Ziggy Chen Primavera/Estate 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

La collezione Primavera/Estate 2027 di Ziggy Chen, AMBIEPOSE, è stata presentata a Parigi il 27 giugno nell’ambito del calendario ufficiale della Paris Men’s Fashion Week. Il titolo nasce dalla combinazione di “ambience” e “purpose” scelta da Chen e descrive la collezione in modo sorprendentemente preciso. Qui c’è atmosfera, ma anche intenzione. Gli abiti hanno un aspetto rilassato e segnato dal tempo, eppure quasi ogni superficie e dettaglio costruttivo è stato studiato con cura.

Chen ha dedicato gran parte della sua carriera all’esplorazione di questa tensione. Il suo marchio, fondato nel 2012, è noto per l’interesse verso le fibre naturali, le costruzioni a strati, le proporzioni insolite e i tessuti che sembrano portare con sé i segni del tempo. La maison descrive il proprio progetto creativo più ampio come un incontro tra tradizione e vita contemporanea, con particolare attenzione ai volumi semplici e alle possibilità offerte dai materiali. Con AMBIEPOSE, questa idea diventa ancora più evidente. Il tempo è quasi un materiale di design.

Ziggy Chen Primavera/Estate 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Il punto di partenza per la Primavera/Estate 2027 è semplice: la luce si attenua, i colori si ammorbidiscono e i tessuti cambiano con l’uso. Chen prende questi processi ordinari e li trasforma nel linguaggio visivo della collezione.

Il risultato è un guardaroba che appare volutamente meno impeccabile rispetto al tradizionale menswear di lusso. Le superfici sono opache anziché lucide. I colori sembrano attenuati, quasi come se fossero rimasti per anni esposti alla luce del sole. Le pieghe naturali vengono accolte anziché eliminate con il ferro da stiro. Gli abiti suggeriscono l’uso senza apparire volutamente rovinati nel senso abituale della moda.

Ziggy Chen Primavera/Estate 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Questa distinzione è importante. Non c’è un’ossessione evidente per far sembrare qualcosa “vintage”. Chen è interessato a qualcosa di più sottile: il momento in cui un capo nuovo comincia ad acquisire una storia personale.

La ricorrente stampa “dirty rain” ritorna per la Primavera/Estate 2027, questa volta incorporando un motivo di fiori appassiti. È un’immagine volutamente imperfetta, sospesa tra bellezza botanica e decadenza. L’effetto è discreto anziché decorativo e rafforza la fascinazione di Chen per le superfici che sembrano essere state alterate dal clima, dal contatto e dal tempo.

Ziggy Chen Primavera/Estate 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

La scelta dei materiali rende concreto il concetto. Lino, seta e jersey di cotone eccezionalmente morbido costituiscono il cuore della collezione, mentre costruzioni traforate compaiono su denim e pelle. Una rete di lino dalle tonalità naturali aggiunge un ulteriore livello di trasparenza e texture.

Il lino è particolarmente importante perché sviluppa naturalmente il proprio carattere. Si stropiccia, si ammorbidisce e cambia con l’uso. Nelle mani di Chen, queste qualità diventano parte dell’estetica anziché problemi da correggere.

Ziggy Chen Primavera/Estate 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

C’è qualcosa di quasi letterario nelle superfici. Diverse descrizioni della collezione le paragonano a pagine maneggiate ripetutamente: sbiadite, spiegazzate e ammorbidite dal contatto. È un modo utile per comprendere ciò che Chen sta facendo. Il capo non viene presentato come un oggetto finito, congelato nel momento dell’acquisto. È progettato per continuare a cambiare una volta che qualcuno lo indossa davvero.

Questo approccio colloca inoltre Chen leggermente ai margini del linguaggio sempre più raffinato della moda di lusso. Qui non c’è bisogno di una sartoria impeccabile o di uno spettacolo tecnico per comunicare il valore. L’artigianalità si esprime attraverso texture, costruzione e sobrietà.

Ziggy Chen Primavera/Estate 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Le silhouette della Primavera/Estate 2027 sono volutamente sobrie. Chen lavora con volumi controllati e con un senso più netto della disciplina strutturale rispetto ad alcune delle forme più esuberanti associate al menswear d’avanguardia.

Gli abiti rimangono abbastanza ampi da muoversi naturalmente, ma l’ampiezza non è casuale. Giacche, camicie e pantaloni conservano una struttura sufficiente a impedire che la collezione scivoli verso un minimalismo informe. L’equilibrio è tra disinvoltura e ordine: capi che sembrano comodi senza diventare semplicemente casual.

Ziggy Chen Primavera/Estate 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Questo rende AMBIEPOSE particolarmente interessante come menswear. La moda contemporanea ha trascorso anni ad ampliare il vocabolario dell’abbigliamento oversize, ma rendere semplicemente qualcosa più grande non è più sufficiente. L’approccio di Chen è più disciplinato. Il volume serve il corpo anziché sopraffarlo.

Gli abiti sembrano capaci di passare da un contesto all’altro senza essere definiti da uno specifico ambiente. Una giacca non comunica necessariamente “ufficio”, “sera” o “cerimonia”. Una camicia ampia non insiste nel presentarsi come abbigliamento resort. Chen lascia abbastanza ambiguità perché sia chi indossa il capo a decidere cosa diventerà.