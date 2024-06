Moschino sfilata collezione donna estate 2024

Moschino sfilata collezione estate 2024 – Photo courtesy of Moschino

La Milano Fashion Week ha ospitato la sfilata Moschino Primavera/Estate 2024, un evento spettacolare per celebrare il 40° anniversario del marchio. Un tributo è stato dedicato al fondatore Franco Moschino e alla sua eredità creativa durante la sfilata, che è stata suddivisa in quattro parti, ognuna rappresentante un decennio della storia di Moschino. Curatrice del marchio da dieci anni, Carlyne Cerf de Dudzeele ha supervisionato l’aspetto dei look.

La sfilata è stata un inno all’amore e alla creatività che hanno caratterizzato i 40 anni di storia del marchio, celebrando l’eredità di Franco Moschino. L’evento è stato uno spettacolo straordinario che ha celebrato l’iconico e irriverente DNA del marchio, guidato dalla visione creativa di Appiolaza.

Moschino sfilata collezione estate 2024 – Photo courtesy of Moschino

Carlyne Cerf de Dudzeele, una leggenda dello styling che cura Moschino da dieci anni, ha inaugurato la sfilata. Abiti bianchi e neri, pantaloni sartoriali oversize, dolcevita e tubini neri sono stati abbelliti da un’abbondanza di cristalli posticci di dimensioni enormi, che hanno invaso le silhouette dall’alto in basso, creando un effetto brillante e ironico.

Moschino sfilata collezione estate 2024 – Photo courtesy of Moschino

Gabriella Karefa-Johnson, fashion editor globale di Vogue, ha tratto ispirazione dall’archivio Moschino per creare look surrealisti e provocatori, celebrando l’ironia tagliente dello stilista. Abiti e accessori sono stati decorati con scritte e slogan iconici di Franco Meschino in un mix di colori vivaci e forme audaci.

Moschino sfilata collezione estate 2024 – Photo courtesy of Moschino

Katie Grand, fondatrice di Perfect Magazine, ha reso omaggio all’amore di Moschino per il teatro e l’opera lirica. Le modelle hanno sfilato come primedonne, indossando sontuosi abiti da sera stravaganti, decorati con piume, paillettes e applicazioni tridimensionali ispirate ai costumi operistici.

Moschino sfilata collezione estate 2024 – Photo courtesy of Moschino

Lucia Liu, stylist e creative director, ha chiuso la sfilata con un omaggio all’eredità artistica di Franco Moschino. Look ispirati alle sue opere pittoriche, come abiti e accessori con tele dipinte, hanno sfilato tra citazioni visive dei suoi quadri più celebri, in un trionfo di colori e forme astratte.

Moschino sfilata collezione estate 2024 – Photo courtesy of Moschino

La sfilata Moschino Primavera Estate 2024 è stata un evento memorabile, un commovente e ironico tributo al genio creativo di Franco Moschino, celebrato attraverso gli occhi di quattro talentuose stylist che hanno reinterpretato il suo spirito eccentrico e la sua visione rivoluzionaria.