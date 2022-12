Chi decide di iniziare ad allenarsi in palestra deve rendersi conto che sta per stravolgere, letteralmente, la propria vita, le abitudini…

Allenamento con i pesi. Cosa significa allenarsi

Allenamento con i pesi. Avere un corpo di cui essere orgogliosi, sentirsi più forti degli altri, attirare l’attenzione e gli sguardi delle ragazze? Sono queste le conseguenze del fatto di allenarsi con regolarità e serietà con i pesi in palestra? Sì, senza dubbio. Ecco una breve introduzione alla vita di chi si allena in palestra, uno sguardo su quello che dovrete aspettarvi se avete deciso di iniziare ad allenarvi con i pesi.

Chi decide di iniziare ad allenarsi in palestra deve rendersi conto che sta per stravolgere, letteralmente, la propria vita, le proprie abitudini, lo stile di vita, il guardaroba, e soprattutto il proprio rapporto con chi gli vive accanto. E con le ragazze.

Allenamento con i pesi. Cosa significa allenarsi, cosa cambia nel nostro corpo

La vita di chi si allena con i pesi è scandita sicuramente dalle sedute di allenamento. Di solito almeno quattro la settimana e della durata di circa 45-60 minuti. Mettetevi dunque in testa che dovrete ritagliarvi il tempo necessario (aggiungeteci pure il tempo necessario per gli spostamenti, per cambiarvi, per la doccia dopo l’allenamento eccetera, facciamo almeno 90 minuti al giorno in totale, per quatto giorni la settimana).

L’alimentazione.

Fondamentale per favorire ed assecondare lo sviluppo muscolare che gli allenamenti con i pesi stimolano – dovrà adattarsi di conseguenza. Più pasti nell’arco della giornata, almeno 5, più alimenti che forniscono la giusta quantità di proteine, meno carboidrati soprattutto i dolci, e meno grassi. Un fisico muscoloso ma anche grasso non è bello da vedere. Se mettete tanto impegno nell’allenamento con i pesi, cercate di avere un fisico che sia anche asciutto e tonico. No?

Gli integratori alimentari.

Aprite l’armadio di ogni frequentatore di palestra e ci troverete sicuramente un barattolone di proteine in polvere, vitamine, minerali, integratori vari che aiuteranno nella crescita muscolare integrando il vostro nuovo regime alimentare.

Il riposo.

Altro aspetto fondamentale. Non solo gli allenamenti favoriscono un sonno regolare, ma il corpo richiede un adeguato riposo notturno. È durante il sonno che avviene la crescita muscolare, il nostro organismo risponde agli stimoli degli allenamenti facendo crescere i muscoli. E voi vorreste non dormire proprio quando il vostro organismo sta per mettersi al lavoro?

Più rispetto da parte di amici e contatti.

Siamo esseri evoluti, è vero, ma in fondo rimaniamo ancora legati alla nostra natura animale, e questo vale per i rapporti con gli amici, così come per quelli con le ragazze. Chi ha un fisico muscoloso incute rispetto, a volte invidia, in chi gli sta vicino. Le ragazze non solo si sentono attratte da un fisico muscoloso e asciutto, ma si sentono protette quando in compagnia di un uomo forte, oltre che di piacevole aspetto.

Tenete però presente che chi decide di iniziare ad allenarsi in palestra sta per iniziare una nuova vita, si prenderà un impegno gravoso in termini di tempo e di regolarità. Si inizia, e non si finisce più. Il nostro consiglio? Alzate il culo dal divano, spegnete la televisione, iscrivetevi in palestra.

Per i consigli e le tecniche di allenamento con i pesi fate click qui.

ADVERSUS