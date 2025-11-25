KNWLS Primavera Estate 2026. La nuova era del desiderio

KNWLS Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of KNWLS

C’è un momento, nella vita di ogni maison, in cui il linguaggio cambia. Un punto di svolta silenzioso e potente, destinato a definire tutto ciò che verrà dopo. Per KNWLS, la Primavera Estate 2026 è esattamente questo: una stagione di metamorfosi, un ingresso nel palcoscenico globale di Milano per svelare il suo progetto più ambizioso, una capsule che intreccia la sua estetica ribelle con la visione sportiva di Nike.

La collaborazione nasce dall’unione perfetta tra le dicotomie che rendono KNWLS un marchio cult – sensualità severa e femminilità ostinata, grazia e grinta – e l’atletismo sofisticato di Nike. Il risultato è un guardaroba che incarna la psiche della protagonista KNWLS: audace, potente, radicalmente padrona di sé. Capi pensati per una vita senza interruzioni, che fluiscono senza fratture dalla pista alla strada, dalla palestra al club.

Gli archetipi del brand trovano nuova forza grazie alla tecnologia Nike: una giacca corsetto e una minigonna a tasche profonde si vestono di un tartan ultraleggero, impermeabile e attraversato da fili riflettenti. La celebre borsa Razr si trasforma in un ibrido robusto di nylon e pelle, poggiato su una base in gomma che omaggia la prima leggendaria waffle outsole di Nike. Le sneaker, modellate sul profilo delle Air Max Muse, adottano lacci da corsetto e una punta affilata che richiama il Raptor boot KNWLS, le scarpette da balletto e le scarpe da allenamento vintage.

Questa collaborazione è anche il detonatore dell’intera collezione Primavera Estate 2026: un distillato chirurgico dello spirito intrepido di KNWLS. I capi sembrano provenire da una linea temporale parallela, dove passato e futuro non si scontrano, ma si fondono in un presente senza data.

I cappotti dalle spalle a cupola stringono in vita e spingono l’anca in fuori, scolpendo un’armatura moderna. Sono realizzati in pelle levigata e alleggerita, accoppiata a neoprene, con un’attitudine che riecheggia il medioevo filtrato attraverso il prisma del futurismo spaziale. Li accompagnano leggings affilati, denim ingegnerizzato con dettagli anatomici e blouse vittoriane increspate con nastri grosgrain a contrasto: una silhouette che danza in equilibrio tra secoli.

Il brand guarda anche alla propria storia: i pezzi iconici si evolvono, cambiano pelle, si reinventano. La felpa preferita dai fan, con maniche a pipistrello, diventa il prototipo di un trench cropped con mantelline fluide; altrove, si ammorbidisce in un tracksuit corsettato in jersey tinto a freddo, con un tocco liquido.

Il corsetto – cuore pulsante dell’universo KNWLS – diventa linguaggio di artigianalità pura. Bande grosgrain, nastri e cuciture a vista tracciano la complessità architettonica di una giacca in pelle, trasformando la struttura in gesto grafico. I jacquard in satin di viscosa subiscono lavaggi a freddo che li fanno apparire come reperti sopravvissuti a ere immaginarie.

Nella luce del presente, il guardaroba della donna KNWLS si rivela per ciò che è: una proposta transcendente, un’idea di lusso libera dai confini di epoca, luogo e contesto. Una collezione che non segue il tempo – lo riscrive.