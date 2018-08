Rimedi occhiaie e borse sotto gli occhi

Occhiaie e borse sotto gli occhi sono due problemi molto diffusi anche tra i ragazzi. Stile di vita, stanchezza, ma anche predisposizione ed altri fattori contribuiscono ad aggravare questi due problemi, dal punto di vista estetico quantomeno. Ecco le risposte degli addetti ai lavori alle nostre (e vostre) domande…

Le occhiaie e le borse sotto gli occhi sono due problemi molto diversi tra di loro, ma spesso vengono confusi facilmente. Quale è la differenza, tra questi due problemi essenzialmente estetici?

La differenza è fondamentale: nel primo caso di si tratta di una discromia che può avere cause estremamente varie ma che rimane comunque una discromia; nel secondo si assiste ad una erniazione di tessuto adiposo che non ha nulla a che fare con la pigmentazione cutanea.

Cosa si può fare per le occhiaie? Quali soni i rimedi più efficaci offerti dalla dermatologia?

Il discorso delle occhiaie è molto complesso e recenti lavoro svolti soprattutto da autori asiatici hanno contribuito a far luce su di esse: esiste la occhiaia da cute sottile che lascia intravvedere i vasi sanguigni, che si puo curare sostanzialmente con il lipofilling o con alcune creme a base di vita tmina K, ed esistono le forme di vera propria iperpigmentazione (di origine costituzionale o atopica) che con molta cautela possono trarre vantaggi dal laser q switch. Di questo problema abbiamo anche parlato su “Margherita.net”

E per le borse sotto gli occhi? Creme o impacchi freddi possono aiutare a ‘sgonfiarle’? E cosa eventualmente serve davvero?

Per le borse effettive come per la calasi delle palpebre superiori riteniamo che l’unica possibile soluzione sia quella chirurgica.

Alessio Cristianini | ADVERSUS