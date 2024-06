Yoon Young Bae. La top model coreana che ha stregato le passerelle – Photo ADVERSUS

Yoon Young Bae ha conquistato il mondo della moda con la sua bellezza sorprendente e la sua fulminea ascesa al successo. Il suo percorso nell’industria della moda la dice lunga sul suo talento e sulla sua bellezza, la vediamo regolarmente sulle passerelle più importanti, Parigi e Milano su tutte. E – come i nostri lettori sanno bene – è spesso ritratta nei nostri speciali “model style”. Quando la sfilata è finita è sempre disponibile per qualche foto di streetstyle, come potete vedere anche dai ritratti che pubblichiamo in questa pagina (queste foto sono state scattate subito dopo la sfilata di Zimmermann alla Settimana della Moda di Parigi Autunno-Inverno 2024/2025).

Yoon Young Bae. La top model coreana che ha stregato le passerelle – Photo ADVERSUS

La carriera di modella di Yoon Young Bae è decollata in giovane età in Corea del Sud, paese da cui proviene. Ha fatto il suo grande debutto in passerella nel 2016, quando ha sfilato come modella esclusiva per la sfilata di Prada. Sfilando sulle passerelle di numerosi stilisti e case di moda di Seoul, ha rapidamente attirato l’attenzione dei professionisti del settore. Il suo look unico e accattivante la ha sempre distinta dalla massa.

Yoon Young Bae. La top model coreana che ha stregato le passerelle – Photo ADVERSUS

Non è passato molto tempo prima che Yoon Young Bae ottenesse il riconoscimento internazionale, spingendo la sua carriera verso nuove vette. I più importanti marchi di moda e stilisti di tutto il mondo hanno voluto vederla sfilare sulle loro passerelle. Da Chanel a Dior, da Louis Vuitton a Prada, da Balmain a Givenchy e Versace, solo per citarne alcuni, Yoon Young Bae si è adattata senza sforzo alle sfilate più importanti, consolidando il suo successo.

Yoon Young Bae. La top model coreana che ha stregato le passerelle – Photo ADVERSUS

L’influenza di Yoon Young Bae si è estesa oltre le passerelle. Le sue apparizioni hanno impreziosito le copertine e gli editoriali di prestigiose pubblicazioni di moda. Vogue Korea, Vogue China, Vogue Japan, Elle Korea, Harper’s Bazaar Korea e W Korea sono solo alcune delle riviste che hanno messo in mostra la sua bellezza e il suo talento. Il suo volto è diventato sinonimo di eleganza e alta moda.

Yoon Young Bae. La top model coreana che ha stregato le passerelle – Photo ADVERSUS

Non solo Yoon Young Bae ha conquistato le passerelle e le copertine delle riviste, ma è anche diventata il volto di numerose campagne pubblicitarie per marchi di lusso. Chanel, Calvin Klein, Miu Miu, Marc Jacobs, Yves Saint Laurent e Fendi hanno riconosciuto le sue caratteristiche sorprendenti e la sua capacità di trasmettere una serie di emozioni, rendendola una modella ricercatissima per campagne pubblicitarie e di alta moda.