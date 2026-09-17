6 giacche autunnali da uomo: le giacche di mezza stagione per l’autunno 2026 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

L’autunno si annuncia con giornate più corte, l’aria frizzante del mattino e quella tipica variabilità del clima. In questo periodo di transizione, una buona giacca autunnale non è un lusso, ma una necessità assoluta. Deve proteggerti dal freddo e dall’umidità, essere comoda sopra un maglione e, al tempo stesso, aggiungere qualcosa al tuo look. Per gli uomini, la giacca autunnale è spesso il capo capace di trasformare un outfit da ordinario a curato, senza renderlo eccessivo o troppo pesante.

Se un capo estivo deve essere soprattutto leggero e arioso, l’autunno richiede equilibrio. La giacca autunnale ideale, o giacca di mezza stagione, segue il ritmo della stagione e si adatta a diverse occasioni: da una passeggiata al parco a una giornata di lavoro in ufficio, fino a una serata fuori.

Giubbotto di jeans: il classico senza tempo

6 giacche autunnali da uomo: le giacche di mezza stagione per l’autunno 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

Partiamo dalle basi. Il giubbotto di jeans è per molti uomini la prima vera giacca autunnale che acquistano, e a ragione. Il denim è resistente, diventa più bello con l’uso e si abbina senza sforzo praticamente a tutto.

Nel 2026 assistiamo a un cambiamento evidente: si abbandonano i modelli trucker leggeri e aderenti per lasciare spazio a un indaco più scuro e al nero, con tagli più ampi e boxy. Dettagli ispirati al workwear, come tasche applicate più grandi, un denim più consistente e talvolta un colletto in velluto a coste o una fodera a quadri, rendono la giacca adatta a essere indossata davvero durante la mezza stagione.

Indossa il giubbotto di jeans sopra una felpa con cappuccio o una camicia di flanella e avrai subito un look casual e deciso. Abbinalo a un dolcevita e a un paio di pantaloni eleganti, e il tuo outfit acquisterà immediatamente un’aria più ricercata.

Chore coat e barn jacket: carattere e funzionalità

6 giacche autunnali da uomo: le giacche di mezza stagione per l’autunno 2026 – Photo courtesy of Prada

Accanto al denim, anche la chore coat e la barn jacket sono sotto i riflettori. Queste giacche ispirate al workwear hanno una vestibilità dritta o leggermente boxy, spesso con diverse tasche pratiche e un tessuto resistente in cotone o canvas.

Esprimono funzionalità senza diventare noiose. La chore coat è perfetta per gli uomini che cercano un look disinvolto ma curato. Funziona altrettanto bene sopra una T-shirt con jeans quanto sopra una camicia con chino.

Nella stessa categoria rientrano le utility jacket e le field jacket: robuste, con un’impronta militare o outdoor, e perfette per l’autunno olandese.

Bomber: sportivo e disinvolto

6 giacche autunnali da uomo: le giacche di mezza stagione per l’autunno 2026 – Photo courtesy of Giorgio Armani

Se cerchi qualcosa di più sportivo, il bomber resta una scelta sicura e di stile. Corto, spesso con bordi a coste sul fondo e sulle maniche, è disponibile in nylon, lana, pelle o versioni imbottite.

Un bomber aggiunge un’energia disinvolta a qualsiasi outfit. In autunno, le versioni leggermente più pesanti o foderate sono quelle che funzionano meglio. Un bomber in pelle o un modello con dettagli in shearling dona carattere e protegge bene dal vento.

Giacca di pelle: carattere senza tempo

6 giacche autunnali da uomo: le giacche di mezza stagione per l’autunno 2026 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

La giacca di pelle è una scelta intramontabile per l’autunno e regala immediatamente più carattere a quasi ogni outfit. La pelle protegge bene dal vento e, se curata nel modo giusto, diventa più bella con il passare degli anni. Dal classico chiodo a un bomber in pelle più essenziale, esistono diversi modelli adatti a uno stile casual o più deciso.

Abbina una giacca di pelle a una T-shirt, jeans e stivali per un look grintoso, oppure indossala sopra una camicia o un dolcevita con pantaloni eleganti per un risultato più curato. Soprattutto il marrone scuro, il cognac e il nero sono colori versatili per l’autunno. Per chi preferisce un aspetto più morbido, il suede è un’alternativa interessante.

Giacca Harrington: casual con un tocco elegante

Se ami un look più curato, la giacca Harrington è quello che fa per te. Questo modello con chiusura a bottoni, spesso dotato di fodera a quadri e di un taglio leggermente più lungo, è abbastanza elegante per l’ufficio o una cena, ma resta sufficientemente casual per il weekend. È uno di quei capi che puoi indossare per anni senza che passi di moda.

Windbreaker: leggero, sportivo e funzionale

Sportiva e pratica, la windbreaker è un’ottima scelta per l’autunno. Questa giacca leggera è stata originariamente progettata per proteggere dal vento ed è spesso anche idrorepellente. Grazie al peso contenuto, è ideale per le giornate variabili in cui una giacca pesante non è ancora necessaria.

6 giacche autunnali da uomo: le giacche di mezza stagione per l’autunno 2026 – Photo courtesy of Louis Vuitton

Le windbreaker moderne sono disponibili in moltissime versioni, dai modelli minimalisti in colori neutri alle varianti più vistose con dettagli tecnici. Indossala sopra una T-shirt o una felpa con cappuccio, insieme a jeans e sneakers, per un look sportivo e casual. Nelle giornate autunnali più miti, inoltre, è facile da portare con sé o da usare come strato aggiuntivo. Secondo Louis Vuitton, puoi persino indossare una windbreaker sopra il completo nell’autunno o nell’inverno 2026 (e lasciare che il blazer spunti da sotto).

Cappotti lunghi e trench coat

Accanto alle giacche di mezza stagione appena viste, nella prossima stagione torneremo a vedere anche molti trench coat. Questi cappotti sono ideali per l’autunno. I cappotti lunghi saranno protagonisti assoluti di questo inverno. Li incontriamo già nelle collezioni autunnali anche in materiali più leggeri.

I materiali che fanno la differenza

Una bella giacca vive o muore in base al materiale. Cotone e canvas, eventualmente con una finitura cerata, offrono resistenza e una certa idrorepellenza. Il denim è durevole e contribuisce a creare un look personale. La lana e i misti lana isolano bene, lasciano respirare la pelle e conferiscono un aspetto più elegante, ideale per le occasioni leggermente più formali.

La pelle e il suede aggiungono texture e carattere; una buona giacca di pelle diventa soltanto più bella con gli anni. I tessuti imbottiti o tecnici sono leggeri ma sorprendentemente caldi, perfetti per le giornate attive.

Al momento dell’acquisto, presta attenzione alla fodera. Una fodera in flanella, sherpa o quilted leggera fa una grande differenza nelle mattine più fredde. I trattamenti idrorepellenti o antivento, nei Paesi Bassi, non sono certo un lusso superfluo. Una giacca che ha un bell’aspetto ma ti lascia bagnare al primo acquazzone, alla fine, non è un buon investimento.

Le tendenze che coloreranno l’autunno 2026

I giubbotti di jeans più scuri e voluminosi e le influenze workwear dominano lo street style dell’autunno 2026. Il marrone, soprattutto nelle tonalità calde del cioccolato e del cognac, conquista terreno ai danni del tradizionale navy.

I quadri e i dettagli a quadri compaiono ovunque: nelle shacket, nelle fodere e nei blazer. Gli accenti rossi, dal bordeaux profondo al rosso più brillante, creano un effetto statement senza risultare eccessivi.

Le vestibilità sono generalmente più ampie e confortevoli rispetto a qualche anno fa, anche se le opzioni più sagomate restano popolari tra chi preferisce una silhouette più netta. Il layering è più importante che mai: la giacca non è più soltanto il capo esterno, ma parte di una costruzione studiata di strati.

Come valorizzare la giacca

Lo styling, in fondo, è una questione personale, ma qualche indicazione può essere utile. Per un look casual, abbina una giacca di jeans o una chore coat a una felpa con cappuccio o a una camicia di flanella, jeans e sneakers oppure stivali.

Per uno stile smart-casual, una Harrington o una giacca leggera in lana funziona alla perfezione sopra un dolcevita o una camicia, con chino e scarpe eleganti. Il layering è la chiave: comincia con una T-shirt o una camicia, aggiungi un maglione o una overshirt e termina con la giacca. In questo modo, durante il giorno, puoi togliere qualche strato o aggiungerne altri.

Gli accessori fanno la differenza. Una sciarpa di lana, un berretto o un paio di guanti in pelle aggiungono calore e rifiniscono l’outfit senza farlo sembrare costruito.

Fai attenzione alla lunghezza della giacca: troppo corta può risultare scomoda con un maglione, mentre troppo lunga può appesantire un look casual.

Consigli pratici per l’acquisto

Investi nella qualità se prevedi di indossare spesso la giacca. Buoni materiali e una lavorazione accurata ripagano con anni di comfort.

Prova sempre la giacca sopra un maglione, per assicurarti che sia abbastanza ampia. Controlla la lunghezza delle maniche, le spalle, i giromanica e che il colletto sia comodo. Osserva anche i dettagli pratici, come le tasche, le cerniere e la facilità di manutenzione.

In autunno, i colori restano relativamente sobri: navy, antracite, verde oliva, cammello, marrone e nero sono versatili. Un modello più vistoso in bordeaux o un motivo a quadri deciso può invece creare un effetto statement, se il resto del guardaroba è neutro.