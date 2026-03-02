La pluralità femminile nella collezione Prada Autunno/Inverno 2026

Prada collezione donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Prada

Un elogio delle pluralità intrinseche, una riflessione sulla natura sfaccettata dell’identità femminile e sulle complessità della vita contemporanea: la sfilata Donna Autunno/Inverno 2026 di Prada si inscrive in un territorio concettuale in cui l’abito diventa dispositivo narrativo. “Inside Prada” non è soltanto un titolo, ma una dichiarazione di intenti: entrare nel processo, esplorare la stratificazione come gesto quotidiano e simbolico, riconoscere nella trasformazione degli abiti il riflesso delle molteplici dimensioni dell’essere donna.

La collezione, firmata da Miuccia Prada e Raf Simons, si ispira al fascino del processo di stratificazione e alla metamorfosi che si compie nell’arco di una giornata. Ogni look racchiude moltitudini, evocando il modo in cui ci vestiamo realmente: sovrapposizioni spontanee, accostamenti personali, scelte che parlano di esperienze, memorie e contesti collettivi. La stratificazione non è soltanto costruzione formale, ma sedimentazione di storie. Gli strati diventano tracce visibili di un vissuto, strumenti di autodeterminazione e affermazione della propria indipendenza.

Questa visione prende corpo attraverso un cast selezionato di quindici donne, chiamate a indossare abiti in continua evoluzione. L’attenzione si concentra su ciascuna di loro, permettendo di esplorare le infinite e mutevoli sfaccettature del carattere individuale. L’apparente semplificazione della presentazione – uno sguardo diretto, una focalizzazione precisa – si traduce paradossalmente in una maggiore percezione della complessità. Ogni figura diventa un microcosmo, un territorio in cui gli abiti dialogano con l’identità, rivelando e celando, mostrando frammenti e suggerendo profondità.

Le prospettive si trasformano anche nella trasposizione dei capi e nella loro combinazione non gerarchica. La collezione accosta con precisione sartoria e abbigliamento sportivo, vestiti di raso ricamati e composizioni volutamente contraddittorie. Ne emerge un linguaggio distintivo, coerente con la ricerca estetica della maison, in cui frammenti e imperfezioni non sono difetti, ma elementi che stimolano la curiosità. Le mutazioni interne, percepibili dall’esterno, anticipano ciò che potrebbe celarsi sotto la superficie: la costruzione diventa racconto, l’interno dialoga con l’esterno in un gioco di rivelazioni progressive.

Le fabbricazioni fondono identità disparate, mentre i materiali sovrapposti e consumati si trasformano in strumenti di rivelazione. Gli abiti di archivio, evocati come ricordi tangibili, vengono integrati in capi minimalisti, in un alternarsi di strati scoperti e strati interni che suggeriscono un continuo passaggio tra passato e presente. Il tempo si manifesta attraverso demarcazioni e patinature, nei materiali volutamente sbiaditi e nei ricami preziosi invecchiati. È un nuovo approccio alla decorazione, che non ricerca la perfezione immacolata, ma esalta il vissuto, rendendo visibile il trascorrere degli anni come valore estetico e narrativo.

Il dialogo con la stratificazione si estende allo spazio che accoglie la sfilata. Il Deposito della Fondazione Prada ospita opere d’arte originali, mobili e oggetti significativi che attraversano cinque secoli: arazzi e un dipinto del XVI e XVII secolo, uno specchio e una consolle veneziani del XVIII secolo, sedie, lampade e dipinti del Novecento. Culture divergenti e luoghi distanti convivono in un insieme che riflette la stessa logica compositiva della collezione. Come gli abiti, anche questi manufatti possiedono un significato stratificato, intrinsecamente personale e intimo, aperto a infinite possibilità interpretative.

In questo intreccio tra moda, memoria e spazio, la collezione Autunno/Inverno 2026 costruisce un racconto coerente e articolato. La sovrapposizione diventa gesto quotidiano e metafora esistenziale; la patina del tempo si fa ornamento; l’imperfezione si trasforma in linguaggio. “Inside Prada” invita a guardare oltre la superficie, a riconoscere negli abiti non solo forme e materiali, ma tracce di storie e identità in continua trasformazione. Un’esplorazione della complessità che, attraverso la stratificazione, restituisce alla moda la sua dimensione più intima e plurale.