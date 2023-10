Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di novembre 2023. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

ARIETE

Esaurite certe opposizioni planetarie, che avevano appesantito il precedente periodo, durante il mese, la vostra vita ricomincerà a scorrere più liberamente. Prenderete atto di quanto attorno a voi si è modificato e tornerete a rivestire il ruolo di “punto di snodo” per diverse attività, divenendo persino un “consulente di fiducia” per colleghi e superiori, che si confronteranno con voi, sulle scelte professionali più delicate. Interessante si presenterà anche la situazione finanziaria e qualche nativo potrebbe azzeccare un intelligente investimento, che si rivelerà produttivo sul breve o medio periodo. Anche l’amore vi vedrà protagonisti: assaporerete, sino all’ultima goccia, il calice zeppo d’emozioni, che il destino inizierà a porgervi, soprattutto da fine del mese. I numerosi pianeti, in transito nell’ottavo settore del vostro cielo astrale, potenzieranno le doti speculative di cui siete dotati. Darete prova di spiccate capacità d’analisi delle situazioni, che coinvolgeranno la professione, cogliendone anche i lati più nascosti. Quanto basta per arrivare sulla preda prima dei concorrenti. La situazione finanziaria sarà protetta, concedetevi più gratificazioni ed investite piccole somme per tentare la fortuna. Si risveglieranno sensi e passioni ed i nativi che gioiscono di un rapporto di coppia collaudato e felice, troveranno la soddisfazione ai loro desideri all’interno delle mura domestiche.

TORO

Il periodo sarà caratterizzato da ricorrenti situazioni d’incertezza e fastidiosi rinvii ed i progetti, che vi hanno visto impegnati negli ultimi tempi, conosceranno improvvise battute d’arresto. Evitate di cedere alla scontentezza ed ai malumori, tutto potrà ancora essere rimesso in carreggiata, con qualche correttivo. Metabolizzate, senza eccessivi drammi, anche le critiche che riceverete e costruitevi una serenità interiore, guardando al futuro con ottimismo. Stesso discorso varrà per i sentimenti: non ingigantite i difetti di chi vi ama, ma valorizzatene le tante qualità. Condividete, con chi vi vuol bene, le ansie e le difficoltà che incontrerete, sicuri di avere a fianco chi vi conosce a fondo e potrà aiutarvi a dipanare la “nebbiolina”, che vi offuscherà la visione. La complicità mentale, renderà accettabile l’intesa emotiva e fisica e nel privato ci sarà spazio per compiacenti tenerezze. Se non volete esacerbarvi l’animo, mantenevi freddi e razionali di fronte alle difficoltà ed ai cambiamenti di percorso, cui sarete costretti dal corso degli avvenimenti, o dalle decisioni dei superiori, non sempre disponibili a capire le vostre reazioni emotive.

GEMELLI

L’umore gioioso e la fiducia nelle vostre capacità saranno le migliori credenziali per conquistarvi prestigiosi “territori di caccia” e meritarvi la considerazione di colleghi o clienti. Le giornate saranno varie, costellate da appuntamenti e contatti, che cancelleranno la parola “noia” dal vostro vocabolario. Qualunque idea potrà venirvi, durante queste settimane, sarà da tenere in considerazione e da mettere alla prova, dopo esservi assicurati gli alleati e gli eventuali appoggi finanziari. Nel rapporto di coppia apprezzerete e valorizzerete le qualità di chi avrete a fianco, ricevendo in cambio la medesima considerazione. Sarà un buon momento anche per le amicizie e potrebbe venirvi la voglia di rispolverare una vecchia passione, che vi univa ad una persona cara. In famiglia vi darete da fare per risolvere gli inconvenienti della vita domestica, senza cedere alle lamentele, come spesso succede. Gli eventuali imprevisti saranno un’occasione per mettere in mostra la vostra duttilità mentale, l’abilità nel dipanare le matasse intricate e nell’individuare le soluzioni convenienti. Saranno possibili spese, conseguenti alla necessità di abbellire o rammodernare l’abitazione o la sede e le attrezzature di lavoro.

CANCRO

Sarete inclini all’insofferenza per l’abituale routine lavorativa che, d’altra parte, non vi concederà pause. Se vorrete incamerare qualche risultato, non lesinate fatiche ed impegno, visto che ogni cosa procederà con lentezza e vi scontrerete con pericolosi avversari. In compenso, proprio questo mese di Novembre, per alcuni contenuti così complicato, registrerà un importante evoluzione astrale. Momenti di tensione si presenteranno nella vita di coppia: rinviate scelte drastiche, sino a quando potrete valutare più serenamente il rapporto. Avvertirete il richiamo del riposante focolare domestico, alla ricerca di tranquillità, anche se dovrete venire incontro ai desideri del partner, od altri familiari, forse più pretenziosi del loro solito. Non sfogate lo stress sul cibo o rischierete di rimettere qualche chilo. Il mese inizierà in salita e solo ben oltre la metà del periodo, tutto si chiarirà dentro ed attorno a voi e gli affari ricominceranno a procedere agevolmente. A quel punto, certi si saper controllare le situazioni in gioco, riprenderete lo slancio necessario per affrontare qualcosa d’impegnativo.

LEONE

La concentrazione di pianeti sarà un invito prendere la vita con una certa calma, dedicandovi all’analisi ed allo studio delle situazioni, più che all’azione diretta. Si aprirà per voi una stagione di vita fondamentale, dove tutti i vostri desideri e le aspirazioni più profonde avranno una spinta in più e potranno più facilmente raggiungere la piena soddisfazione. Decidete voi se vorrete mettere al primo posto l’amore, oppure se vi sentirete pronti a svolte significative nella professione. Farete di tutto per coinvolgere chi vi ama nell’ispirazione romantica, che si muove dentro di voi. Non sempre otterrete l’effetto desiderato, anche perché, se voi preferite sognare, qualcun altro in casa, dovrà pensare alle noiose incombenze. Quindi, una concreta collaborazione sarà apprezzata, quanto i vostri slanci sentimentali. Un progetto professionale, cui riservate un particolare interesse, tarderà ad assumere contorni precisi ed avrete bisogno di valutarlo meglio nei suoi contenuti, ridiscutendolo con collaboratori e superiori.

VERGINE

Sin dai primi giorni del mese, le posizioni astrali si presenteranno particolarmente benigne nei vostri confronti. Il lavoro fluirà speditamente, soprattutto se metterete a frutto le arti diplomatiche e l’accattivante eloquio. I sodalizi e le alleanze, che sancirete durante queste settimane, nasceranno sotto i migliori auspici e diverranno un punto di forza prioritario, per lo sviluppo della professione. In amore, riuscirete a chiarire e cancellare le incomprensioni, che possono aver appesantito l’aria con il partner o l’innamorato, nel recente passato. Il rapporto decollerà, così, verso le più alte vette del piacere e dell’armonia. Brillerete in intesa ed affiatamento con chi vi vive accanto, cosa che rafforzerà la solidità degli affetti che vi legano ai familiari. In ogni modo, impegnarvi a dare un contributo per risolvere i piccoli problemi del quotidiano ed a sciogliere i dubbi, su alcune scelte, che riguardano tutto il clan familiare. I vostri pareri saranno apprezzati da tutti. Si risveglieranno proposte e progetti interessanti, compresi quelli in cui avevate riposto le attese negli scorsi mesi ed erano stati accantonati. La cosa vi risulterà particolarmente gradita ed il lavoro vi coinvolgerà sempre di più, man mano che passeranno i giorni.

BILANCIA

La maggior parte dei pianeti durante l’intero periodo, vi riscalderanno il cuore con desideri e progetti, che riguarderanno principalmente la vita sentimentale. Infatti, la professione procederà su percorsi di regolare equilibrio, portandovi le conferme, per le quali avete lavorato negli ultimi tempi. Se la vostra attività lo richiede, potrete viaggiare più del solito, ma vi resterà ancora abbastanza tempo per gli “affari di cuore”, anzi se siete single, proprio un viaggio di lavoro potrebbe far nascere una stuzzicante relazione d’amore. In ogni modo, per tutti, la vita privata sarà protetta ed il rapporto di coppia conoscerà momenti d’intensa felicità e reciproca soddisfazione. Le storie appena sbocciate decolleranno! La vostra natura morbida, riscoprirà l’avvolgente piacevolezza, che promana dalle mura domestiche. Respirerete l’atmosfera adatta a lasciarvi trascinare sull’onda della tenerezza e del trasporto emotivo, complice l’accattivante disponibilità del partner. Molti di voi saranno sul punto di raggiungere il desiderato traguardo e ricevere le gratificazioni promesse, a coronamento di un periodo durante il quale siete stati a lungo tra i beniamini delle stelle. Ottima sarà la situazione economica e gli appassionati del gioco potranno contare su un occhio di riguardo della “Dea Bendata”.

SCORPIONE

La prima parte del mese si presenterà con dei contorni abbastanza problematici, conseguenza dei numerosi aspetti di tensione, che i pianeti formeranno sin dai primissimi giorni. Più vi “arrabatterete” per raccogliere qualche frutto dal vostro orticello, più un improvviso vento di tempesta, ve lo strapperà dalle mani! Non disperate, nella maggior parte dei casi, si tratterà di situazioni del tutto sanabili, mentre quello che vi sarà definitivamente tolto, consideratelo come superfluo. La convivenza faticherà a scorrere su binari di serena armonia, alcune scelte, che riguarderanno aspetti pratici della convivenza, potranno ingenerare discussioni. Se avete opinioni differenti dal partner, vale la pena discuterne, non acconsentite se non siete pienamente convinti, perché il tempo potrebbe, poi, darvi ragione. Sarete divisi tra le cose da fare ed i progetti da studiare e valutare, confrontandovi con superiori, colleghi o consulenti, ma solo con estrema fatica, almeno durante la prima parte del mese, sarete in grado d’individuare la strada da percorrere. Rendetevi conto che, per ora, avrete più bisogno di sfrondare i rami vecchi, che d’incrementare gli impegni.

SAGITTARIO

Il terzo settore del vostro cielo zodiacale sarà in brillante evidenza, durante la maggior parte del periodo. Ecco che, convinti delle capacità personali, dispiegherete l’azione su un ampio ventaglio di progetti, che rappresenteranno il clou delle ambizioni professionali. Chi ha un’attività autonoma, soprattutto se nel settore commerciale, si sentirà pronto per ampliare proposte ed offerte d’acquisto o di vendita. Per tutti, veri punti di forza saranno le relazioni sociali e l’accattivante fascino, con cui conquisterete considerazione e stima di vecchie e nuove conoscenze. Le stesse luminose soddisfazioni coloreranno la vita di relazione e non passerà giorno, senza che possiate gustarvi un’abbondante razione di romantiche emozioni e di travolgente passionalità. La prima parte del periodo scorrerà piacevolmente, addolcita da numerose reciproche attenzioni, tra voi ed i vostri cari. Cercate di parlare sempre chiaro e non escludete chi vi ama da quello che deciderete di fare. Vincete le tensioni concedendovi un ciclo di massaggi rilassanti. Mettete ordine in quanto ha arricchito il patrimonio d’esperienze professionali, nei precedenti mesi. C’è qualcosa che condividerete con i colleghi, qualcosa d’altro che, invece, dovrete gestire in autonomia, per evitare che qualcuno si appropri d’un “capitale”, che è solo vostro, vantando meriti non suoi. Ora, potrete aspirare a vedere riconosciuti e ricompensati i meriti, di ciò che avete pazientemente ed intelligentemente costruito.

CAPRICORNO

La prima parte del mese si presenta estremamente favorevole, con dei momenti strepitosi, in cui vi sarà concesso raggiungere la piena soddisfazione dei desideri, che cullate nel cuore. I favori delle stelle riguarderanno sia l’attività lavorativa, sia la vita di relazione, soprattutto se sarete alla vigilia di decisioni, che possono cambiarvi lo stato civile! Nella maggior parte dei casi, sarete preservati da dure fatiche, perché saranno gli stessi avvenimenti a venirvi bellamente incontro. Quanto raggiungerete, nella prima parte del periodo, potrete poi incamerarlo definitivamente tra il patrimonio morale e materiale, su cui continuerete a fondare l’esistenza. La vita di coppia si presenta priva di litigi o divergenze, che in altri momenti hanno rischiato d’incrinare l’atmosfera privata. Ora, prevarrà un reciproco intenso bisogno d’amore e d’affetto, che addolcirà l’atmosfera delle pareti domestiche, contribuendo a mantenervi di buon umore. Se avrete in animo di introdurre innovazioni nell’attività, sarà il momento per farlo, grazie alle protezioni astrali del momento, senza perdere tempo, ma seguendo l’ispirazione del momento. Favoriti gli impegni di studio dei nativi più giovani, o la partecipazione a concorsi e corsi d’aggiornamento professionale.

ACQUARIO

Inizierete il mese a “tutto sprint”, sulla scia delle favorevoli conformazioni planetarie, di cui avete goduto nel periodo precedente e che continueranno a risplendere nel vostro cielo, interessando in particolare il secondo settore zodiacale. La maggior parte delle iniziative, che avvierete, raccoglieranno il consenso generale, sia dei colleghi, sia dei superiori. In più occasioni dimostrerete d’avere sempre una risorsa di scorta, ponendovi nella condizione di girare a vostro vantaggio anche le situazioni più complicate ed incerte. In amore, le relazioni procederanno piacevolmente, anche perché darete un’altra prova di saper ascoltare con aperta disponibilità le esigenze di chi amate. Il partner, rassicurato e protetto, vi ricambierà con una valanga d’effusioni. I rapporti con i familiari ed il partner registreranno un imperturbabile accordo di fondo, grazie in particolare alla disponibilità ed alle “carine attenzioni”, che regalerete a chi vi vuol bene. Dimostrerete una singolare capacità ed un geniale estro, capitalizzando quanto vi passerà per le mani e non solo in termini economici. In ogni modo, evitate di montarvi la testa e sentirvi troppo sicuri, rischiereste di muovere l’invidiosa rivalità di chi vi lavora con voi, oltre a rappresentare una certa caduta di stile del rinomato “bon ton”, che vi contraddistingue.

PESCI

Mettete subito a fuoco le vostre aspirazioni, per approfittare, sin dai primissimi giorni del mese, del privilegio, che vi riserveranno gli astri. La maggior parte dei pianeti accarezzerà il vostro Sole natale, infondendogli coraggio e determinazione e quel tocco d’accattivante magnetismo, che vi renderà irresistibili conquistatori. Proprio la vita di coppia potrebbe riservarvi magnifiche novità e darvi la conferma che i vostri sogni d’amore non sono illusioni irrealizzabili, ma diventeranno un punto stabile del vivere quotidiano. Ci sarà spazio per le emozioni più intense ed ancor di più per maliziosi giochi d’amore. La reciproca disponibilità a condividere doveri e piaceri vi farà vivere il privato serenamente, godendo di un’intimità carica di sincero trasporto. Se avrete decisioni d’assumere, sperimenterete un’unicità d’intenti e di vedute con i familiari. Chi ha figli adulti, sulla via della conquista dell’autonomia, dovrà dedicare loro un po’ di tempo, sia per il dialogo, sia per supportarli concretamente. Anche ciò che era impossibile sino ad ieri, sarà finalmente alla vostra portata. Valutate voi se vorrete “andare in fuga” in perfetta solitudine, oppure coinvolgere i collaboratori.

In collaborazione con MARGHERITA.NET