Combattere le rughe che con il tempo si formano. La pelle, quanti problemi quando inizia a perdere elasticità, e soprattutto quanto fondamentale è il suo aspetto per determinare il… nostro, di aspetto!

Con il passare degli anni, la pelle perde elasticità. Cosa nota, ma anche troppo spesso trascurata. Sì, perché se è vero che l’invecchiamento è uno dei fattori di rischio contro cui non possiamo fare nulla, è anche vero che ci sono altri, importanti, fattori che determinano l’invecchiamento precoce della pelle, e di conseguenza la comparsa delle prime (e delle seconde, terze…) rughe.

Contro questi altri fattori di rischio invece, possiamo sicuramente intervenire con successo. Basta sapere quali.

1) Il fumo. Fa male, malissimo, non solo ai polmoni, al cuore, eccetera. Ma anche alla pelle. Evitate di fumare, e soprattutto di stare vicini a chi fuma. Chi fuma danneggia anche te, ricordatelo.

2) Il sole. Evitatelo il più possibile, e se proprio non potete farne a meno cercate almeno di proteggere la pelle con creme di qualità.

3) Lo… zucchero! Questa forse non la sapevate, eppure lo zucchero – e i cibi ricchi di zucchero – causa l’indebolimento e l’invecchiamento precoce della pelle. Soprattutto quando assunto in dosi elevate e regolarmente. Quindi cercate di evitare i dolci, la frutta troppo matura, e tutti quei cibi che causano il cosiddetto ‘picco glicemico’ e cioè in parole semplici una scarica di zuccheri nel sangue.

E poi ci sono anche i comportamenti indicati per aiutare la pelle a mantenere l’elasticità prima di perderla, e ad avere un aspetto più sano e giovane. Tra questi vi ricordiamo

1) Creme. Creme e ancora creme. La crema idratante per il viso e per il corpo deve diventare vostra amica, deve essere una consuetudine nella vostra routine del mattino e della sera. Non avete idea della differenza che fa una crema idratante applicata regolarmente. Vanno bene anche quelle non troppo care, non si deve per forza spendere una fortuna in creme.

2) Dieta. Mangiare bene è importante, soprattutto quando si vuole mantenere un aspetto giovane e sano. E allora via libera agli alimenti ‘amici della pelle’ come il salmone, il pollo, il pesce in generale, la carne magra. E poi fagioli e lenticchie che fanno bene alla salute e sono troppo spesso sottovalutati.

La pelle, soprattutto quella del viso, determina il nostro aspetto esteriore, sicuramente lo influenza in maniera determinante. Teniamone conto, e conserviamo l’elasticità della pelle prima che sia troppo tardi. Indietro, purtroppo, non si torna.

