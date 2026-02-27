Philipp Plein sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Philipp Plein

ADVERSUS | MODA | N21 Collezione Autunno – Inverno 2026

N21 Collezione Autunno – Inverno 2026

Per l’Autunno/Inverno 2026-27, Alessandro Dell’Acqua mette in scena una collezione che sembra un film d’autore: stratificata, colta, emotiva. Dentro ci sono arte, cinema, memoria. Ma soprattutto, umanità.

N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21
N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21

Nel cuore della stagione fredda, N21 lancia un messaggio chiaro, ma sussurrato con stile: femminilità, ma vera. Niente costruzioni forzate, niente teatralità gratuita. Solo una donna possibile, quotidiana, consapevole di sé.

Per l'Autunno/Inverno 2026-27, Alessandro Dell'Acqua mette in scena una collezione che sembra un film d'autore: stratificata, colta, emotiva. Dentro ci sono arte, cinema, memoria. Ma soprattutto, umanità.

N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21
N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21

L’ispirazione parte da due immagini fortissime. Da un lato Sophie Calle con il suo libro The Hotel: tre settimane sotto copertura in un hotel veneziano a fotografare oggetti dimenticati, abiti lasciati negli armadi, tracce intime di vite sconosciute. Frammenti femminili raccontati attraverso dettagli. Dall’altro lato, la scena finale di 8½ di Federico Fellini: quel girotondo visionario che trasforma il caos creativo in qualcosa che finalmente ha senso. “È così che finisce?” No. È così che comincia.

Ed è proprio qui il punto: questa collezione non chiude, apre.

N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21
N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21

Dell’Acqua parla di una femminilità senza sovrastrutture, ma non senza consapevolezza. È uno sguardo curioso, quasi voyeuristico, ma mai invadente. Si osserva la normalità — e la si celebra.

Le linee richiamano gli anni Quaranta, ma filtrati con intelligenza contemporanea. Il nero domina. Non come colore cupo, ma come spazio neutro. Come pagina bianca. Come inizio.

N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21
N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21

Si parte puliti: camicia bianca maschile, pantaloni in popeline misto fresco lana, twin set nero. Minimal? Solo in apparenza. Da lì si apre un dialogo continuo tra rigore e sensualità.

Gli abiti a sacco con maniche ampie e colletto bianco sembrano quasi severi, ma poi arrivano i bustier da sera, i giacconi in pelle su micro-camicie croppate, le gonne in pizzo e chiffon. L’abito sottoveste in pizzo scivola sotto strati leggeri, la cappa in chiffon fluttua. Poi, improvvisamente, la rottura: tailleur maschili, cappotti over taglio kimono, pencil skirt con baschina e giacca corta scollata sul seno, paillettes nere, bustier con doppio reggiseno nero su rosa.

N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21
N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21

È un guardaroba che si muove tra disciplina e istinto. Costruzione e leggerezza. Controllo e fragilità.

I dettagli fanno il resto: colli in pelliccia rifiniti in raso rosa, tessuti che sembrano carta laminata dorata, fiocchi sugli abiti da sera, anorak in raso e faille con grafiche geometriche super bold. Ogni pezzo sembra avere un carattere, un umore, una storia. Una vera “variabile umana”.

N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21
N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21

Gli accessori non sono un riempitivo, ma una dichiarazione. Scarpe glitter nere e argento con punte in raso bianco, rosa o beige. Orecchini gold a fiore. Fusciacche bicolore in duchesse. Guanti in maglia. E poi lei: Cabiria, la borsa di stagione, in taglia media — nome che profuma di cinema, ma qui diventa puro desiderio.

N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21
N21 Collezione Autunno – Inverno 2026 – Photo courtesy of N21

Questa non è una collezione che grida per farsi notare. Non provoca. Non cerca lo shock. Osserva. E nel farlo, racconta una donna reale. Variabile. Imperfetta. Vera. Come quei film che non finiscono con i titoli di coda, ma iniziano esattamente lì.

