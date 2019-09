Verona, arriva da Minsk la nuova modella di copertina di ADVERSUS

Ho già detto che Verona, la nuova modella di copertina di ADVERSUS, è molto bella. Ma forse definirla bella non è abbastanza. Diciamo che conto sul fatto che vi guarderete i suoi due (2!) video e le foto…

Era un pomeriggio caldo a Milano, quasi nessuno per la strada come è normale durante l’estate a Milano, ed un video ed un servizio fotografico da realizzare. La modella che stavo aspettando era Verona – la nuova modella di copertina di ADVERSUS. Verona (il suo vero nome è Veronica) è una bellissima modella che viene da Minsk, Bielorussia, e che a Milano è rappresentata da The Wolves Model Management.

Ho già detto che Verona, la nuova modella di copertina di ADVERSUS, è molto bella. Ma forse definirla bella non è abbastanza. Diciamo che conto sul fatto che vi guarderete i suoi due (2!) video e le foto che trovate qui sotto, così non dovrò sprecare troppe parole e il vostro tempo cercando di descrivere qualcosa che è talmente evidente da non aver bisogno di spiegazioni. Lo vedrete con i vostri occhi. Alessio.

Verona è rappresentata a Milano da THE WOLVES MODEL MANAGEMENT sul web e su Instagram

GUARDA VERONA IN QUESTI DUE BELLISSIMI VIDEO

Ci puoi dire qualcosa di più su di te? Mi chiamo Verona, ho 19 anni e vengo da Minsk, Bielorussia.

Da quanto tempo fai la modella? Lavoro come modella da quattro anni. (continua più sotto)

Come hai iniziato la carriera di modella? Un’agenzia di modelle a Minsk mi ha notata, così mi hanno chiesto il mio numero di telefono e poi di firmare un contratto con loro. All’epoca studiavo ancora a scuola e vivevo a casa dei miei genitori. Diciamo che mi hanno visto e sono piaciuta ;-)

Cosa ti piace di meno nel lavoro di modella? Penso che i casting quando fa caldo siano la cosa che mi piace di meno! E qualche volta, quando devi lavorare tutto il giorno per un catalogo sei stanca morta alla fine, ma fa parte del nostro lavoro, quindi va bene così.

Lavori a tempo pieno come modella, oppure studi anche? Studio fashion design, è un corso di cinque anni, ed ho già fatto i primi tre anni, quindi… mancano due anni! E il mio sogno, naturalmente, è quello di diventare, un giorno, una fashion designer.

Quale è il tuo brand di moda preferito? Adoro Chanel, il loro stile è così classico, ma con un tocco moderno. Mi piacciono molto i loro colori, il loro stile.

Tu disegni anche, come fashion designer anche se stai ancora studiando. Quale è il tuo stile personale? Cosa disegni? Mi piace disegnare abiti dallo stile classico, niente di pazzo, e i capi che disegno sono tutti molto classici. Mi piace lo stile di Chanel, di Prada.

ADVERSUS

Verona è rappresentata a Milano da THE WOLVES MODEL MANAGEMENT sul web e su Instagram