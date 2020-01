La moda uomo street style inverno 2020. Così si vestono i “fashion addict” alle sfilate moda uomo

Moda uomo street style direttamente dalla settimana della moda uomo a Milano (tre giorni più che una settimana). Sulle passerelle sfilano le collezioni inverno 2020 2021, per la strada vediamo… idee da copiare!

Siamo in pieno periodo sfilate moda uomo, in passerella gli stilisti fanno vedere le loro proposte per l’autunno inverno 2020 2021, e il pubblico della moda non vuole essere da meno, e si presenta alle sfilate agghindato come se fosse il giorno della prima comunione. Fashion addicts, bloggers, personaggi noti e meno noti, il circo della moda si popola e si nutre di queste figure che danno colore e l’impressione che la moda sia ancora qualcosa di speciale.

Ma in mezzo a tanti che si presentano vestiti nelle maniere più improbabili per strappare un click a qualche fotografo street style infreddolito, a volte capita di individuare qualche tendenza a qualche idea interessanti.

Cosa abbiamo visto? Pare che lo sportswear non tiri più come nelle stagioni precedenti. Gli uomini si presentano in casual-chic. La pelle nera è un must, il nero e il blu, con il grigio e anche il bianco sono i colori più popolari. Ma anche qualche accento di colore qua e là.

Un paio di combat boots è fondamentale per mimetizzarsi nella folla degli addetti ai lavori. Le sneakers iniziano a passare di moda.

Guardate le foto qui sotto, fatevi qualche idea, copiate qualche look o qualche dettaglio moda. Se vi piace, of course.

ADVERSUS