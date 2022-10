Le modelle di Chanel. Modelle Chanel sfilata estate 2023 a Parigi

Modelle da Chanel – Paris Fashion Week Estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

Ultima giornata di sfilate alla Paris Fashion Week, e si respira un’aria da ultimo giorno di scuola. Il nostro reportage video e fotografico delle modelle all’uscita dalla sfilata di Chanel.

Giornata intensa, per certi versi drammatica, quella della sfilata di Chanel Estate 2023 alla Parigi Fashion Week. Si inizia con un blocco della metropolitana, che si dice sia stato dovuto ad un bagaglio abbandonato (sembra che i bagagli incustoditi siano l’incubo del sistema della metropolitana di Parigi, stando ai continui annunci che si sentono sui treni…). E poi il dramma (per loro chiaramente) vissuto da non poche influencers e giornaliste che – presentatesi ai cancelli oltre il tempo limite (con Chanel non si scherza…) sono state clamorosamente rimbalzate.

Avreste dovuto vedere le espressioni, sentire i commenti, delle interessate che mestamente e in qualche caso rabbiosamente se ne tornavano verso la metropolitana vestite Chanel dalla testa ai piedi. Curiosamente non abbiamo notato menzione dell’incidente sui loro profili social, dove sembrava che fossero state regolarmente presenti alla sfilata. Belli i social.

Modelle da Chanel – Paris Fashion Week Estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

E poi le modelle, alla fine della sfilata, moltissimi nomi noti, moltissime le ragazze che ormai tutti gli addetti ai lavori conoscono per nome. Atmosfera da ultimo giorno di scuola dicevamo, e infatti si sono trattenute a fumare, chiacchierare, rilassarsi e – poverine – posare per i fotografi. Ecco il nostro reportage si questo divertente post-sfilata in una bella mattina di sole a Parigi.

