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ADVERSUS | MODA | Alberta Ferretti Primavera Estate 2027

Alberta Ferretti Primavera Estate 2027

Alberta Ferretti Primavera/Estate 2027 racconta una bella fuga tra movimento, colori intensi, tessuti fluidi e sensualità naturale.

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Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Un passo, una svolta, una fuga. Échappée belle: una bella fuga. Ma échappée è anche un movimento della danza, un momento in cui i piedi si aprono da una posizione chiusa, liberando il corpo nello spazio. È proprio in questo spazio tra movimento e fuga che prende forma la collezione Alberta Ferretti Primavera/Estate 2027, disegnata da Lorenzo Serafini.

È un viaggio dentro una fantasia reale, dove l’immaginazione non offre una via d’uscita dalla realtà, ma un modo più istintivo di abitarla. Un mondo sospeso tra il sogno e il tangibile, sfiorato da un senso lontano di esotismo, dalla libertà di un’altra epoca, dall’eleganza languida di chi sembra attraversare la vita seguendo il proprio ritmo.

Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Qui l’estate è già un ricordo. Non è ancora del tutto scomparsa, ma è impossibile trattenerla. Rimane sulla pelle, nei colori saturi sbiaditi dal sole, nei tessuti che sembrano conservare la traccia di giornate lunghe e senza fretta. Una stampa floreale si dissolve quasi in un liquido, scorrendo su un tessuto cangiante che sfugge dalle mani. Come l’estate stessa, non può essere trattenuta. Può solo essere vissuta, lasciando dietro di sé la dolce nostalgia di giornate che sembravano infinite.

Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Blu, teal, ruggine e giallo senape hanno l’intensità dei colori osservati sotto un sole implacabile. Avorio e nero fanno da base alla palette, mentre lilla, pistacchio e rosa cipria emergono come ricordi più delicati.

Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

C’è un’eco degli anni Venti di Léon Bakst e dell’idea radicale di libertà di George Balanchine: il corpo liberato dai vincoli, abiti concepiti intorno al movimento anziché alla costrizione. Le stampe si mescolano istintivamente, quasi in modo turbolento, evocando le celebri composizioni di Matisse.

Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Ciò che un tempo apparteneva all’intimità degli interni esce all’esterno. Slip dress, dettagli di lingerie e giacche kimono incontrano pantaloni balloon e strati fluidi, sfumando il confine tra vestirsi e spogliarsi, tra privato e pubblico. La sensualità arriva senza sforzo e diventa un’espressione di libertà.

Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Forse questa è l’échappée belle della donna Alberta Ferretti: non una fuga dalla realtà, ma la libertà di muoversi tra il mondo così com’è e quello che lei immagina.

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