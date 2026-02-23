Frangia libera. Il ritorno della fascia dei jeans sfrangiata - Photo ADVERSUS

Il ritorno della fascia dei jeans sfrangiata

Sfilata Prada uomo autunno/inverno 2025 - Photo courtesy of Prada

Sfilata Prada uomo autunno/inverno 2025 – Unbroken instincts

LOUIS VUITTON MEN’S FALL-WINTER 2025 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Collezione Louis Vuitton Uomo Autunno Inverno 2025 2026

Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 - Photo courtesy of Hermès

Hermès moda donna autunno inverno 2025: vibrazioni di pelle e disinvoltura

ADVERSUS | MODA | Officine Générale autunno inverno 2026 2027

Officine Générale autunno inverno 2026 2027

La collezione Fall-Winter 2026 di Officine Générale si intitola Essentialism, e già dal nome si percepisce la tensione verso una moda che sottrae invece di aggiungere, che costruisce invece di decorare

Officine Générale autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Officine Générale
Officine Générale autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

Dopo la sfilata “Pariviera” dello scorso giugno – una passerella immaginaria che si apriva come un varco sull’asfalto parigino – Pierre sente il bisogno di tornare al centro, al cuore pulsante del suo vocabolario stilistico. La collezione Fall-Winter 2026 di Officine Générale si intitola Essentialism, e già dal nome si percepisce la tensione verso una moda che sottrae invece di aggiungere, che costruisce invece di decorare.

Officine Générale autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Officine Générale
Officine Générale autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

È una risposta ai tempi complessi che stiamo vivendo? Forse. Di certo è una scelta consapevole: accoglierci simbolicamente in una scuola, luogo di sapere, educazione, trasmissione, condivisione e rispetto. Non un’aula qualsiasi, ma l’iconica École Duperré, istituzione pubblica fondata nel 1854 da Elisa Lemonnier, pioniera della formazione professionale femminile in Francia.

Officine Générale autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Officine Générale
Officine Générale autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

Fino alla fine degli anni Sessanta, l’École Duperré formava giovani donne nella sartoria e nelle arti applicate; poi l’apertura alla co-educazione, alla creazione e stampa, al graphic design. Qui si insegnano storia, tecnica, arte e il saper fare dei mestieri legati alla moda. Fondamenta, metodo, regole: quella grammatica preziosa che resta impressa e riaffiora istintivamente lungo tutta una carriera.

Officine Générale autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Officine Générale
Officine Générale autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

Ma attenzione: questo ritorno sui banchi non è un pretesto per una svolta preppy. Al contrario. Pierre stringe il focus sui suoi toni cromatici prediletti – non colori primari, ma sfumature pensate, sofisticate – e semplifica volumi e linee. Niente finiture superflue, niente dettagli stagionali che distraggono. Solo costruzione pura.

Officine Générale autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Officine Générale
Officine Générale autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

I tessuti diventano protagonisti silenziosi ma determinanti: belle flanelle leggere lavorate in total look, rasi di lana, popeline di cotone, tocchi di cashmere. Il guardaroba si fonda su classici affidabili, quelli che desideri indossare giorno dopo giorno. I motivi parlano il linguaggio dell’heritage: Prince of Wales, spigati, righe e, qua e là, una costellazione discreta di pois.

Officine Générale autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Officine Générale
Officine Générale autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

Così si rinnova, in continuità, l’identità che Pierre plasma per uomo e donna. Nessun capo creato appositamente per lo show: la coerenza è la vera dichiarazione di stile. Restare fedele al proprio messaggio, oggi, è un atto radicale.

Officine Générale autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Officine Générale
Officine Générale autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

In un’epoca che corre verso l’eccesso, Essentialism sceglie la disciplina. E ci ricorda che la moda, prima di essere spettacolo, è metodo, memoria e mestiere.

