Liu Wen, la “super top model” che viene dall’Estremo Oriente

Liu Wen è un nome familiare non solo tra gli addetti ai lavori, e non ha bisogno di presentazioni. È la più rinomata top model cinese, con una carriera di eccezionale successo e di lunga durata che non mostra segni di cedimento, non a breve. Durante le Settimane della Moda di Parigi vediamo spesso Liu Wen correre tra una sfilata e l’altra, spesso al telefono o alla ricerca frettolosa del suo autista mentre corre da un evento all’altro. Nonostante il suo programma frenetico, rimane cortese ed educata e tutti capiscono quando non può fermarsi per le foto, perché significa che deve passare rapidamente al suo prossimo impegno.

Originaria di Yongzhou, nella provincia cinese di Hunan, Liu Wen è nata il 27 gennaio 1988 in una famiglia di modeste origini, il padre era un operaio edile. Il viaggio di Liu come modella è iniziato nel 2005, quando ha partecipato al concorso New Silk Road World Model Contest, spinta dalla possibilità di vincere un computer.

Nonostante le difficoltà iniziali a trovare lavoro a Pechino, in quanto il suo aspetto non era in linea con l’estetica commerciale prevalente, le fortune di Liu hanno presto preso una piega migliore. Nel 2007 ha ottenuto un riconoscimento internazionale, dopo essere apparsa sulle pagine di Cosmopolitan cinese, seguita da quattro pubblicazioni su Vogue cinese l’anno successivo.

Il debutto in passerella di Liu è avvenuto nel febbraio 2008, quando ha sfilato per marchi famosi come Burberry e Trussardi durante la Settimana della moda di Milano. Il suo successo è continuato a Parigi immediatamente dopo quando ha sfilato per marchi prestigiosi come Chanel, Jean Paul Gaultier e Hermès.

La stagione Autunno 2009 si è rivelata il momento di svolta: Liu ha stabilito un record sfilando in 74 sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi. Un’altra pietra miliare nell’illustre carriera di Liu è stata la nomina a prima modella testimonial per il prestigioso marchio di cosmetici Estée Lauder. Questo riconoscimento ha ulteriormente consolidato il suo status di figura pionieristica nel settore della moda.

Il successo di Liu non si è limitato alle passerelle, ma è entrato nella storia diventando la prima modella asiatica ad occupare l’ambita copertina di American Vogue, non una ma ben tre volte.

Dopo una pausa di tre anni dovuta alla pandemia, Liu Wen è tornata trionfalmente sulla scena della moda nel 2023, sfilando per marchi prestigiosi come Prada, Givenchy e Loewe, consolidando la sua posizione di vera icona del settore.

Con uno sbalorditivo seguito sui social media di oltre 25 milioni su Weibo e quasi 6 milioni su Instagram, l’influenza di Liu Wen si estende ben oltre la passerella, rendendola una vera e propria pioniera nel mondo della moda e non solo.

