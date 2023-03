Street style moda uomo primavera estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

Durante le recenti sfilate moda donna a Milano abbiamo chiaramente prestato attenzione ai look degli uomini. Alla sfilata di Ferragamo ci siamo comunque chiesti cosa avremmo potuto farci, non avendo riconosciuto nei look street style il Ferragamo che conoscevamo (questo è dovuto probabilmente al nuovo direttore creativo).

Ma il fatto che non ne siamo rimasti convinti non è un motivo per non condividere questi look moda uomo con i nostri lettori. Probabilmente sarete d’accordo con noi, o invece magari saprete cosa farci.

Street style moda uomo primavera estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

Ma prima parliamo un attimo della collezione estiva 2023 di Ferragamo (il nome Salvatore è venuto a cadere) che ha proposto look maschili e look donna. Dal mood della passerella è chiaro che anche questa maison ha deciso di reinventarsi e di puntare ad un pubblico più giovane.

La nuova collezione di Ferragamo è in effetti più moderna rispetto a quello a cui eravamo stati abituati. La silhouette è snella e strong con body suit e abiti aderenti per lei, e completi in materiali tecno per lui.

I primi outfit che vediamo in passerella hanno ancora un che del classico Ferragamo, ma poi tutto diventa molto più grintoso, anche se alla fine si riesce a ritrovare una linea. Sia per lei sia per lui sono molti i look monocromatici e tanto rosso, nero e bianco.

Street style moda uomo primavera estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

Solamente quando abbiamo visto i look isolati, al di fuori della passerella, indossati nello street style alla sfilata di febbraio 2023 per l’inverno 23/24 siamo rimasti colpiti dal nuovo mood della collezione. Vista dalla strada e tolta dal contesto della sfilata i look erano molto più forti e forse anche meno portabili. Quale uomo andrebbe in giro vestito in un total vinyl look in colori fiammeggianti come quelli della foto qui sopra?

Forse il look nero e rosso che vedete nella foto qui sotto si lascia indossare facilmente, ma anche in questo caso non riconosciamo più il classico stile Ferragamo. Magari siamo noi che amiamo i look più tradizionali, chi lo sa? Decideranno le vendite, come sempre.

Ferragamo moda uomo primavera estate 2023 – Photo Courtesy of Ferragamo

Per la moda street style donna su Margherita.net fai click qui.

Charlotte Mesman per ADVERSUS