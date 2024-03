Stella McCartney sfilata collezione Autunno Inverno 2024 2025

Stella McCartney collezione autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Stella McCartney

Un ritorno all’essenza della donna Stella, con proporzioni esagerate, texture elevate e innovazioni rispettose della Terra. La collezione si concentra sulle basi per cui il marchio è famoso; un guardaroba di capi che Stella ama indossare, attingendo dalla sua vita, dal suo archivio personale e dal suo DNA di designer. Una selezione di pezzi in edizione limitata e le iconiche borse Falabella ispirate ai motivi delle labbra della passerella saranno disponibili per l’acquisto subito dopo la sfilata.

Morbide tonalità naturali, silhouette scultoree e rivelazioni sensuali definiscono la collezione. Quadrati di linee contrastanti in tweed di lana proveniente da fonti responsabili si ispirano a un sentiero di giardino dell’infanzia di Stella in campagna. Il feltro di tweed maculato e la spina di pesce si ritrovano nell’iconica sartoria di Savile Row, nei tradizionali trench da uomo e nelle gonne.

Le spalle imbottite creano silhouette sorprendenti su trench fluidi realizzati in twill di lana rigenerante. Le forme avvolgenti derivano dal rivestimento oversize in feltro rosa polveroso, mentre i blazer dalle spalle forti sono abbinati a pantaloni da abito spaziosi.

Ispirandosi al guardaroba di Linda McCartney, l’imbottitura conferisce forme forti agli abiti da donna con maniche a drappeggio e agli abiti con strascico. I body sono remixati come polo a spalla forte in lana proveniente da fonti responsabili. Abiti fluidi e asimmetrici a fette donano leggerezza, insieme ad abiti con scollo a V in raso di viscosa che rispettano le foreste.

I trench e le gonne di coccodrillo sono realizzati in UPPEAL™, un’alternativa vegana alle pelli animali a base di mela, prodotta in concerie di pelle senza sostanze chimiche nocive o cancerogene. I rivestimenti e la maglieria sono realizzati con melange patchwork di lana, utilizzando esclusivi filati spazzolati per creare nuove trame. La lana spazzolata è inserita in un rollnecks a maglia a cavo.

Le gonne e i trench bianchi, crepati e cruelty-free, sono cinturati in vita e tagliati in YATAY B, un’alternativa biobased alla pelle animale che mescola scarti agricoli e materiali riciclati. Le giacche da motociclista di volume sono realizzate in pelle vegana spugnosa, trattata a mano per creare un effetto vintage.

Gli spacchi a U degli abiti a maniche lunghe sagomati e delle gonne sartoriali sono abbinati a blazer in lana proveniente da fonti responsabili. Le scollature profonde degli abiti neri e i miniabiti in taffetà di viscosa che rispettano le foreste fanno da specchio. Le forme a clessidra sono ottenute grazie alla sartoria e ai cappotti sagomati a doppio petto in lana grigia maculata.

Rivetti circolari in cristallo senza piombo e bottoni automatici metallici impreziosiscono i capi. Paillettes in alluminio martellato riciclabile e costruzioni in cristallo senza piombo formano abiti ed elementi decorativi sulla sartoria. I diamanti collegano i gilet di raso al busto e strutturano l’attaccatura dei mini abiti, mentre le nappe fatte a mano danno movimento alle giacche alternative in pelle vegana e agli articoli da sera.

La maglieria direzionale comprende corde ad anello lavorate a mano in filato d’alpaca responsabile, maglioni ibridi che fondono due maglie in una sola e capi di abbigliamento strappati. I rollneck sono un elemento chiave della collezione, con spalle audaci in cashmere rigenerato. Il denim bouclé è tagliato in cotone rigenerato. I jeans sono impreziositi da dettagli laterali in argento, borchie e paillettes in alluminio martellato che decorano i pantaloni. Pannelli di tessuto sartoriale color castagna sono incastonati nelle icone del denim.

Le nuove borse Falabella sono in denim bouclé di cotone rigenerativo, ingabbiate in catene di recupero, impreziosite da cristalli senza piombo e dipinte con Airlite, una tecnologia pionieristica ed ecologica che purifica attivamente l’aria. Nuova è la tote oversize Stella Studs, in pelle vegana alternativa a quella di mela e in coccodrillo goffrato. Le calzature includono i nuovi mocassini Ryder con dettagli scultorei e le décolleté Elsa a punta.