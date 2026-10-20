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ADVERSUS | AUTO & MOTORI | Alfa Romeo Cuorerosso, il futuro tra design e sportività

Alfa Romeo Cuorerosso, il futuro tra design e sportività

Più che un esercizio di stile, Cuorerosso è dunque una dichiarazione d’intenti: portare Alfa Romeo nell’era dell’elettrificazione senza rinunciare al design italiano, alla sportività e al piacere di guida.

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Anteprima mondiale di Alfa Romeo Cuorerosso
Anteprima mondiale di Alfa Romeo Cuorerosso

Presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi 2026, la Alfa Romeo Cuorerosso è una concept car che anticipa la direzione stilistica e tecnologica del marchio, senza prefigurare un modello di serie specifico. Al centro del progetto ci sono tre elementi che definiscono l’identità del Biscione: italianità, sportività e rosso, simbolo di passione e prestazioni.

Il concept interpreta la filosofia della «Bellezza Necessaria», secondo cui ogni elemento deve avere una funzione precisa, eliminando il superfluo. Il risultato è una coupé 2+2 dalle forme scultoree, che combina l’eleganza di una Gran Turismo con il carattere di una supercar. Lunga 4,7 metri, larga 1,98 e alta appena 1,33 metri, presenta una linea a cuneo, la caratteristica coda tronca e un’aerodinamica curata, con un coefficiente di resistenza pari a 0,28.

Il design reinterpreta alcuni dei simboli più riconoscibili di Alfa Romeo, dallo Scudetto al Trilobo, fino ai cerchi ispirati alla storica configurazione a telefono. La carrozzeria è verniciata nella nuova tinta Liquid Ink Red, una tonalità profonda e cangiante che richiama il metallo liquido e la lava incandescente.

L’abitacolo, progettato attorno al guidatore, abbina materiali pregiati e soluzioni innovative, tra cui pelle rigenerata con il 60% di scarti post-industriali e tessuti tecnici ispirati alla vela ad alte prestazioni, sviluppati in collaborazione con Luna Rossa. La strumentazione integra il «Cannocchiale Vivente», capace di adattare la disposizione delle informazioni alle esigenze di guida, mentre tre modalità — Cruise, Sport e Quadrifoglio — modulano l’esperienza a bordo.

Cuorerosso esprime anche la visione di Alfa Romeo sulla mobilità futura, con una gamma potenzialmente articolata in versioni elettriche, ibride plug-in, mild hybrid e full hybrid. Tra le ipotesi più prestazionali figura un sistema 2.9 V6 full hybrid con trazione integrale Q4. Le future architetture potranno ospitare modelli fino a 4,7 metri di lunghezza e, potenzialmente, versioni Quadrifoglio.

Più che un esercizio di stile, Cuorerosso è dunque una dichiarazione d’intenti: portare Alfa Romeo nell’era dell’elettrificazione senza rinunciare al design italiano, alla sportività e al piacere di guida.

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