Un fisico da spiaggia in 30 giorni? Forse. Ecco cosa puoi provare a fare

Diciamoci la verità. Migliorare la forma fisica non è qualcosa che si fa in un mese dopo un inverno e una primavera senza allenamenti e mangiando quello che ci capita. Un corpo sano e in forma è il risultato di esercizio regolare, alimentazione equilibrata e abitudini a lungo termine. È uno stile di vita.

Ma non tutti hanno un fisico pronto (non ancora, almeno) per la spiaggia, e il momento della spiaggia è ormai molto vicino. La vita è frenetica, il lavoro assorbono tempo ed energie, la motivazione va e viene… e all’improvviso è luglio, agosto… Ti rendi conto che la stagione da spiaggia è arrivata e non ti senti pronto.

Se non sei un fanatico del fitness, uno da palestra sette giorni su sette – ma semplicemente vuoi sentirti più informa ed avere un fisico migliore nel tempo che ti resta prima delle vacanze, diciamo 30 giorni, questo articolo fa per te.

Chiariamo subito una cosa: questo non è un piano miracoloso

Non ti sveglierai tra quattro settimane con un fisico da statua greca. Ma potrai sicuramente aver perso un po’ di peso in eccesso, tonificato i muscoli e guadagnato fiducia prima della vacanza al mare. Questo assolutamente sì.

Cominciamo

1. Metti a posto la tua alimentazione (non puoi dimagrire anche se ti alleni regolarmente se poi a tavola non hai una regola da seguire). Se fai sul serio, inizia dalla dieta. La perdita di peso è questione di calorie: se ne bruci più di quante ne assumi, il grasso cala. Sembra facile, ma richiede impegno e costanza.

Inizia così, con la dieta

Taglia il cibo spazzatura. Bibite zuccherate, patatine, biscotti, fast food – riducili al minimo. Sai sicuramente già cosa evitare.

Mangia cibo vero. Proteine magre (pollo, uova, tonno, yogurt greco), verdure, frutta, cereali integrali, frutta secca.

Controlla le porzioni. Usa piatti più piccoli. Impara a visualizzare cosa sono davvero 2000 calorie nell’arco di una giornata.

Bevi acqua. Tanta. Spesso credi di avere fame, ma sei solo disidratato.

Limita l’alcol. La “pancia da birra” non è una leggenda.

Consiglio extra: prova il digiuno intermittente (come il metodo 16:8). Non fa miracoli, ma per molti uomini aiuta a gestire la fame e il controllo calorico.

Allenati e muoviti (non serve un abbonamento in palestra)

Non ti serve attrezzatura costosa per allenarti. Serve solo costanza.

Ecco un piano settimanale semplice, che puoi seguire tranquillamente a casa o al parco:

3 allenamenti a settimana – Allenamento per tutto il corpo a corpo libero

Push-up

Squat

Affondi

Plank

Burpees

Durata: 30-40 minuti.

Routine esempio:

Fai 3 giri di:

15 squat

10 push-up (anche in ginocchio, se non ci riesci con le gambe dritte)

10 affondi per gamba

20 secondi di plank

10 burpees

Riposa 1 minuto tra i giri

2 volte a settimana – Cardio

Camminata veloce, corsa, bici, salto con la corda, oppure un allenamento HIIT come quelli che trovi su YouTube. 30 minuti: fai salire il battito e suda.

2 volte a settimana – Recupero attivo

Cammina per 30-60 minuti. Fai stretching, yoga o esercizi di mobilità. Il tuo corpo ne ha bisogno.

Ed ecco un elenco di buone abitudini da prendere e mantenere

Concentrati su:

Sonno. Dormi 7-8 ore. Influisce su perdita di grasso, energia e recupero muscolare.

Tracciamento. Usa una app per registrare ciò che mangi. La consapevolezza è fondamentale.

Responsabilità. Trova un amico o collega per seguire questo regime alimentare e di attività fisica insieme. La motivazione si moltiplica esponenzialmente.

Piccole vittorie. Hai fatto allenamento oggi? Pranzato in modo sano? Fatti i complimenti, impara a festeggiare quei momenti.

Integratori? Forse. Ma niente complicazioni.

Non servono integratori per vedere risultati in 30 giorni. Ma alcuni possono aiutare:

Proteine in polvere (whey) – Ti aiutano a raggiungere il fabbisogno proteico della giornata.

Creatina – Sicura ed efficace per forza e tono muscolare.

Multivitaminico – Copre eventuali carenze minori.

Evita i brucia-grassi. Punta sulle abitudini, non sulle scorciatoie.

In 30 giorni potrai già iniziare a sentirti e apparire meglio, seguendo una dieta sana ed aggiungendo attività fisica alle tue giornate potrai perdere 2-4 kg, definire i muscoli e fare il tuo ingresso in spiaggia con più sicurezza. Vale la pena provarci.

Ma se vuoi davvero un cambiamento duraturo, non fermarti quando finisce la vacanza, questo è solo il punto di partenza. Allora, che aspetti? Si comincia oggi!

