà probabilmente meno estrema: lati e parte superiore più corti, capelli più lunghi dietro e scalature sufficienti a creare movimento, anziché limitarsi ad aggiungere lunghezza.

Tagli di capelli uomo autunno/inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Prada

La texture conta più della perfezione

Se c’è una caratteristica che accomuna molti dei tagli più facili da portare della stagione, è il movimento. I capelli lisci vengono acconciati in modo meno rigido, mentre onde e ricci vengono sempre più spesso portati al naturale.

Questo non significa che i capelli spettinati siano di per sé di moda. La differenza – ed è importante – è che il nuovo look casual viene definito soprattutto dal taglio e meno dallo styling. Un buon taglio crea il movimento; lo styling si limita a renderlo visibile.

Le sfilate primavera/estate 2027 hanno confermato questa tendenza, affiancando capelli naturali e dall’aspetto vissuto a creazioni molto più teatrali. Sulle passerelle della prossima estate troviamo acconciature dall’aspetto naturale, ma anche tagli punk, mullet geometrici e capelli colorati.

Tagli di capelli uomo autunno/inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dior

Per gli uomini con capelli naturalmente ricci o mossi, questi tagli volutamente imperfetti sono particolarmente interessanti. Invece di costringere i ricci in una forma rigida, lo styling attuale lavora sempre più spesso con il naturale andamento del capello. In questo modo il taglio può incorniciare il viso senza soffocare quella texture che rende i capelli particolari.

Il fade cambia, ma non scompare

Dire che la fade è fuori moda non è corretto. Le fade rimangono importanti, ma le versioni più estreme non sono più l’unica scelta di tendenza.

Taper più morbidi e passaggi con meno contrasto si adattano meglio all’estetica rilassata della stagione, soprattutto per gli uomini che vogliono i capelli corti senza il contrasto molto netto di una skin fade alta. C’è anche un vantaggio pratico: un taglio più morbido tende a rimanere in ordine più a lungo quando cresce.

La precisione, dunque, non è scomparsa, ma viene sempre più utilizzata per creare un taglio capace di muoversi naturalmente, anziché una forma che debba essere continuamente ritoccata per rimanere perfetta.

La passerella diventa più radicale

C’è però un altro lato della storia. Mentre lo styling quotidiano degli uomini diventa più naturale, la moda in sé appare decisamente più sperimentale.

Prada ha lavorato con acconciature punk e dettagli intrecciati, mentre Rick Owens – lo abbiamo già citato – ha portato mullet e forme rasate volutamente all’estremo. La collezione autunno/inverno 2026 di Dior si è spinta ancora oltre, con capelli punk giallo elettrico come parte dell’immagine visiva provocatoria della collezione.

Probabilmente non vedremo queste acconciature per strada. Eppure sono importanti, perché sulle passerelle i capelli spesso stabiliscono il linguaggio visivo che in seguito viene tradotto in tendenze più facili da portare. Un’immagine di moda estrema può trasformarsi alla fine in un taglio più morbido, che vediamo prima sulle celebrità, poi sui social e infine dal parrucchiere.

I capelli grigi diventano parte del look

Sul versante più tranquillo dello spettro, i capelli naturalmente grigi vengono sempre più spesso considerati qualcosa con cui lavorare, anziché qualcosa da nascondere.

I capelli grigio argento possono funzionare particolarmente bene con un taper ordinato, una textured crop o un taglio di media lunghezza. La crescente attenzione per la texture naturale fa inoltre sì che i capelli grigi siano percepiti meno come un segno dell’invecchiamento da correggere e più come una componente dello stile personale.

Lo stesso vale per il colore in generale. Questa stagione non esiste un’unica tonalità di capelli dominante per gli uomini. In passerella, colori artificiali e decolorazioni vengono utilizzati in modo sempre più espressivo, mentre nella cura quotidiana acquistano importanza soprattutto le colorazioni più discrete, le variazioni di tono e una maggiore disponibilità a lasciare emergere le caratteristiche naturali dei capelli.

I prodotti dietro il look

La scelta dei prodotti per lo styling segue il taglio. Anziché creare forme rigide e immobili, i prodotti vengono sempre più utilizzati per enfatizzare texture e movimento.

Le matte clay e le paste rimangono utili per i tagli corti molto texturizzati, mentre creme leggere e spray texturizzanti funzionano particolarmente bene sui capelli di media e lunga lunghezza. Gli spray al sale marino possono dare presa e volume ai capelli lisci o mossi, mentre le curl cream aiutano a definire i ricci naturali senza renderli artificialmente rigidi.

Il principio è semplice: usare un prodotto per rendere visibile la forma del taglio, non per sostituirla o nasconderla. Soprattutto sui capelli lunghi, una quantità eccessiva di prodotto può eliminare proprio quel movimento che rende il taglio contemporaneo.

Il nuovo stile maschile è individuale

La principale tendenza capelli da uomo dell’autunno/inverno 2026-27, alla fine, non è un singolo taglio. È la scomparsa dell’idea che debba esistere un unico taglio.

In passerella incontriamo acconciature estreme, con tagli punk, mullet esasperati, capelli decolorati e colori artificiali. Nella cura quotidiana vediamo invece taper più morbidi, lunghezze medie, ricci naturali e tagli capaci di crescere bene.

Queste tendenze possono sembrare contraddittorie, ma hanno la stessa base: l’individualità.

Il miglior taglio della stagione, quindi, probabilmente non è quello che appare più alla moda. È quello che si adatta al viso, alla texture dei capelli e allo stile di vita, mantenendo al tempo stesso un aspetto contemporaneo.

Nell’autunno/inverno 2026-27 i capelli da uomo non sono necessariamente meno curati. Semplicemente, sembrano avere sempre meno voglia di essere perfetti.