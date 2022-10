Jon Kortajarena da Valentino – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Le tendenze tagli di capelli uomo per l’autunno inverno 2022 2023 non possono prescindere dallo street style che ormai fa parte integrante delle fashion weeks, da Parigi a Milano, su tutti. Tenete presente che ormai gli ospiti ‘invitati’ sono utilizzati come se fossero dei modelli (o delle modelle) per mostrare e promuovere la collezione dello stilista che li ha invitati. Ormai nulla viene più lasciato al caso, chi esce da una limousine di fronte alla folla di fans e di fotografi… è lì per un motivo. E il motivo si chiama pubblicità.

Ma lasciando da parte per un attimo le considerazioni sulla piega che ha preso lo street style negli ultimissimi anni, cerchiamo invece di concentrarci sullo stile. E in questo caso sui tagli di capelli.

Jon Kortajarena da Valentino – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Alla sfilata di Valentino per l’estate 2023 alla Paris Fashion Week abbiamo visto il top model Jon Kortajarena uscire dalla sua auto blu con un taglio di apelli insolitamente corto, ma proprio per questo molto intreressante e alla portata di tutti. Un taglio di capelli corto che secondo noi potrebbe stare bene a molti, a prescindere dall’età e dallo stile.

Un wet look per un look moderno

Corto il taglio di capelli, bagnato il look (e non fatevi ingannare dalla giornata piovosa) grazie all’uso abbondante di prodotto nei capelli. Anche dietro i capelli sono piuttosto corti, ma fate bene attenzione, non si vede mai la pelle attraverso i capelli. Raccomandatevi con il vostro parrucchiere di fiducia di fare lo stesso, per non finire con un taglio di capelli che non ha nulla a che vedere con quello sfoggiato da Jon Kortajarena.

E poi, per chi ama la barba, un centimetro molto scarso di barba completa il look di Jon. Anche in questo caso, la nostra raccomandazione è quella di curarla e modellarla, ma in maniera naturale, niente stacchi netti, la barba in questo caso è frutto di un sapiente gioco di sfumature per renderla più naturale possibile, anche se di naturale c’è ben poco…

