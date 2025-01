Collezione Louis Vuitton Uomo Autunno Inverno 2025 2026

LOUIS VUITTON MEN’S FALL-WINTER 2025 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

La collezione Louis Vuitton Uomo Autunno-Inverno 2025, frutto della collaborazione tra Pharrell Williams e NIGO, combina le radici dello streetwear con un’eleganza dandy, reinterpretando la storia attraverso un telescopio verso il futuro. Questa collezione è un omaggio all’amicizia tra i due creativi e al loro comune background nel mondo dello streetwear, con un forte richiamo al Giappone, paese d’origine di NIGO.

La filosofia LVERS è centrale nella collezione, promuovendo un ecosistema creativo che celebra il discernimento, il savoir-faire e il viaggio, con un cast che rappresenta le generazioni future. Le silhouette richiamano i primi anni 2000 ma sono proiettate verso il futuro, unendo workwear e sportswear con dettagli tecnici e artigianali, trasformando capi tradizionali in espressioni di stile contemporaneo.

L’iconografia di Louis Vuitton viene rivisitata con motivi e tecniche giapponesi, come il Monogram Dandy che unisce il logo floreale con tecniche di tessitura shippo, o il Dandy Dornier che trae ispirazione dalle cerimonie del tè. Nuovi motivi includono il damoflage Cherry Blossom e il Cherry Blossom Paris/Fuji, entrambi evocativi dei fiori di ciliegio e ricchi di dettagli in cristalli.

I colori spaziano dalle tonalità classiche del guardaroba maschile a quelle più vive del rockabilly, con un uso abbondante di camouflage e motivi naturali, inclusi stampe leopardate e jacquard ispirati alle foglie. Le borse sono un elemento chiave, con tre nuovi design che celebrano l’unione tra Pharrell e NIGO, come le Dornier Phriendship e le Dornier Scribbles, che presentano motivi unici e ispirazioni giapponesi.

Le borse Speedy sono reimmaginate in pelle di vitello in colori come giallo yuzu e rosa sakura, con edizioni speciali che celebrano tecniche artigianali giapponesi. Le borse On The Road e quelle ispirate al workwear arricchiscono l’offerta con un tocco di funzionalità e stile.

Pharrell Williams collabora con l’artista Azuma Makoto per creare bauli innovativi con fiori reali incastonati in acrilico trasparente, unendo eternità e fragilità. Le calzature, come le sneakers LV ButterSoft e i vari stivali, riflettono un dandyismo moderno, mentre gli occhiali da sole LV FROG e Worker aggiornano il concetto di accessori con design futuristici.

Gli accessori includono cappelli, calze e guanti con dettagli unici, come le sagome dei volti di Pharrell e NIGO sui guanti, e le cinture LV Frog con fibbie ispirate ai bauli della Maison. Questa collezione non solo rende omaggio alla storia condivisa dei due designer ma anche alla cultura e all’artigianato giapponese, creando un dialogo tra passato e futuro attraverso moda e arte.