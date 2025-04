Luisa Beccaria collezione primavera estate 2025 – Togetherness

La collezione Luisa Beccaria SS 2025, che sfila al LùBar, è un inno allo stare insieme, per una donna che riscopre il piacere dell’incontro, sicura di sé e a suo agio in ogni situazione

Luisa Beccarla collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Luisa Beccaria

Insieme, in un’intimità familiare, condividendo bellezza e idee, amicizia: in una fresca mattina al café o anche uno splendente pomeriggio in riva al mare, un appuntamento romantico o una serata cozy di una festa estiva.

La collezione Luisa Beccaria SS 2025, che sfila al LùBar, è un inno allo stare insieme, per una donna che riscopre il piacere dell’incontro, sicura di sé e a suo agio in ogni situazione.

Un desiderio di condivisione che si disegna in uno stile ricco di motivi, a volte geometrici e a volte floreali, increspati da lavorazioni fil coupé o con rami di foglie, sovrastampe e sovraricami che dialogano tra loro, contrappunti di volumi morbidi e forme definite, occhi che s’annodano.

Per il giorno, il due pezzi è smanicato con motivo a quadretti dai toni terra e avorio con gonna svasata, o completo con blusa dalle maniche a tre quarti checked nelle sfumature del cielo, micro — che diventa tela su cui si dipingono piccoli fiori — e maxi per le bordature.

Lo chemisier in cotone operato, dalla gonna ampia, è a righe mosse dalla lavorazione fil coupé o in stampa ibrida tra quadretti Vichy e Principe di Galles. Il pizzo macramé bicromatico dà vita a leggeri abiti nei toni della spiaggia o a bralette e crop-top, declinati anche in organza con impalpabili ricami 3d.

Pantalone e sahariana, versione gilet profilati in bianco, si ingentiliscono con la blusa di cotone operato dalle maniche ampie.

La sera, luci e iridescenze diventano protagoniste con ampi abiti di tulle ricamati a formare rombi di paillettes o organze completamente ricoperte con sovrastampe o ricami a contrasto bronzo-argento.

Ritorna anche il Vichy, su un lungo abito con la gonna incrociata e sopragonna di taffettà appuntata da occhi.

Le silhouette sono morbide, spesso svasate, con abiti sottoveste o corpetti più strutturati, sottolineati da filettature a contrasto; le lunghezze mini, midi e maxi.

I materiali comprendono cotone, lino stretch, fil coupé, organza, tulle, sangallo tagliato al laser, come pure costumi da bagno in abbinamento e leggera maglieria.

La palette cromatica gioca con i toni dell’orizzonte: dalla terra di un’estate assolata — beige, écru, sabbia, avorio, castagna, bronzo, oro antico, rosa — al mare infinito — blu, azzurro, verde acqua, alga, ottanio — resi a volte iridescenti dai bagliori argentei della luna.

Tra gli accessori: nei capelli, occhi dalla forma insolita — ispirati da un pezzo haute couture d’archivio Luisa Beccaria del 1994 —, sandali con nodo torchon nei tessuti della collezione, borse secchiello e cappelli in paglia lavorata a mano effetto uncinetto.