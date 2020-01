Tyler, arriva dal Canada la nostra supersportiva nuova modella di copertina

Non puoi mai intuire la personalità della modella che dovrai fotografare fino a quando te la trovi di fronte. E devo dire che ultimamente sono stato molto fortunato perché per qualche motivo le modelle con cui ho lavorato sono state tutte (e intendo davvero tutte) veramente carine. Non solo belle, ma anche simpatiche. È chiaramente anche il caso di Tyler, una bellissima modella canadese con la quale ho lavorare davvero con piacere. Per avere solo 19 anni devo dire che Tyler è una ragazza molto sveglia e matura. E molto bella, naturalmente.

VIDEO

Abbiamo girato il video e scattato le foto che pubblichiamo su questa pagina in una mattinata invernale molto fredda, ma anche assolata, a Milano, dove attualmente Tyler vive e lavora. Tyler è rappresentata a Milano da Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

L’intervista completa la trovate più sotto.

FOTO

Quanti anni hai e di dove sei?

Ho 19 anni, vengo dalla British Columbia, Canada.

Come hai iniziato a fare la modella?

Sono sempre stata molto intrigata dall’idea di fare la modella perché mia mamma lo ha fatto per tanti anni e ha condiviso così tante foto e bei ricordi, quindi ho pensato di seguire le sue orme.

Dove pensi che ti sposterai per il tuo lavoro, dopo Milano?

Penso che tornerò a casa per un periodo, e poi probabilmente andrò a Tokyo per qualche mese.

Tyler e la moda. Sei una fashion addict? Quali sono i tuoi brand preferiti?

Adoro la moda ma non tanto da mettere solo quello che va di moda al momento. Ma naturalmente mi piacciono tutti i brand più costosi J haha

Quali sono i tuoi hobby, sport?

Sono estremamente atletica! In Canada pratico molti sport come mountain bikini, sci, calcio, danza, yoga… e naturalmente andare in montagna!

Quale è il tuo stile personale? Come ti vesti nel tempo libero? E quando devi andare ai casting?

Il mio stile personale è molto sportivo a volte… mi piace sentirmi comoda e a mio agio. Quando devo andare ai casting mi vesto assolutamente in maniera più trendy e alla moda, per avere un aspetto più professionale ed un look più curato.

La cosa che più ti piace del lavoro di modella?

La cosa che più mi piace del lavoro di modella sono i photo shoot, lavorare con persone che lavorano all’immagine del cliente, ed essere in grado di aiutarli a crearla.

E la cosa che meno ti piace del lavoro di modella?

La cosa più brutta del lavoro di modella per me è svegliarmi presto la mattina, perché NON sono assolutamente una persona mattiniera :-)

Ringraziamo Olympia Model Management a Milano. Sito web http://www.olympiamodel.com e instagram @olympiamodel