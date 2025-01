Quando arriva la stagione invernale, spesso e volentieri, non si capisce come vestirsi per mantenere un equilibrio tra tepore e stile

Quali sono i capi basici e chic da indossare in inverno?

Quando arriva la stagione invernale, spesso e volentieri, non si capisce come vestirsi per mantenere un equilibrio tra tepore e stile. Nonostante le mode cambino continuamente, ci sono alcuni capi femminili che bisognerebbe avere dentro l’armadio. Questi evergreen sono basic e versatili, adatti per completare ogni tipo di look risultando chic in tutte le occasioni.

Scopriamo insieme quali sono i must-have dell’inverno, perfetti per un outfit impeccabile e funzionale.

I capi basic invernali da tenere nell’armadio

Un guardaroba femminile di successo al suo interno contiene una varietà di capi di abbigliamento basico, da considerare come una sorta di salva look di alta qualità. Per poter ottenere tutti questi vantaggi, il consiglio è di rivolgersi a chi conosce bene le donne. Per esempio, sul sito di Cinzia Rocca è possibile ottenere un’ottima selezione di capi che regalano un’esperienza unica, con l’impiego di materiali eccellenti per uno stile che non passa mai di moda.

La qualità incontra i toni neutri e caldi, che completano l’outfit giocando con gli accessori per sentirsi sempre diverse e a proprio agio in ogni occasione. Vediamo quali sono questi indumenti.

Cappotti dal taglio elegante

I cappotti lunghi da donna non possono mancare durante la stagione fredda, grazie alla loro versatilità elegante e raffinata. Scegliere il modello giusto dipende dal gusto personale, ma è anche vero che un taglio classico in nuance neutre si trasforma in un investimento a lungo termine.

Per chi desidera osare si può optare per i cappotti oversize, colorati o corti per non rinunciare alla propria personalità, con una funzionalità adatta alle giornate gelide dell’inverno.

Maglione bianco

Il maglione bianco è semplice ma raffinato, scegliendo un modello a collo alto o con scollatura a barchetta, per dettare il proprio stile. Ideale per impreziosire un look casual con dei jeans vintage, diventa un protagonista assoluto se indossato unitamente a una gonna a matita per un tocco elegante. La sua neutralità permette di giocare con le nuance e gli accessori dai dettagli metallici, per ravvivare l’insieme.

Jeans evergreen

Quando si parla di capi evergreen, i jeans occupano un posto d’onore anche durante la stagione invernale. In questo caso sarebbe preferibile optare per un denim spesso, con vestibilità slim, per un outfit rilassato ma ricercato. Basterà abbinarli a un paio di anfibi per affrontare con stile anche le giornate con la neve.

Leggings termici

I leggings termici rappresentano quel capo basic che regala comfort e tepore, senza alcun compromesso. Possono essere indossati sotto gli abiti in lana oversize o con un cardigan lungo: questa è un’opzione da considerare soprattutto per le donne freddolose.

L’abito nero basic

Il little black dress, o abito basic di colore nero, è immancabile durante ogni stagione dell’anno. In quella fredda trova la sua collocazione grazie all’abbinamento a collant coprenti per un look accattivante, completando lo stile con una giacca blazer e una sciarpa avvolgente dalle nuance neutre come l’avorio o il cipria.

Vestito maglione oversize

Tra i capi più amati delle ultime stagioni troviamo il vestito-maglione oversize, di grande stile e comodità. Un pezzo perfetto per quando fa molto freddo, soprattutto se l’outfit si completa con una cintura e stivali alti, preferendo le tonalità del grigio o del borgogna per un effetto total chic.

Come si può notare, ci sono alcuni abiti che possono fare la differenza ogni giorno se presenti nel proprio guardaroba. E se sono vintage acquistano sicuramente un valore aggiuntivo.