Dai capelli medio-lunghi con la riga in mezzo ai ricci naturali e alle frange morbide: scopri i tagli uomo e le tendenze capelli per l’estate 2027.

Tagli uomo estate 2027: tutte le tendenze capelli. Foto ADVERSUS

Per la primavera-estate 2027, i tagli uomo puntano su lunghezze maggiori, naturalezza e movimento. Sulle passerelle delle Big Four – New York, Londra, Milano e Parigi – abbiamo visto capelli morbidi, frange leggere, ricci e acconciature dall’aspetto volutamente spettinato. Anche il classico taglio anni Novanta con la riga in mezzo torna protagonista, ma in una versione più disinvolta. In generale, si abbandonano le linee troppo nette e le forme perfettamente scolpite per lasciare spazio a texture, volume e personalità.

Vuoi scoprire quali tagli e acconciature da uomo saranno di tendenza nella stagione fredda? Leggi anche l’articolo sulle tendenze capelli uomo autunno/inverno 2026-2027.

1. Capelli medio-lunghi con la riga in mezzo

Sulle passerelle si vedono molti tagli più lunghi con la riga in mezzo. Modello da Loewe durante la Paris Fashion Week. Foto ADVERSUS

Gli anni Novanta continuano a essere una fonte d’ispirazione importante per i tagli uomo dell’estate 2027. Tra le tendenze spiccano soprattutto i capelli medio-lunghi o lunghi con la riga centrale. Le ciocche ricadono ai lati del viso e hanno una lunghezza sufficiente per muoversi naturalmente.

In alcuni look, la parte anteriore è più controllata, con i capelli che seguono i contorni del viso o vengono portati dietro le orecchie. Sul retro, invece, le lunghezze rimangono più libere e morbide. Questo contrasto dà forma al taglio senza renderlo troppo costruito.

È una tendenza interessante per chi vuole lasciar crescere i capelli e cerca un’alternativa al classico taglio corto. Una buona tecnica di taglio e qualche scalatura aiutano a dare movimento alla chioma. Anche la riga non deve essere perfettamente definita: una separazione più morbida si adatta bene allo spirito naturale della stagione.

2. La curtain fringe: il look alla Beckham si rinnova

La cosiddetta curtain fringe, ovvero la frangia a tendina divisa in due parti, continua a essere una delle ispirazioni principali. Il risultato richiama le acconciature più popolari degli anni Novanta, comprese quelle iconiche di David Beckham e Leonardo DiCaprio.

Per l’estate 2027, però, questo stile si allontana dalle versioni più ordinate e lucide del passato. La frangia può cadere liberamente sulla fronte, con più texture e volume. Anche i lati e la nuca sono più lunghi, per un effetto meno geometrico e rigoroso.

È un taglio che può funzionare sia sui capelli lisci sia su quelli leggermente mossi. Chi ha una naturale ondulazione può sfruttarla per dare più movimento alla frangia. Una crema modellante leggera o uno spray texturizzante aiutano a definire la forma senza irrigidire i capelli.

3. Capelli medio-lunghi, tagli scalati e frange più lunghe

Capelli medio-lunghi con la riga in mezzo da Ami Paris. Photo courtesy of Ami Paris

Per gli uomini che desiderano far crescere i capelli, i tagli medio-lunghi e scalati sono un’opzione interessante. Lasciano spazio alla texture naturale, alle onde e ai ricci. Una frangia piena, che arriva fino alle sopracciglia o le supera, aggiunge carattere al look.

Anche lo shag è una fonte d’ispirazione per l’estate 2027. Questo taglio scalato e volutamente spettinato presenta lunghezze diverse che creano movimento e un effetto più grintoso. I capelli incorniciano il viso in modo morbido e non devono essere messi in piega alla perfezione.

Non mancano inoltre richiami al mullet, il taglio più corto sui lati e più lungo sulla nuca. Questo stile rétro torna a farsi notare nelle tendenze maschili, ma può essere reinterpretato in una versione più raffinata, con qualche centimetro in più dietro.

Questi tagli sono particolarmente indicati per chi non teme le lunghezze e non vuole dedicare troppo tempo allo styling ogni mattina. Le scalature evitano che i capelli risultino pesanti e aiutano a valorizzarne il movimento naturale.

4. I ricci sono protagonisti

Per l’estate 2027, i ricci sono protagonisti. Photo courtesy of Dior

Una delle tendenze più interessanti per l’estate 2027 è l’attenzione ai ricci naturali. Sulle passerelle parigine, tra cui quella di Dior, diverse texture hanno avuto grande spazio. L’obiettivo non è lisciare i capelli o costringerli in una forma uniforme, ma valorizzarne la struttura naturale.

Le possibilità sono molteplici. Alcuni tagli presentano ricci compatti ed elastici, con un volume che si sviluppa verso l’alto e lateralmente. Altri lasciano ricadere ricci più lunghi e morbidi intorno al viso e sulla nuca. In alcuni casi, una frangia corta e riccia crea un contrasto interessante.

Per gli uomini con i capelli ricci, la forma naturale diventa quindi il punto di partenza. Un taglio ben studiato aiuta a distribuire il volume in modo equilibrato, mentre una crema specifica per ricci o un balsamo senza risciacquo può migliorarne la definizione. Non è necessario modellare ogni singolo riccio: sono proprio il movimento e la personalità a rendere questi look interessanti.

5. I capelli corti si allungano

Capelli corti, lati sfumati e un accenno di ciuffo nel backstage di Paul Smith. Photo courtesy of Paul Smith

Naturalmente, anche i tagli corti continuano a essere presenti. Per l’estate 2027, però, acquistano un aspetto più morbido. Al posto di lati rasati molto corti, linee nette e lunghezze uniformi, si preferiscono tagli leggermente ricresciuti, con una texture ben visibile.

Soprattutto sulla sommità della testa, i capelli possono mantenere volume e movimento. Il risultato è meno rigoroso rispetto ai tagli cortissimi e dalle linee precise. Anche in questo caso, una certa naturalezza volutamente imperfetta è in linea con le tendenze della stagione. Questo approccio viene spesso definito intentional imperfection, ovvero imperfezione intenzionale.

Modello con buzz cut sulla passerella di Celine. Photo courtesy of Celine

Il classico buzz cut, il taglio molto corto e uniforme, non scompare del tutto, ma non domina le passerelle. Per l’estate 2027 viene reinterpretato con qualche millimetro in più e contorni meno marcati.

I tagli fortemente grafici e angolari, caratterizzati da linee molto nette, hanno invece un ruolo meno importante. Contano di più lo stile personale e la forma naturale dei capelli rispetto a una geometria appariscente. Anche tagli come l’Edgar cut, con la sua linea frontale molto definita, non rientrano tra i principali protagonisti delle passerelle.

6. Capelli lunghi: sciolti o raccolti in una coda bassa o in uno chignon

Capelli lunghi e sciolti con la riga in mezzo per un modello sulla passerella di Celine per l’estate 2027. Photo courtesy of Celine

Gli uomini con i capelli lunghi possono scegliere tra diverse possibilità. La chioma sciolta con la riga in mezzo rimane una delle opzioni più interessanti, ma anche le acconciature raccolte fanno parte delle tendenze per l’estate 2027.

Si può optare per una coda bassa o uno chignon sulla nuca, abbinati alla riga centrale e a qualche ciocca lasciata libera intorno al viso. L’insieme può essere curato senza dover tirare i capelli all’indietro in modo perfettamente liscio.

Anche qui il contrasto è importante. Una chioma lucida, pettinata lontano dal viso, può mantenere un movimento naturale sulle lunghezze. Si ottiene così un look ordinato, ma non troppo formale.

Per tutti i giorni non serve un’acconciatura elaborata: una semplice coda bassa, con qualche ciocca libera, interpreta bene lo spirito disinvolto della stagione.

7. Più texture, meno perfezione

Il filo conduttore dei tagli uomo per l’estate 2027 è la preferenza per capelli dall’aspetto vivo e personale. Le ispirazioni arrivano dagli anni Novanta e dai primi anni Duemila, ma gli stili del passato non vengono riprodotti fedelmente. Le forme diventano più morbide e spontanee, con una maggiore attenzione al movimento naturale e alle caratteristiche individuali dei capelli.

Questo non significa rinunciare del tutto allo styling. La differenza sta soprattutto nel risultato: invece di un’acconciatura rigida, che rimane immobile per tutto il giorno, i capelli devono poter muoversi. Volume alle radici, onde morbide, una frangia spettinata o qualche ciocca ribelle danno carattere al taglio.

Cambia anche il modo di utilizzare i prodotti per lo styling. Una crema leggera, uno spray texturizzante o un prodotto specifico per definire i ricci possono essere sufficienti. L’obiettivo è sostenere la forma naturale dei capelli, non nasconderla sotto uno strato rigido di gel.

Quali tagli uomo scegliere per l’estate 2027?

Le tendenze capelli uomo per l’estate 2027 offrono possibilità diverse, adatte a lunghezze e tipologie di capelli differenti. Chi ama lo stile anni Novanta può scegliere capelli medio-lunghi con la riga in mezzo oppure una curtain fringe morbida. Per chi desidera portare i capelli più lunghi, un taglio scalato o uno shag sono alternative interessanti. I ricci, invece di essere accorciati eccessivamente o appiattiti, vengono valorizzati nella loro forma naturale.

Preferisci i capelli corti? Un taglio leggermente ricresciuto e ricco di texture permette di seguire le nuove tendenze senza rinunciare alle lunghezze ridotte.

Il consiglio è di non copiare alla lettera un taglio visto in passerella, ma di scegliere una forma adatta ai propri capelli. Con la lunghezza giusta, un buon taglio e pochi prodotti leggeri per lo styling, è possibile ottenere movimento e carattere senza dover dedicare troppo tempo alla propria acconciatura ogni giorno.