Thom Browne collezione donna primavera estate 2023

Thom Browne primavera estate 2023 – Photo courtesy of Thom Browne

In abiti parzialmente drappeggiati in taffetà di seta a pois e scarpe in pelle di sella con zeppa rocker, la matrigna e le sorellastre entrano a passo di marcia…, indossando abiti sartoriali in Oxford dalle spalle ampie e veli da gabbia per uccelli. Imbrigliato in una giacca da smoking cropped trompe l’oeil, il loro gatto lucifero cammina impettito in una minigonna di raso e una giacca duchesse in seta impreziosita da ricami in nastro di raso e palline di filato.

Il gruppo dei venti ritorna, rivelando ora tessuti Oxford veramente americani. Sartoria allungata, oversize e croppata, con dettagli di pois intarsiati disposti con cura, abbinati a colori snob e infantili.

La fodera è in twill di seta, con motivi a pois complementari… Che non sempre sono così complementari. Vite scese, camicie croppate e sottopancia a vita alta dalle proporzioni eleganti, spalle con corde e scarpe in pelle di sella con plateau. Sotto i capi sartoriali, sofisticati body in tulle aggiungono mistero al corpo e fantasia al mondo.

Cinque arzilli topolini, in mini abiti svasati e dalle spalle scoperte, punteggiati da fiocchi ricamati, camminano leggeri in ballerine mary jane di taffetà e fascinatori con pompon. Benvenuta fata madrina e il tuo corteo di bacchette, in gonne a barboncino plissettate, con body in taffetà di seta e giacche lavorate a mano con tulle, taffetà e nastri di raso.

Cindy torna nella sua carrozza, una cadillac di tulle rosa. Calzando la scarpa, è lei la bella del ballo: indossa un cappotto da opera bianco plissettato e decorato con ricami in oro, sormontato da spalle arricciate e rifinito con code di raso navy.