Tagli di capelli uomo Loewe primavera-estate 2027: capelli naturalmente spettinati – Photo ADVERSUS

Se pensavi che i tagli da uomo dovessero essere soprattutto corti, definiti e perfettamente in ordine, le fotografie che abbiamo scattato ai capelli dei modelli durante la sfilata Loewe primavera-estate 2027 a Parigi potrebbero farti cambiare idea. Il 2 ottobre, Jack McCollough e Lazaro Hernandez hanno presentato la loro terza collezione per la maison spagnola al Château de Vincennes. Accanto agli elementi sportivi, alle influenze preppy e agli straordinari dettagli artigianali, a colpirci sono stati anche i capelli dei modelli. Un’interessante anticipazione delle tendenze capelli uomo per la primavera-estate 2027.

Per l’estate 2027, niente acconciature rigide a colpi di gel, niente righe laterali eccessivamente precise e, soprattutto, niente capelli dall’aspetto così impeccabile da sembrare pronti per una visita alla futura suocera. I tagli uomo di Loewe puntavano su texture naturali, movimento e una certa nonchalance. I ricci erano liberi di seguire la propria direzione, le ciocche ricadevano morbidamente intorno al viso e le scalature aggiungevano volume, senza dare l’impressione che ogni dettaglio fosse stato studiato al millimetro.

Una buona notizia per gli uomini che amano i tagli wash & go, da lavare e lasciare asciugare senza troppe complicazioni. Anche per queste acconciature apparentemente senza sforzo, però, è necessaria una piccola precisazione: disinvolto non significa necessariamente spettinato.

1. Ricci voluminosi: più naturali sono, meglio è

Tagli di capelli uomo Loewe primavera-estate 2027: capelli naturalmente spettinati – Photo ADVERSUS

Sui modelli con capelli naturalmente ricci, le chiome erano libere di seguire il proprio corso. I ricci incorniciavano il viso con volume e movimento, senza che ogni singola ciocca fosse stata modellata con precisione. Il risultato era giovane, leggermente ribelle e, soprattutto, tutt’altro che impeccabile in senso tradizionale.

Questo taglio è particolarmente interessante per gli uomini con capelli naturalmente ricci o mossi. Invece di accorciarli perché tendono a muoversi in tutte le direzioni, si può scegliere di lasciarli crescere un po’. In questo modo, i ricci hanno lo spazio necessario per esprimere la propria forma naturale.

A chi sta bene? Agli uomini con capelli ricci e una lunghezza sufficiente per creare volume. Un viso ovale è un abbinamento ideale, ma i ricci morbidi possono funzionare molto bene anche con un viso dai lineamenti spigolosi. Se il viso è rotondo, conviene lasciare un po’ più di lunghezza sulla sommità della testa.

Come realizzarlo: usa uno shampoo e un balsamo idratanti, quindi distribuisci una piccola quantità di crema per ricci sui capelli tamponati. Strizza delicatamente le ciocche dal basso verso l’alto con le mani e lasciale asciugare all’aria oppure utilizza un diffusore. Meglio evitare di spazzolare i capelli da asciutti, a meno che tu non voglia ottenere un’acconciatura completamente diversa da quella di partenza.

Il segreto è mantenere i ricci morbidi ed elastici. Non devono essere tutti perfettamente al loro posto. Anzi, è proprio quel tocco ribelle a rendere interessante il look. Altri consigli per lo styling sono disponibili nel nostro articolo Capelli ricci uomo: consigli per lo styling.

2. Capelli di media lunghezza e scalature: disinvolti, ma non trasandati

Tagli di capelli uomo Loewe primavera-estate 2027: capelli naturalmente spettinati – Photo ADVERSUS

Un dettaglio che ci ha colpito sulla passerella di Loewe è stata la quasi totale assenza di tagli corti: a dominare erano i capelli di media lunghezza. Le ciocche scendevano morbide lungo il viso, mentre scalature delicate aggiungevano movimento. Anche la riga dei modelli aveva un aspetto molto naturale, come se fosse stata individuata osservando il punto in cui i capelli si aprivano spontaneamente. Non c’era, infatti, una sola soluzione: abbiamo visto tanto righe centrali quanto laterali.

Il bello di questo taglio è che non richiede necessariamente una struttura complicata. Il lavoro principale è affidato alle scalature, che impediscono ai capelli di media lunghezza di ricadere in una massa pesante e uniforme, regalando all’acconciatura un aspetto più leggero e disinvolto.

A chi sta bene? Soprattutto agli uomini con capelli lisci o leggermente mossi. Le linee morbide valorizzano i visi ovali e a forma di cuore. Se hai un viso allungato, alcune ciocche che ricadono all’altezza delle guance possono contribuire a rendere le proporzioni più equilibrate.

Come realizzarlo: chiedi al parrucchiere di creare scalature che seguano il modo in cui i tuoi capelli cadono naturalmente. Se desideri un po’ più di volume, puoi asciugarli con il phon aiutandoti con le dita o con una spazzola rotonda. In genere, basta una piccola quantità di crema modellante per mantenere le ciocche morbide e flessibili.

E no, non devi tracciare una riga perfetta ogni mattina. I capelli possono tranquillamente cadere in modo diverso rispetto al giorno precedente. Risparmierai tempo e asseconderai perfettamente lo spirito rilassato di questo look.

3. La frangia spettinata: come se avesse contribuito anche il vento

Tagli di capelli uomo Loewe primavera-estate 2027: capelli naturalmente spettinati – Photo ADVERSUS

Tra i look più interessanti c’erano anche i tagli scalati con frange mobili, che ricadevano parzialmente o completamente sulla fronte. Le ciocche avevano una texture leggermente spettinata: niente capelli perfettamente lisci, ma nemmeno un disordine tale da far pensare che il phon avesse smesso di funzionare.

La frangia conferisce carattere all’acconciatura e la rende un po’ più disinvolta. Allo stesso tempo, le scalature impediscono ai capelli di appesantire il viso. È una buona via di mezzo per gli uomini che desiderano portare i capelli un po’ più lunghi, senza ritrovarsi con un’acconciatura continuamente d’intralcio.

A chi sta bene? Agli uomini con capelli lisci, mossi o leggermente ricci, purché abbiano una buona texture naturale. Una frangia morbida può valorizzare una fronte ampia, mentre le ciocche leggere creano un contrasto interessante con una mandibola squadrata.

Come realizzarlo: applica una piccola quantità di crema texturizzante sui capelli umidi e modellali con le mani mentre li asciughi con il phon. Accompagna delicatamente la frangia in avanti o di lato con le dita. Un po’ di cera opaca può aiutare a definire le singole ciocche, ma senza esagerare con il prodotto.

Tagli uomo primavera-estate 2027: meno perfezione, più personalità

Ciò che accomuna queste acconciature viste da Loewe è la scelta di non nascondere la struttura naturale dei capelli. I ricci restano ricci, i capelli lisci acquistano movimento grazie alle scalature e la frangia non deve necessariamente essere tagliata in modo perfettamente geometrico.

Questo non significa lasciare che i capelli facciano tutto da soli. Un buon taglio resta fondamentale, soprattutto quando si porta una lunghezza media. Il parrucchiere deve tenere conto dello spessore dei capelli e di come l’acconciatura si assesta naturalmente, senza bisogno di uno styling elaborato.

Il risultato, però, non deve essere impeccabilmente levigato. Con un bel vantaggio in termini di tempo e fatica: per avere un aspetto attuale non dovrai passare ogni mattina da phon, spazzola e tre diversi prodotti per lo styling!

Il consiglio più importante? Scegli un taglio che assecondi i tuoi capelli, invece di costringerli a fare il contrario di ciò che farebbero naturalmente. Un pizzico di nonchalance sta bene quasi a tutti. Purché sia davvero nonchalance e non una visita dal parrucchiere rimandata troppo a lungo.

Vuoi scoprire le tendenze moda per la primavera-estate 2027? Dai un’occhiata alle ultimissime collezioni uomo.

Charlotte Mesman per ADVERSUS