Nuova Mercedes-Benz Classe B: ancora più ricca e sportiva

La nuova Classe B nasce per distinguersi. Le proporzioni sportive uniche, gli interni versatili, le moderne tecnologie di guida e l’ultima generazione di MBUX rendono la nuova Sports Tourer di Mercedes-Benz pronta per le piccole e grandi avventure della vita quotidiana, con un importante upgrade, sia dal punto di vista estetico, con una sportività più accentuata, che per le dotazioni, mai così ricche ed esclusive, già a partire dalla versione d’ingresso.

Esterni avanguardisti e avvolgenti: il frontale aggiornato cattura l’attenzione a prima vista. I fari a LED di nuova concezione, disponibili come optional, il paraurti sportivo e la griglia del radiatore conferiscono alla nuova Classe B uno slancio dinamico, grazie al loro passaggio fluido alla cabina di guida visivamente compatta. La Sports Tourer dimostra la sua sportività, tra l’altro, con i cerchi montati esternamente a filo con quattro ulteriori design di cerchi con dimensioni fino a 19 pollici, compresi i cerchi in lega leggera opzionali verniciati in nero lucido con design a più razze e con bordino lucido per la AMG Line. Ma anche la vista posteriore trasmette dinamismo e potenza: i nuovi gruppi ottici posteriori in due parti sono ora dotati di tecnologia LED di serie e servono a rafforzare l’impressione di ampiezza della parte posteriore. Sono supportati dagli spoiler aerodinamici applicati ai lati del lunotto, che migliorano l’aerodinamica. La nuova Classe B è disponibile in dieci diverse verniciature solide/metalliche o speciali.

Interni tra high-tech e sportività: l’interno della nuova Classe B è razionalr, pratico e spazioso. L’area di guida è dominata dal display a doppio schermo (quadro strumenti da 7 pollici e unità principale da 10,25 pollici), di serie. Nella variante opzionale con due display da 10,25 pollici, si crea un’immagine widescreen attraverso la quale l’elemento sembra fluttuare. Le tre bocchette d’aria rotonde a forma di turbina, tipiche di Mercedes-Benz, sono un omaggio al mondo dell’aviazione. La console centrale ridisegnata trasmette le aspirazioni high-tech della nuova Classe B grazie al suo look Black Panel, mentre il nuovo volante dell’ultima generazione di volanti è di serie in pelle nappa. Per la prima volta, nella variante di allestimento AMG, è disponibile come optional anche il volante riscaldato.

Un’interessante gamma di colori e materiali per gli interni consente un elevato grado di personalizzazione. Nella variante base, i sedili sono stati ulteriormente migliorati con il loro rivestimento ARTICO in rilievo tridimensionale e il miglior comfort ergonomico. La variante di allestimento “Progressive” offre l’esclusività tipica di Mercedes nei colori nero, nero/macchiato e il nuovo nero/grigio salvia. In questo caso, i sedili possono essere aggiornati con sedili in pelle in nero o marrone bahia. L’elemento di rifinitura di nuova concezione con motivo a stella crea un elemento di spicco nell’abitacolo. La AMG Line è la versione più sportiva della nuova Classe B, con interni neri ARTICO/MICROCUT e impunture rosse a contrasto.

Nell’ambito della strategia Ambition 2039, Mercedes-Benz si è posta l’obiettivo di lanciare una flotta di autovetture e van nuovi a zero emissioni di CO2 a partire dal 2039, lungo l’intera catena del valore e il ciclo di vita. L’obiettivo è quello di dimezzare almeno le emissioni di CO2 per autovettura della nuova flotta di veicoli nell’intero ciclo di vita rispetto al 2020 entro la fine di questo decennio. Una leva per raggiungere questo obiettivo è l’utilizzo di materiali riciclati. Per questo motivo, durante la progettazione della nuova Classe B è stata rivista anche la composizione di tutti i materiali da utilizzare e sono state esaminate le possibilità di alternative più sostenibili. La parte centrale dei sedili comfort utilizza tessuti composti al 100% da materiale riciclato, mentre i sedili in ARTICO/MICROCUT contengono il 65% di materiale riciclato nella superficie del sedile e l’85% di materiale riciclato nella parte inferiore.

Significativo upgrade degli equipaggiamenti: Mercedes-Benz ha reso ancora una volta molto più chiara la logica dei vari pacchetti di equipaggiamento, al fine di semplificare la lunga selezione di molti singoli optional. Sulla base dell’effettivo comportamento degli acquirenti, le caratteristiche funzionali che vengono spesso acquistate insieme saranno d’ora in poi raggruppate. Sono inoltre disponibili ulteriori opzioni funzionali. Per quanto riguarda le opzioni di design, come la verniciatura, i rivestimenti, le finiture e i cerchi, i clienti possono ancora configurare i loro veicoli individualmente come prima.

Concretamente, ciò significa che anche la versione base della nuova Classe B è stata notevolmente aggiornata: la telecamera di retromarcia, i display multimediali, il pacchetto USB e il volante in pelle sono inclusi con effetto immediato. A partire dal livello di allestimento Progressive, l’equipaggiamento di serie offre anche fari LED High Performance con sistema di assistenza abbaglianti adattivi, sedile con supporto lombare, pacchetto parcheggio, pacchetto specchietti e portellone posteriore EASY-PACK.

Infotainment e assistenza: I tre stili di visualizzazione sono stati ridisegnati per l’ultima generazione di MBUX nella Classe B: Classic fornisce tutte le informazioni rilevanti per il conducente, Sporty stupisce con un contagiri dinamico e Discreet è stato ridotto per mostrare contenuti minimi. Insieme alle tre modalità (Navigazione, Assistenza, Servizi) e ai sette mondi colore, si crea un’esperienza olistica ed estetica che può essere personalizzata in base ai desideri e alla situazione. Il display centrale offre tutte le funzioni precedenti, come navigazione, media, telefono, veicolo, ecc. e può essere utilizzato direttamente e comodamente come Il sistema telematico è stato rivisto e convince per il nuovo design e le migliori prestazioni. Un’altra novità è l’integrazione di un sensore di impronte digitali (che dovrebbe essere disponibile dal 1° trimestre del 2023) per l’identificazione e l’autorizzazione del conducente.

Naturalmente, la connettività con gli smartphone tramite Apple Carplay o Android Auto Wireless è scontata, mentre per un’ulteriore connettività è stata aggiunta un’altra porta USB-C e la potenza di ricarica USB è stata nuovamente aumentata.

L’assistente vocale Hey Mercedes diventa ancora più capace di dialogare e apprendere nella nuova Classe B. Ad esempio, alcune azioni possono essere attivate anche senza il termine di attivazione “Hey Mercedes”. L’assistente vocale MBUX può anche spiegare e assistere le funzioni del veicolo, ad esempio quando si cerca la cassetta di pronto soccorso o si collega lo smartphone al veicolo.

La nuova guida turistica audio “Tourguide”, parte dell'”Assistente vocale MBUX” di Mercedes me , rende le precedenti funzioni di informazione di viaggio ancora più interessanti e divertenti. Inizialmente disponibile solo in Germania, il sistema di infotainment MBUX legge ampie informazioni sui punti di interesse lungo il percorso di guida in risposta al comando vocale “Hey Mercedes, avvia Tourguide” e reagisce, tra l’altro, ai circa 3400 cartelli turistici marroni lungo le autostrade tedesche.

La nuova Classe B è stata aggiornata anche in termini di assistenza alla sicurezza. Con l’update del Driver Assistance Package, ad esempio, il controllo del Lane Keeping Assist è molto più confortevole grazie all’Active Steering Control. L’optional Trailer Manoeuvring Assist regola automaticamente l’angolo di sterzata del veicolo trainante, rendendo le manovre in retromarcia con la nuova Classe B un processo più sicuro e rilassato.

Trazione elettrificata in tutto e per tutto: anche la gamma di motori a benzina della nuova Classe B è stata aggiornata e costantemente elettrificata. Con un’alimentazione di bordo supplementare a 48 volt e un aumento di potenza di 10 kW, vengono supportate in particolare le funzioni di avviamento. Per i clienti della nuova Classe B, il motorino di avviamento a cinghia (RSG) migliora notevolmente il comfort: riduce i rumori e le vibrazioni durante le procedure di avviamento rispetto ai sistemi convenzionali e consente di “navigare” con il motore a combustione spento durante la navigazione costante. Inoltre, l’RSG recupera durante i processi di frenata e alimenta la rete di bordo a 12 volt e la batteria a 48 volt. L’energia così generata può essere utilizzata durante i processi di accelerazione per supportare il motore a combustione.

Ibrido plug-in con maggiore potenza: gli ibridi plug-in della nuova Classe B (Mercedes-Benz B 250 e, consumo di carburante combinato 1,2-0,9 l/100 km, consumo di elettricità combinato 17,4-15,4 kWh/100km, emissioni di CO2 combinate 27-20g/km). beneficiano di una batteria ad alto voltaggio ulteriormente migliorata. Anche il processo di ricarica è stato ottimizzato: oltre ai 3,7 kW standard, la batteria migliorata può ora essere caricata anche con corrente alternata e fino a 11 kW, anziché solo 7,4 kW come in precedenza. Inoltre, i clienti hanno ancora la possibilità di caricare la batteria con corrente continua fino a 22 kW. Una carica in corrente continua dal 10% all’80% richiede circa 25 minuti: un’esperienza di ricarica semplice e senza complicazioni, soprattutto nella vita di tutti i giorni. Anche il motore elettrico della nuova Classe B è stato rivisto e, dopo l’aggiornamento, raggiunge gli 80 kW di potenza, con un aumento di 5 kW.