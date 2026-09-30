Oroscopo del mese di ottobre 2026

Oroscopo del mese

Ottobre 2026 arriva con un’aria di resa dei conti gentile. Le giornate si accorciano, le conversazioni si fanno più sincere e le stelle chiedono a tutti la stessa cosa: meno scuse, più coerenza. Che si parli di amore o di lavoro, questo mese premia chi dice le cose come stanno e punisce chi resta nel limbo dei “vediamo”, dei messaggi lasciati in sospeso e delle mezze promesse.

Ariete

Il mese si apre all’insegna delle contraddizioni, che toccheranno soprattutto la vita sentimentale. Sarete fin troppo reattivi e rischierete di oscillare tra due stati d’animo opposti: da una parte vi sentirete sacrificati e incompresi, senza una vera ragione, dall’altra diventerete sbrigativi e aggressivi con chi vi muove una critica. In entrambi i casi vi sentirete poco amati, ma la situazione è molto diversa da come la percepite, e lascio alla vostra intelligenza il compito di capirlo. La coppia ha delle regole che vanno rispettate, anche quando sembrano penalizzanti, e in cambio regala complicità e tenerezza, due sentimenti che valgono più di una discussione vinta. Sul fronte professionale sarete protagonisti, con pianeti amici soprattutto per i nati della prima decade. Ci sono ottime possibilità di stringere collaborazioni interessanti, ricevere apprezzamenti pubblici e, per qualcuno, vedere arrivare un aumento. I più giovani, ancora in cerca di una prima occupazione, non si scoraggino davanti ai primi no: la risposta giusta è più vicina di quanto pensiate.

Toro

L’autunno vi prepara un cielo improvvisamente nebbioso, e i pianeti non vi renderanno la vita facile. Qualche fastidio domestico toccherà i nati della prima decade, mentre i più tranquilli, per ora, saranno i nati a maggio. La calma di cui avete goduto finora sta per finire e toccherà a voi scegliere: restare arroccati sulla vostra testardaggine oppure scendere a compromessi. Nel primo caso vi ritroverete a parlare a una stanza vuota, con la voce roca per aver insistito con un pubblico che se ne è già andato. Nel secondo, forse qualche orgoglio ne uscirà ammaccato, ma riceverete l’affetto di chi apprezza la buona volontà e sarà pronto a darvi una pacca di incoraggiamento. Se in casa andrà così, preparatevi a qualche tempesta anche in ufficio. La pazienza, che per natura non vi manca, sarà l’arma migliore per limitare i danni ed evitare scontri da cui uscireste con le ossa rotte. Vi sembrerà che nessuno vi capisca, ma in realtà sarete voi a faticare ad andare in sintonia con gli altri.

Gemelli

Il cielo di ottobre è promettente e porta occasioni per riavvicinare chi, stanco di promesse non mantenute, si era allontanato. Vivrete giornate intense, preludio a serate di passione. L’unica avvertenza, data la vostra proverbiale volubilità, è di non raccontare al partner storie che si trasformeranno in incubi non appena cambierete idea. Chi vi ama sarà dolce e disponibile, e farete insieme mille progetti per il futuro. Il merito sarà della ritrovata capacità di ascoltare, una qualità che negli ultimi tempi si era un po’ appannata, complice un certo egocentrismo. Dovreste aver imparato la lezione: per pretendere rispetto bisogna essere coerenti. I single vivranno un mese leggero e, pur senza grandi aspettative di storie durature, sapranno divertirsi. In famiglia mostrerete senso di responsabilità in una scelta che coinvolgerà tutti. Sul lavoro basterà tenere occhi e orecchie aperti: sarete al posto giusto nel momento giusto e riceverete informazioni che apriranno nuove strade. Per qualcuno sarà il momento di cambiare, o di avanzare richieste a chi di dovere.

Cancro

Nell’ultima settimana del mese i pianeti appesantiranno la situazione. Faticherete a leggere i messaggi degli altri e a comunicare il vostro disagio. Non rifugiatevi nel lamento e non nascondetevi dietro la corazza, rimuginando su quanto siete sbagliati o incompresi. La tensione maggiore la vivrete in coppia: anche i più affettuosi risulteranno scontrosi, impazienti e pretenziosi. Per smorzare i toni, affidatevi all’intuito, che è una delle vostre qualità migliori, e rispondete con dolce fermezza e un pizzico di tenerezza in più. Al lavoro sarà difficile trovare un clima sereno. Certezze e decisioni date per scontate potrebbero essere rimesse in discussione, e richiederanno cambiamenti che del resto le stelle suggeriscono da tempo. I rapporti con colleghi e superiori saranno tesi e difficili da gestire. Non impuntatevi e non ostinatevi: presto tutto tornerà sereno e ne trarrete più vantaggi del previsto.

Leone

Sarà uno dei mesi meno semplici degli ultimi tempi, soprattutto se vi eravate abituati un po’ troppo bene e avevate dimenticato che un rapporto d’amore non va mai dato per scontato. Ci penseranno le stelle a riportarvi con i piedi per terra. Il partner sarà meno disposto a tollerare bizze e arroganza, e a fare da tappetino ai vostri capricci. Cari leoni, dovrete cambiare atteggiamento, altrimenti saranno guai. Chi vi ama vorrà più conferme: confortatelo, rassicuratelo, e arriverete a fine anno con un bagaglio di certezze solide. I più supponenti e sicuri di sé verranno travolti da un vero e proprio terremoto, che li costringerà a fare i conti con le conseguenze. Anche sul lavoro incontrerete qualche difficoltà, e alleanze che credevate indistruttibili verranno messe in discussione. Restare ancorati a vecchi schemi mentali, anche se collaudati, con gli astri contrari vi porterebbe a scelte sbagliate o a mosse troppo azzardate e fuori luogo.

Vergine

Per sfruttare al meglio questo periodo abbandonate gli atteggiamenti rinunciatari e quella timidezza che a volte genera dubbi e sospetti in chi vi avvicina. Siate sinceri: non vi è mai capitato di sentirvi dire che apparite un po’ altezzosi o distaccati? Il partner sarà pronto a regalarvi giornate indimenticabili e serate da sogno, ma pretenderà, giustamente, altrettanta disponibilità e il rispetto delle promesse fatte. In famiglia vi sentiranno come un punto di riferimento grazie all’ottimismo con cui affronterete tutto, e vi ricambieranno con tante attenzioni. Occasioni emozionanti per i single più convinti, che stavolta si lasceranno travolgere. Qualcuno proverà un’attrazione inattesa, impossibile da gestire con la solita razionalità: sarà una storia intensa che, se ben gestita, diventerà un amore appassionato. Come in amore, anche nel lavoro il mese sarà generoso e riserverà grandi sorprese. Partiranno iniziative fortunate, sia in società sia in autonomia. Chi ha un lavoro dipendente potrebbe ottenere un aumento o un passaggio di livello, e la strada è aperta per chi cerca occupazione. Non cedete però allo scetticismo né a timori eccessivi.

Bilancia

Il mese del vostro compleanno sarà, se possibile, ancora più sorprendente del precedente, grazie a stelle decisamente favorevoli. L’unica nota di pepe arriverà a metà mese, quando sarà meglio evitare decisioni impulsive e tenere per voi giudizi taglienti e affrettati. Avrete comunque la sensibilità e la buona volontà necessarie per fare un esame interiore sincero e capire se il rapporto che vi coinvolge ha le carte in regola per durare. Se la risposta è sì, prendete in mano la situazione, confidate al partner i vostri desideri e progettate il futuro insieme. Se invece la fiducia non basta, non alimentate ambiguità che ferirebbero l’altro e non fate promesse che non intendete mantenere. Sul lavoro, avanti tutta se volete convincere e coinvolgere gli altri in un progetto. Chi aspetta un riconoscimento per l’impegno messo in questi mesi agisca senza timori e con il giusto tempismo: una parola detta alla persona giusta nel momento giusto vale più di ore di silenziosa dedizione e vi avvicinerà ad alleati preziosi. Momento fortunato per gli investimenti immobiliari.

Scorpione

Preparatevi a un mese di svolte interiori profonde che, per qualcuno, segneranno l’inizio di una vita diversa. Sarà il momento ideale per cancellare ogni sospetto o dubbio che vi frena quando si tratta di mostrare al partner la forza dei vostri sentimenti. Basta scuse, basta trincerarsi dietro la paura di non essere amati abbastanza o capiti fino in fondo. Tenete tutto gelosamente nascosto dietro la solita maschera di mistero, e chi vi ama avrebbe bisogno di un manuale di istruzioni per decifrare i vostri atteggiamenti contrastanti. Avete avuto tutto il tempo per capire se chi vi sta accanto è sincero, quindi coraggio: fate il grande passo. Grazie a buoni transiti, e nonostante qualche pianeta storto, avrete la lucidità giusta per avviare un nuovo percorso professionale o gettare le basi di un’attività indipendente. Per qualcuno potrebbe presentarsi l’occasione di una collaborazione interessante, per altri arriverà la promozione meritata e a lungo attesa.

Sagittario

Il mese scorrerà su un tappeto di velluto, con stelle favorevoli per tutto il periodo e nessun rischio di annoiarvi. Anzi, per una volta perfino voi, campioni di entusiasmo, potreste arrivare a fine mese con il fiatone per l’incalzare degli eventi. Sarete tra i segni più fortunati e, se vi accorgerete di esservi innamorati, giù la maschera: lasciate parlare il cuore. Le vostre parole saranno così belle da sembrare poco credibili, e invece stavolta saranno seguite da fatti concreti. Non tutte le ciambelle però riescono col buco, quindi non strafate sull’onda dei successi. Attenzione a tenere i piedi in troppe scarpe, cari infedeli: le storie parallele hanno un fascino intrigante, ma prima o poi creano guai seri. A buon intenditor, poche parole. Al lavoro darete prova di energia, inventiva e prontezza di riflessi, e supererete un concorrente meglio piazzato di voi. Siate però molto cauti su chi ricevete fiducia e non lasciatevi tentare da chi, a colpi di lusinghe, potrebbe farvi cadere in una trappola.

Capricorno

Il mese vi riserva due situazioni poco felici. Le vostre parole d’amore potrebbero scontrarsi con un muro di freddezza, perché sbaglierete i tempi o non vi sarete scusati per atteggiamenti precedenti. Oppure sarete voi a non cogliere, nei modi e nei tempi giusti, le tenerezze di chi vi ama. Insomma, per le coppie sarà un periodo altalenante: siete avvisati e quindi mezzi salvi, a voi darvi una regolata. C’è anche chi, grazie a una maggiore consapevolezza del proprio valore, troverà la forza di chiudere una storia che si trascinava stanca e frustrante. Continua invece il periodo favorevole per il lavoro, e le stelle vi invitano a proseguire con tenacia. Qualcuno dovrà però rivedere i propri progetti ambiziosi e ridimensionare la voglia di fare tutto da solo, chiedendo il supporto di chi può dare una mano. Saranno brevi battute d’arresto, quindi non perdete coraggio e slancio.

Acquario

Sarà il mese della luce e della rinascita. Il fascino comunicativo, l’eleganza e il modo intelligente di rapportarvi con gli altri vi renderanno i più ricercati a feste e incontri. Il partner innamorato sarà la spalla ideale con cui brillare da vere star. Questo non significa che chi ama un nativo meno mondano resterà solo, ma che sarà più desideroso di intimità che di riflettori. In ogni caso saprete dosarvi e non farete mancare tenerezza e passione a chi saprà stuzzicarvi. I single saranno più richiesti del solito, ma con scarse possibilità di concretizzare al momento giusto: tra tanti divertimenti capita di lasciarsi sfuggire l’attimo. Quasi tutto vi sarà facilitato, ma non giocate sporco e non tentate di prendervi rivincite su chi vi ha ferito in passato. Vivace la vita professionale per chi lavora nel settore tech, dell’energia e dello spettacolo. Possibile un ampliamento di contatti e mercati, con aperture verso l’estero: non ponete limiti al vostro raggio d’azione. Risolverete a vostro vantaggio una controversia professionale, approfittando di una battuta d’arresto per ripensare la strategia migliore.

Pesci

La comunicazione con gli altri sarà complicata, e questo mese vi chiede di crescere. L’invito è abbandonare gli atteggiamenti infantili e quell’ambiguità che spesso genera dubbi e sospetti. Siate sinceri: non vi hanno mai accusato di essere discontinui e sfuggenti? Il partner sarà pronto a regalarvi giornate indimenticabili e serate da sogno, ma pretenderà altrettanta disponibilità e il rispetto delle promesse. Se invece la storia fosse arrivata a un punto morto e ogni emozione si fosse spenta, è probabile che chiudiate la porta senza tanti complimenti. In ogni caso riflettete e confrontatevi con gli amici che in passato hanno dimostrato di meritare la vostra fiducia. Sul lavoro, che siate dipendenti o autonomi, per qualcuno questo sarà un periodo da ricordare per il successo. Potrebbe essere il momento giusto per nuove iniziative commerciali o per acquisti importanti: l’essenziale è tenere sempre la testa ben collegata.

In collaborazione con MARGHERITA.NET