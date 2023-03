Hai voglia di aggiornare il tuo look capelli? Abbiamo due look pronti per te, ecco le ultime tendenze tagli di capelli uomo per il 2023.

Nuone tendenze tagli di capelli uomo estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

Le tendenze dei tagli di capelli per uomo sono meno stravaganti rispetto a quelle delle donne. Per fortuna. Si tratta più di un’evoluzione, una linea continua che si sviluppa, in cui le forme e i volumi cambiano lentamente ma inesorabilmente nel tempo. Nelle ultime stagioni, i tagli di capelli maschili si sono allungati e l’attenzione si è incentrata su texture e volumi. E continuiamo a vedere lo sviluppo di queste tendenze anche nei trend capelli uomo per la primavera estate 2023.

Diamo un’occhiata ad alcuni dei look per capelli che abbiamo visto alla settimana della moda di Parigi la scorsa settimana. Questi signori sono, come ci si aspetta dagli ospiti alla sfilata di (in questo caso) Lanvin, completamente up-to-date. Sono esempi da manuale di due delle più importanti tendenze capelli uomo per il 2023, tendenze che saranno molto seguite.

Nuone tendenze tagli di capelli uomo estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

Nella primavera estate 2023 continueremo a giocare con capelli più lunghi e, soprattutto, molto volume. Se hai ricci o le onde nei capelli, questo è un look fantastico. Lascia che i capelli crescano un po’ più lunghi rispetto alla solita pettinatura classica e cui sei abituato. Chiedi al tuo parrucchiere di fiducia di creare volume sulla parte superiore della tua testa e di tagliare i capelli in modo che le ciocche più lunghe ricadano quasi casualmente sulla fronte.

I capelli ai lati possono essere voluminosi ma puoi anche tagliarli leggermente più corti come nel taglio di capelli che vedi nella nostra foto. Quello che scegli dipenderà dalla forma del tuo viso. Se hai un viso più rotondo, tieni i capelli ai lati più corti e più vicini alla testa, in modo che il tuo taglio di capelli si sviluppi in lunghezza e il viso appaia più stretto.

Un altro taglio di capelli che vediamo spesso è il più classico taglio di capelli maschile, e cioè: lati e dietro corti e puliti e una parte superiore leggermente più lunga che si porta con riga laterale e (facoltativamente) ciuffo sul davanti. Usando un pettine a denti fini, applica un gel delicato sui capelli, mettendo ogni capello al suo posto.

Nuone tendenze tagli di capelli uomo estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

Questo taglio di capelli è ideale per gli uomini che amano apparire sempre ben curati ed eleganti e che vogliono dare un’idea di ordine e pulizia.

Dai un’occhiata alle foto dell’acconciatura e lasciati ispirare per il tuo nuovo look capelli.

Charlotte Mesman per ADVERSUS