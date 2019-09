Un look ‘francesina’ per Erika (che arriva dal Brasile) la nostra nuova modella di copertina

La nostra nuova modella di copertina, Erika, arriva direttamente dal Brasile, ma se mi diceste che è francese non avrei dubbi e vi crederei. Erika è molto bella, ed ha un “je ne sais quoi” che la rende speciale, e ancora… francese è l’unico aggettivo che mi viene in mente per descriverla. Con il suo taglio di capelli così trendy e quei grandi occhi neri sembra saltata fuori da Amélie, il film. Abbiamo trascorso una mattina intera con Erika per realizzare il video e le foto che trovate qui sotto. Abbiamo parlato dei suoi progetti per il futuro, del suo lavoro di modella, e delle differenze tra il Brasile e l’Europa per quanto riguarda il suo lavoro di modella. E sono molte, credetemi. Leggete l’intervista qui sotto. Alessio

Erika è rappresentata a Milano da THE WOLVES MODEL MANAGEMENT sul web e su Instagram

Parlaci un po’ di te, di dove sei? Mi chiamo Erika, vengo dal Brasile, e ho 23 anni.

Siamo a Milano, è la prima volta che vieni a Milano? No, è la seconda volta, sono già stata qui due anni fa.

Dopo Milano, quale sarà la tua prossima destinazione? Andrò a Londra per una settimana dopo l’estate, e poi Parigi sarà la mia nuova destinazione.

Come hai iniziato a fare la modella? Ero a Belo Horizonte, e mi hanno fermato per strada chiedendomi se volevo fare la modella, per Ford Models. Ho iniziato con piccoli lavori, alcune riviste. Poi a 17 anni ho finito la scuola, ed ho iniziato a viaggiare. Per un anno ho viaggiato, e quindi mi sono trasferita a Sao Paulo e quello è stato il momento in cui ho iniziato a fare la modella a tempo pieno, perché prima stavo ancora studiando.

Cosa ti piace del lavoro di modella? Mi piace essere una modella, ho sempre voluto fare la modella, adoro il mondo della moda, e adoro il fatto di poter viaggiare e vedere il mondo, ci sono così tante ragazze della mia età che non possono farlo, io ho questa opportunità. Dico sempre che ho 23 anni ma mi sento più vecchia, ho fatto molte esperienze, mi sento più matura rispetto alle mie coetanee.

Cosa non ti piace invece nel lavoro di modella? Cosa non mi piace nel lavoro di modella… penso il fatto di essere lontana dalla mia famiglia. È un lavoro solitario, sei sempre sola, se sei malata sei sola, se devi andare in ospedale sei sempre sola.

Quali sono i tuoi piani per il futuro? Cosa pensi di fare tra cinque anni? Dopo aver finito di lavorare come modella… io spero di poter essere ancora una modella tra cinque anni!!! Lo spero J Voglio viaggiare molto, lavorare, vivere la vita. Non è facile, due mesi qui, tre mesi là… tante cose che succedono… tra cinque anni spero di avere una vita migliore, e lavorare ancora come modella.

