Addominali. Una questione di allenamento, o di alimentazione?

Il giro vita è una zona critica per gli uomini. Molti credono che sia sufficiente fare qualche esercizio per gli addominali per sbarazzarsi degli accumuli di grasso in questa zona – ma non è così!

Gli esercizi per gli addominali tonificano i muscoli, ma bisogna prima eliminare il grasso in eccesso accumulato sopra i muscoli. Per fare questo è indispensabile seguire una dieta ipocalorica sana e un rigoroso programma di allenamento cardiovascolare.

Se si vogliono ottenere risultati in poche settimane, un’ottima soluzione è mixare l’allenamento per gli addominali ad un allenamento cardio ad alta intensità tre o quattro volte a settimana. I risultati non tarderanno ad arrivare, ma ricordati che la parola chiave in ogni tipo di allenamento è costanza! – Buon allenamento.

ADVERSUS