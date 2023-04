Paco Rabanne moda primavera estate 2023

Paco Rabanne collezione primavera estate 2023 – Photo courtesy of Paco Rabanne

Fin dalle origini di Paco Rabanne, c’è sempre stata un’ossessione per la materialità, le trame radicali, le silhouette non organiche. Per la Primavera Estate 2023, Julien Dossena esplora sotto e oltre la superficie, sovvertendo le percezioni di sensualità e forza. Con un’intuizione verso il futuro, la collezione diventa una sublime proiezione della femminilità di fronte a forze sconosciute.

Grate metalliche e impalcature – un’eco di uno dei primi spettacoli di Paco Rabanne – evocano una scena underground. C’è un’eccitazione che si agita, il senso delle cose sul punto di essere sconvolto.

Paco Rabanne collezione primavera estate 2023 – Photo courtesy of Paco Rabanne

I riferimenti codificati iniziano a sconfinare in uno spazio seducente e ibridato: fioriture grunge si interfacciano con tonalità cyber-specifiche di verde vivido, viola, blu e rosso. Materiali di ispirazione fetish come il PVC trasparente sono sviluppati per effetti elevati, fusi con abiti maschili o mostrati come un parka ricoperto di borchie come goccioline di metallo liquido. Non mancano sontuose e romantiche applicazioni di PVC, stampate con fiori e pannellature classiche grain de poudre, o sovrapposte a tessuti tapestry. Quando il PVC si fonde perfettamente con l’assemblaggio, è come se l’aspetto stesse cambiando stato, quasi trasformandosi.

Paco Rabanne collezione primavera estate 2023 – Photo courtesy of Paco Rabanne

Il lattice entra nella collezione, trasformando i pezzi in modi inaspettati. Una stranezza iniziale si trasforma in raffinatezza. Ci sono abiti modellati come una seconda pelle e iniettati di colori sfocati mentre i bordi si increspano. Altrove il latex appare fluido e leggero come la seta, simulacro di abiti sottoveste e shorts boudoir bordati da intricate incrostazioni di pizzo. Il lattice si impone sulla rete metallica, una dualità che fa avanzare ancora una volta il materiale emblematico di Paco Rabanne.

Paco Rabanne collezione primavera estate 2023 – Photo courtesy of Paco Rabanne

Le superfici lucide sono controbilanciate da consistenza e movimento: da un cappotto di pelle screpolata a pantaloni metallici argentati che mantengono le loro pieghe. Le variazioni sulla cotta di maglia includono frange modificate che sembrano disintegrarsi mentre scendono. Le frange appaiono anche su spumeggianti gonne a balze che ricordano un tutù esagerato.

Paco Rabanne collezione primavera estate 2023 – Photo courtesy of Paco Rabanne

Le nozioni bondage assumono associazioni alternative; fasce e polsini in pelle che avvolgono il corpo sono indossati per potenziare mentre gli occhielli modellati sulle imbracature attestano l’artigianato. E per ogni suggerimento di protezione – le iconiche borse assemblage del 1969 sono state nuovamente schermate dal PVC – ci sono look che enfatizzano l’esposizione attraverso il tessuto e la silhouette: abiti vaporosi con trattamenti sfumati, un décolleté ben definito e maglie con buchi che rivelano la pelle.

Paco Rabanne collezione primavera estate 2023 – Photo courtesy of Paco Rabanne

Gli stivali da combattimento esagerati rafforzano un atteggiamento necessario: una prontezza per tutte le condizioni, un flex di scopo tattico e stile di sottocultura. All’interno di questo spazio liminale, industriale, Dossena arriva a un’affermazione che resiste alla descrizione riduttiva. Qui, gli aspetti elementari di Paco Rabanne vengono trasposti in una realtà che si evolve rapidamente sotto i nostri occhi.